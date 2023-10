CIเปิดตัว“ดิ อิสสระ สาทร”ลักชัวรี่คอนโดเจาะคนทำงานรุ่นใหม่-นักลงทุนไทย-เทศ

นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ CI

สำหรับ “ดิ อิสสระ สาทร” คือโครงการที่ตอบโจทย์ชีวิตการอยู่อาศัยที่ครบครัน ตั้งอยู่บนถนนจันทน์-สาทร โดยพัฒนาเป็นไฮไลท์คอนโดสูง 37 ชั้น จำนวน 270 ยูนิต มูลค่ารวม 2,500ล้านบาท โดยในช่วงจัดโปรโมชั่นเปิดตึกครั้งแรก ราคาขายจะเริ่มต้น 5.59 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเตรียมจัดแคมเปญพิเศษงาน Grand opening รับโปรโมชั่น Extreme Free เพียงลูกค้าจองห้องในระหว่างวันที่ 15 ต.ค.-31 ธ.ค.66 รับ อาทิ iPhone 15 pro max, ฟรีเฟอร์นิเจอร์แพกเกจ Euro Creation มูลค่า 1-3 ล้านบาท

กล่าวว่า “กล่าวว่า“บรรยากาศโดยรวมทั้งภายในและภายนอกโครงการ นอกจากจะได้สัมผัสวิวเมืองแล้วยังได้สัมผัสธรรมชาติของวิวคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา-บางกะเจ้า จากFacilitiesในแต่ละชั้นที่เน้นให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มเติมในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยเริ่มจากชั้น1 The Parkที่เป็นโซนของสวนขณะที่ชั้น29 The Havenเป็นโซนThe Sky Gym, The Game, The Space, TheWater, The Therapy, The Gardenต่อที่ ชั้น33 The ViewมีการนำConcept Floating Forestสวนป่าที่มีความสงบเหมาะต่อการพักผ่อน”กล่าวงว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน นิยมมองหาที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองตอบโจทย์ความสะดวกสบาย ทั้งด้านการเดินทาง เวลาในการใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ตัวเองสามารถเป็นสถานที่ที่ครบครัน ด้วยการมีพื้นที่ที่มีLifestyleปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานให้เป็นสถานที่เป็นWorkplaceเป็นExtreme Lifestyle and Health Conscious