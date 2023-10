META ลุยโรงไฟฟ้าในฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่น

"เมตะ คอร์ปอเรชั่น" เผยลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการบิลิรัน ในฟิลิปปินส์ กำลังผลิต 25 เมกะวัตต์ คาดรับรู้รายได้ไตรมาส 4 ปี 67 และโรงไฟฟ้าชีวมวล ในญี่ปุ่น ขนาด 49.9 เมกะวัตต์ คาดแล้วเสร็จและเริ่ม COD ปี 68 ขณะธุรกิจสินเชื่อเริ่มขยายการให้สินเชื่อ SME เดินหน้ายื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) จากแบงก์ชาติ

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META เปิดเผยว่า ปัจจุบัน META มุ่งหน้าเริ่มดำเนินงานธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ ซึ่ง Basic Energy Corporation ประเทศฟิลิปปินส์ เสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการนี้ด้วย โดย META ได้ลงนาม MOU กับบริษัท Dongfang Electric International Corporation ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่จากประเทศจีน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ภายในปี 2566 และพร้อมรับรู้รายได้จากการก่อสร้างและขายไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ถึง 7,107 เกาะ ทำให้การเข้าถึงไฟฟ้าในหลายพื้นที่ยังคงขาดแคลน บริษัทจึงมีแผนเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ด้วยเป็นโอกาสสำคัญด้านการลงทุนและพัฒนาในหลายพื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปในอนาคต“นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) จังหวัดซะกะ (Saga) ภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 100 เมกะวัตต์ เป็นการลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น คือ RENOVA, Inc. Toho GAS Co., Ltd. JA Mitsui Leasing, Ltd. และ Innocent Co., Ltd. และได้เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการที่ 1 แล้ว โดยเริ่มที่โครงการคาระซึ ขนาด 49.9 เมกะวัตต์ก่อน โดยบริษัท Toyo Engineering Corporation ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่และมีชื่อเสียงในโครงการนี้ คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จและเริ่ม COD ได้ภายในปี 2568” นายศุภศิษฏ์กล่าวสำหรับธุรกิจสินเชื่อที่บริษัทได้ขยายการลงทุนเพิ่มเติมเป็นอีกช่องทางรายได้ของ META ที่ได้เริ่มขยายประเภทการให้สินเชื่อไปสู่การให้สินเชื่อระดับ SME ตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว 70-80% เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ประกอบการ SME สามารถหาเงินทุนหมุนเวียนมาทำธุรกิจได้อย่างสะดวกมากขึ้น และเปิดกว้างทางด้านการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อบุคคล (Personal Loan) ผ่านบริษัทย่อย NOVA CAPITAL ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) จากแบงก์ชาติ ซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ด้านสินเชื่อให้กลุ่มบริษัทอย่างเข้มแข็งทั้งนี้ บริษัทกำลังดำเนินการขยายกิจการและลงทุนในโครงการที่สำคัญ เพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจของ META อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างให้ทุกการบริการมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง