ธอส.จัดงาน 10.10 ประมูลทรัพย์ออนไลน์กว่าพันรายการทั่วประเทศ ลดสูงสุดถึง 40% On Top อีก 10%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เอาใจคนอยากมีบ้าน ต้อนรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 โดยไม่ต้องเดินทางมาสาขา ด้วยการจัดงาน “10.10 GHB’S NPA Online Auction ประมูลบ้านมือสอง ธอส. ออนไลน์” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ผ่าน Application : GHB ALL HOME โดยนำทรัพย์เด่นกว่า 1,000 รายการทั่วประเทศ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่ามาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 40% ของราคาประเมินในปัจจุบัน และหากรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จะได้รับส่วนลด On Top เพิ่มอีก 10% ของราคาที่ปิดประมูล แบ่งเป็นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 497 รายการ



โดยมีรายการที่น่าสนใจ เช่น ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 84.3 ตารางวา ในโครงการหมู่บ้านมณีรินทร์เลคแอนด์พาร์ค อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี มีราคาเปิดประมูลเริ่มต้นที่ 3.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย และเดินทางได้อย่างคล่องตัวขณะที่ทรัพย์ในส่วนภูมิภาคนำออกประมูล 547 รายการ โดยมีรายการที่เปิดประมูลเริ่มต้นต่ำสุดเพียง 60,000 บาทเท่านั้น คือ ทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ขนาดเนื้อที่ 100 ตารางวา ใน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ส่วนรายการที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 1 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 54 ตารางวา ใน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ราคาเปิดประมูลเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย โดยมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมทรัพย์จริงก่อนการเข้าร่วมประมูล หรือรับชมภาพทรัพย์ได้ทาง www.ghbhomecenter.com หรือ Application : GHB ALL HOME และเข้าร่วมประมูลได้โดยการชำระเงินประกันการเข้าร่วมประมูลออนไลน์จำนวน 10,000 บาทต่อ 1 รายการทรัพย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 22.00 น. โดยเข้า Application : GHB ALL HOME เลือกเมนู “ประมูลออนไลน์” และเลือกทรัพย์ที่ต้องการ ก่อนชำระเงินประกันผ่านทาง Application : GHB ALL GEN หรือ QR Code ทั้งนี้ หากลูกค้าชนะการประมูลและทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารยังมี “ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร” รองรับสำหรับผู้ซื้อทรัพย์ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด พิเศษ!! ของสมนาคุณอีกมากมายสำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส.