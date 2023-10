อสังหาฯเกาะ3เทรนด์แห่งอนาคต "เวลเนส เรสซิเดนซ์- อาคารสีเขียว-คอนโดเลี้ยงสัตว์"

ความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตในช่วงเวลาแห่งวิกฤติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม รวมถึงโรคระบาด ทำให้ผู้คนมีการปรับตัวอย่างมากมาย เมื่อทุกอย่างค่อย ๆ คลี่คลาย ฟื้นฟูในการใช้ชีวิตค่อย ๆ ดำเนินต่อไป ทุกวันนี้ผู้คนกลับมามีความหวังกับตัวเอง และโลกใบนี้อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีในองค์รวม หันมาใช้ชีวิตเชื่อมต่อกับธรรมชาติมากขึ้น ต่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในการใช้ชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย

และการที่ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย จึงไม่แปลกที่คนซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่ต้องการแบกรับภาระต่าง ๆ ทำให้รู้สึกอ่อนล้า เหน็ดเหนื่อยกับการดำรงชีวิต พวกเขาจึงมองหาความสุข เพื่อการใช้ชีวิตที่มีความหมาย หันกลับมาให้ความสำคัญเรื่องความสมดุลของชีวิต ใส่ใจดูแลสุขภาพ ให้ความสำคัญกับจิตใจและอารมณ์ ใช้จังหวะชีวิตที่ช้าลง อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น คนเทรนด์นี้จะมองหาการพักผ่อน และทำกิจกรรมที่ชอบในช่วงวันหยุด ผ่อนคลายกับธรรมชาติ สนใจการปรับปรุงบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขณะที่ หลังผ่านพ้นโควิด-19 เรื่อการดูแลสุขภาพกลายเป็นเทรนด์ที่มาแรง ซึ่งนอกจากการดูแลเรื่องสุขภาพแล้ว การมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถตอบสนองได้ทันทีต่อการดูแลสุขภาพของลูกค้าที่อยู่อาศัยในโครงการ เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของการจะตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโดยดร.วิทยา สินทราพรรณทร ผู้อำนวยการอาวุโสสายการตลาด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ สะท้อนถึงเทรนด์ที่เกิดขึ้นและจะเพิ่มบทบาทมากขึ้นในเร็วๆนี้ ว่า "เวลเนส เรียลเอสเตท" (Wellness Residence) เป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้อีกมากในอนาคต จากปัจจัยหลัก ได้แก่ จำนวนประชากรสูงวัยในสังคมเพิ่มสูงขึ้นใกล้แตะ 70 ล้านคน และผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพในเชิงป้องกันมากกว่าการรักษา ส่งผลให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยยุคใหม่ มุ่งตอบโจทย์ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น"ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดในเซ็กเมนต์นี้เติบโตมาก และไม่ได้จำกัดอยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ขยายไปในหลายพื้นที่รอบนอก โดยเฉพาะโรงพยาบาลหลายแห่งหันมาพัฒนาโครงการ Wellness Residence กันมากขึ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งบ้านวัยเกษียณที่เปิดรองรับกลุ่มสูงวัย อายุ 40-60 ปีขึ้นไป" ดร.วิทยากล่าวโดยความน่าสนใจของตลาดเซ็กเมนต์นี้ ยังอยู่ที่มูลค่าตลาด โดยรายงานของ Global Wellness Real Estate Market คาดการณ์ถึงมูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพทั่วโลก จะเติบโตสูงถึง 575.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี 2565-2570 ขณะที่ปี 2560 ที่ผ่านมาตลาดมีมูลค่าแค่ 136.23 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นทั้งนี้ แนวทางที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สามารถพัฒนาโครงการเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพ และกลุ่มคนสูงวัย ได้แก่ บ้านที่ตั้งอยู่ในทำเลขอบเมือง เช่น เขาใหญ่ หัวหิน จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ปลูกต้นไม้จำนนมาก เพื่ออากาศที่บริสุทธ์ส่งผลต่อสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของสังคมแวดล้อมในโครงการ หรือคอมมูนิตี้ ต้องมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดแข่งขันกีฬา เล่นเกม เพ้นท์รูป และสนับสนุนการทำงานของอวัยวะที่มีโอกาสเสื่อมสภาพลง เช่น โรคอัลไซเมอร์"ที่ผ่านมา มีโครงการคอนโดมิเนียมที่หันมาทำในเรื่องของการวางระบบโฮมออโตเมชั่น การออกแบบแสงไฟภายในห้องให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต การเลือกวัสดุจากธรรมชาติ (Green Material) ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้รวมเป็นเวลเนสทั้งสิ้น และเป็นจุดที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ นำมาใช้สร้างจุดเด่นให้กับโครงการ" ดร.วิทยากล่าวในส่วนของโครงการ ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ ที่บริษัทฯได้พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "" หรือบ้านที่อยู่ได้ตลอดชีวิต โดยศึกษาถึงความต้องการของกลุ่มคนสูงวัยที่กังวลเรื่องการเงิน โรคภัยไข้เจ็บ ความแก่ชราใครจะมาดูแล นำมาสู่การพัฒนาบ้านด้วยยูนิเวอร์แซล ดีไซน์ ที่สวยงามและปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนในวัยนี้ พร้อมร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ Baycrest จากประเทศแคนาดา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยเข้ามาให้บริการ รวมถึงโซลูชั่นบริการต่าง ๆ เช่น บริการอาหารเช้า ประกันสุขภาพ 40 ล้านบาทต่อปี การเปิดให้บริการคลินิก 9 แห่งภายในโครงการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ด้านอายุรกรรม ทางเดินปัสสาวะ หูตาคอจมูก ศูนย์ฟื้นฟู นอกจากนี้ยังมีลู่วิ่ง และพื้นที่ป่าที่มากถึง 30 ไร่ เป็นต้นนอกจากแล้ว อีกเทรนด์ที่มาแรงคือ คอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ ที่เกิดจากความนิยมในการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่ “Friendly” แต่เป็น “Family” ที่เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวขณะที่ผู้นำตัวจริงในเรื่อง Pet Family Residences โดยนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ กล่าวว่า ในปัจจุบันที่ราคาที่ดินกำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบ้านระดับลักชูรี เริ่มมีแนวโน้มในการพัฒนาที่ดินบริเวณโซนชานเมือง ทั้งบรมราชชนนี ราชพฤกษ์ กรุงเทพกรีฑา พัฒนาการ แม้แต่บางใหญ่และบางนา ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนทำเลใจกลางเมือง และ New CBD ยังเป็นตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดฯ ที่นิยมพัฒนาโครงการบนพื้นที่ศักยภาพที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายพร้อม ทั้งเรื่องการเดินทาง แหล่งไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งพักผ่อน ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าทั้งในโซนสาทร สุขุมวิท และที่น่าจับตามอง คือ ทำเล “ลาดพร้าว” ที่กำลังพัฒนาเป็น Northern CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 820,000 บาทต่อตารางวา เพิ่มขึ้น 3.8% เป็นผลพวงมาจากการที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้ดำเนินการ และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าหลายสายทั้งบีทีเอสและเอ็มอาร์ทีทั้งนี้ โครงการคอนโดฯที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ 100% มีผลความคุ้มค่าของการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น โครงการคอนโดฯ มารุ ลาดพร้าว 15 จากราคาเปิดขายเฉลี่ยที่ 120,000 บาทต่อตารางเมตร(ตร.ม.) ปัจจุบันราคาเริ่มต้นที่ 5.4 ล้านบาท เฉลี่ยราคาที่ 152,000 - 164,000 บาทต่อตร.ม.หรือคิดเป็น Capital Gain สูงถึง 36% จากราคาขายในช่วงเปิดตัวหรือแม้แต่โครงการคอนโดฯ เอ็ม ลาดพร้าว จากราคาเปิดขายเฉลี่ยที่ 116,000 บาทต่อตร.ม. ปัจจุบันราคาเริ่มต้นที่ 4.5 ล้านบาท เฉลี่ยราคาที่ 156,000 - 198,000 บาทต่อตร.ม. หรือคิดเป็น Capital Gain สูงถึง 70% จากราคาขายในช่วงเปิดตัว"ความสำเร็จเหล่านี้มาจากการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด และเป็นโครงการ Pet Family ที่เน้นการออกแบบห้องที่สามารถรองรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ประกอบกับการดูแลรักษาโครงการให้คงความสวยงามเหนือกาลเวลาอย่างสม่ำเสมอ การบริการและกิจกรรมหลังการขายที่คิดค้นและสร้างสรรค์มาจาก Passion ส่งผลให้สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกบ้านด้วยมาตรฐานการดูแลระดับพรีเมี่ยม และเรายังคงจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อย้ำวิสัยทัศน์ของการเป็น Lifescape Developer"นางสาวเพชรลดา กล่าวถึงผลสำเร็จที่ทำให้โปรดัสก์คอนโดฯมีมูลค่าสูงขึ้นด้านนายสมสกุล แสงสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมของตลาดเพ็ท คอนโดมิเนียม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัวมากถึง 35-40 โครงการ ประมาณ 8,000 ยูนิต ในจำนวนนี้เป็นโครงการจากออริจิ้นมากถึง 16 โครงการ ประมาณ 3,800 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของตลาดในเซ็กเมนต์นี้ และในปีหน้าเตรียมพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มอีก 8-9 โครงการ ประมาณ 1,600 ยูนิตโดยคาดการณ์ว่าในปี 2567 ตลาดคอนโดฯเลี้ยงสัตว์ได้จะเติบโตได้อีกมาก หลังจากมูลค่าตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง มีมูลค่าสูงถึง 34,000 ล้านบาทในปี 2562 ขยายตัวเพิ่มเป็น 50,000 ล้านบาทในปี 2565 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 55,000 ล้านบาทในปี 2566 นี้โดยเฉพาะการเลี้ยงสุนัขและแมวของครอบครัวคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นทั่วโลก ขณะที่ในประเทศไทยช่วงปี 2562-2565 มีอัตราการเติบโตของจำนวนสุนัข และแมวที่มีเจ้าของอยู่ที่ 24% แบ่งเป็นแมวมีอัตราการเติบโตกว่า 38% และสุนัขเติบโต 18% ทั้งนี้การเติบโตดังกล่าว มาจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป โดยมีกลุ่มคนที่เรียกว่า Sinks (Single Income No Kid) หรือคนที่ใช้ชีวิตโสด มีความเหงา ต้องการมีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน Dinks (Double Income No Kid) คนที่แต่งงานแล้วมีรายได้ทั้งคู่แต่ไม่มีลูก รวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง และมีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เหมือนเป็นลูก รองลงมาเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อแสดงสถานะทางสังคม และกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือดูแล"คนรุ่นใหม่มองว่าสัตว์เลี้ยงเป็นมนุษย์มากขึ้น หรือ Pet Humanization และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ซึ่งไม่ใช่แค่คอนโดฯเลี้ยงสัตว์ได้เท่านั้นที่เป็นกระแส แต่ยังรวมถึงโอกาสของธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงคาเฟ่น้องหมา น้องแมว ที่เกิดจากความต้องการของคนที่ใช้ชีวิตเหงาและโดดเดี่ยวในเมืองแต่ไม่พร้อมเลี้ยงไว้ในบ้าน หรือคนอยู่คอนโดฯที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงได้"นายสมสกุลกล่าวดังนั้น แนวทางการพัฒนาคอนโดฯที่เลี้ยงสัตว์ได้ ผู้ประกอบการต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว โดยคำนึงถึง Pet wellness โครงสร้างและกายภาพ ทำอย่างไรให้ดำเนินชีวิตได้อย่างแข็งแรง ด้านอารมณ์และจิตใจ สีที่นำมาใช้ในการออกแบบโครงการ สภาพแวดล้อม โภชนาการและเคมีภัณฑ์ เช่น การมีเครื่องฟอกอากาศ ราวระเบียงกันตก ปลั๊กที่ต้องเพิ่มจำนวนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ ขณะที่พื้นห้องควรทำความสะอาดได้ง่ายโดยกลุ่มออริจิ้นฯ มีบริษัทในเครือ คือ พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น ที่ให้บริการอสังหาฯสมัยใหม่แบบครบวงจร ซึ่งในอนาคตจะมีการดูแลน้องหมาน้องแมวมาเช็คอินจะต้องมีพาสปอร์ต ทำให้ทราบถึงน้ำหนัก ประวัติการฉีดวัคซีน ทำให้ฝ่ายบริการสามารถบันทึกและแจ้งเตือนให้เข้ารับบริการได้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอรัล ไลฟ์ จำกัด กล่าวว่า อาคารประหยัดพลังงานมีความสำคัญที่ส่งผลต่อคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยน แปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ที่เป็นผลมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีส่วนในการปล่อยคาร์บอนสูงถึง 40%จากการก่อสร้าง และการใช้อาคารโดยระบบควบคุมอาคารทำงานด้วย Digital twin คือ ข้อมูลทางกายภาพของอาคารที่ใส่ข้อมูลทั้งหมดไปไว้ในโลกดิจิทัล ทั้งค่าฝุ่น PM2.5 การใช้งานลิฟต์โดยสาย ระบบคุมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การป้องกันอัคคีภัย และทุกอย่างในอาคาร จะแสดงไว้บนแดชบอร์ด (Dashboard) ทำให้บริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่าง อาคารทั่วไปมีความต้องการใช้พลังงาน 100% ขณะที่อาคารประหยัดพลังงานที่บริษัทฯ ออกแบบ สามารถลดความต้องการในการใช้พลังงานลง โดยใช้เพียง 30% เท่านั้น หากลงรายละเอียดจะพบว่าอาคารทั่วไปใช้ 800-1,200 บีทียู/ตารางเมตร ส่วนอาคารที่บริษัทออกแบบใช้เพียง 100-250 บีทียู/ตารางเมตร ประหยัดพลังงานได้ถึง 70% โดยอาคารสำนักงาน 5 ชั้นของบริษัท Coral สุขุมวิท 39 มีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ออกแบบให้ใช้งาน 500,000 BTU ทำให้มีค่าไฟฟ้าเพียง 88,000 บาทต่อเดือน สามารถประหยัดพลังงานได้มากถึง 80% เมื่อเทียบกับอาคารทั่วไปที่ใช้ 3,000,000 BTU และมีค่าไฟฟ้าสูงถึง 500,000 บาทต่อเดือนอนึ่ง ที่ผ่านมา พบว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการขอพื้นที่ก่อสร้างปีละกว่า 20 ล้านตร.ม. คำนวณ 1 ตร.ม. ใช้แอร์ 1,000 BTU ประมาณปีละราว 20,000 ล้าน BTU และหากนำแนวคิดอาคารประหยัดพลังงานไปใช้ จะสามารถจะลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 70 % หรือ ลดใช้แอร์ลงกว่า 14,000 ล้าน BTU ต่อปีสะท้อนให้เห็นว่า การลงทุนในอาคารประหยัดพลังงาน จะช่วยผู้ประกอบการ และ SME ลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมากในระยะยาว แลกกับการที่ต้องเพิ่มต้นทุนในการก่อสร้างอีก 5 - 10% ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาวส่วนของบ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร ปกติใช้งานอยู่ที่ 100,000 BTU จากการออกแบบระบบทำให้สามารถลดการใช้งานลงเหลือเพียง 10,000 BTU เท่านั้น ทั้งที่ยังเปิดแอร์ตลอดวัน และมียอดการใช้ไฟฟ้าเพียง 2,000 บาทต่อเดือนสำหรับผลงานที่ผ่านมา คอรัล ไลฟ์ เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ได้รับมาตรฐานอาคารเขียว ประหยัดพลังงานอันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีทั้งการออกแบบอาคารบ้านพักอาศัย Passive House หลังแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง The House of Cornell Tech, Roosevelt Island, New York ที่ได้รับเป็น Passive House Residential Building ของโลก.