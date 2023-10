เอพี ไทยแลนด์ ผนึกพลัง Social Influencer ส่งแบรนด์บ้านเดี่ยว ลุยไตรมาสสุดท้าย กับ Japan จอมโหด and Friends

เอพี ไทยแลนด์ โชว์ยอดขายสินค้าบ้านเดี่ยว 9 เดือนกว่า 21,240 ล้านบาท รุกสร้าง Brand Engagement ระหว่างแบรนด์บ้านเดี่ยวกับผู้บริโภครุ่นใหม่ ล่าสุดดึง Pet Influencer ตัวตึงในโลกโซเชียล Japan จอมโหด and Friends กับ Motto ยอดฮิต จุ๊มเหม่งมีอาราย ร่วมถ่ายทอดโมเมนต์ดีต่อใจที่เกิดขึ้นได้จริงกับทุกพื้นที่ภาย ในบ้านเดี่ยวเครือเอพี กว่า 42 ทำเลทั่วกรุงเทพฯ พบ โปรตัวตึง - #ตึงนักก็พักก่อน เมื่อซื้อบ้านเดี่ยวเครือเอพีที่ร่วมแคมเปญ เลือกทริปเที่ยวทั่วโลกแบบห้าดาว พร้อมส่วนลดสูงสุดมูลค่า 5 ล้าน วันนี้ - 31 ธ.ค.นี้ เผยไตรมาสสุดท้ายเตรียมเปิดอีก 11 โครงการใหม่ มูลค่า 18,450 ล้านบาท

“ขออนุญาตย้อนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้เรามีโจทย์ใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตามเทรนด์การอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป ขณะที่อีกหนึ่งความท้าทายคือการสร้างแบรนด์ที่เราก็ทิ้งไม่ได้ เราเลยปรับวิธีการทำแคมเปญการตลาดในวิธีใหม่ เอาความเป็น Branding กับ Offer Promotion มารวมกัน ใส่สีสัน ความสนุกลงไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบถึงโปรโมชัน แล้วก็ยังรับรู้ถึงจุดยืนของบ้านที่เข้าใจชีวิต ผ่านไอเดียการใช้สเปซต่าง ๆ ภายในโครงการของเรา โดยเล่าในแบบ JOYFUL ให้ movement ของแบรนด์มีความสนุกมากขึ้น ที่สำคัญทุกอย่างอยู่บนกลยุทธ์ของการไม่ทิ้ง Social Media Platform”

โดยได้อินฟลูเอ็นเซอร์สาย สัตว์เลี้ยงอย่าง Japan and Friends ที่เวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จัก “จุ๊มเหม่งมีอาราย”

ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” โดยเปิดเผยว่า จุดยืน FUNCTIONAL IS BEAUTIFUL หรือ บ้านที่เข้าใจชีวิต กลายเป็นรากฐานความแข็งแกร่งและยังคงถูกถ่ายทอดเป็น DNA สำคัญของบ้านเดี่ยวเอพีในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น THE PALAZZO คฤหาสน์หรู - THE CITY บ้านเดี่ยวเซกเมนต์ไฮเอนด์ - CENTRO บ้านสำหรับครอบครัวใหม่ และ MODEN บ้านสำหรับ Gen Z ที่ทุกแบรนด์มีความเชื่อเดียวกันว่า บ้านที่สวยที่สุด คือ บ้านที่เข้าใจชีวิต – บ้านที่พื้นที่ทุกตารางนิ้วถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้จริง และเข้าใจทุกชีวิตในบ้านที่สุด ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวของเอพีมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องโดย 9 เดือนที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดขาย (gross presales) ได้สูงถึง 21,241 ล้านบาท และเตรียมแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก 11 โครงการในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 นี้ มูลค่ากว่า 18,450 ล้านบาทนอกจากจุดยืนของแบรนด์ที่สะท้อนไปยังการพัฒนาสินค้าจะเป็นคีย์ไดรฟ์ที่ผลักดันให้บ้านเดี่ยวเอพีเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคแล้วนั้น อีกหนึ่งสิ่งที่ทีมบ้านเดี่ยวเอพีปรับตัวอย่างต่อเนื่อง คือ กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์สินค้า ที่เปลี่ยน แปลงไปจากทฤษฎีเดิมๆ วันนี้กระบวนการในการตัดสินใจเลือกแบรนด์ของลูกค้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ลูกค้ามีความซับซ้อนในการเลือกมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ มีการเปรียบเทียบ และอ้างอิงข้อมูลจากหลากหลายแหล่งดังนั้น ทีมบ้านเดี่ยวเอพีจึงเปลี่ยนวิธีการสร้างแบรนด์โดยเน้นสร้างกับผู้บริโภคมากขึ้น เปลี่ยนวิธีการสื่อสารจากการบอกเพียงแค่ What มาเป็นการตอบโจทย์ Why ผ่านวิธีการทำแคมเปญใหม่ ๆ ที่โชว์ให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าที่โปรดักต์ในแต่ละเซกเมนต์ของบ้านเดี่ยวเอพีมอบให้ ผ่านการทำงานร่วมกับ Social Influencer หลากหลายวงการ ที่มี Social Media Platform ของตัวเองที่แข็งแรง เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์บ้านเดี่ยวของเราในทุกๆ เซกเมนต์ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสำหรับแคมเปญไตรมาส 4 กับโจทย์ที่ต้องการสื่อสารวิธีคิดในการออกแบบบ้านที่เข้าใจทุกชีวิต ทั้งสเปซภายในบ้าน ตลอดจนการออกแบบพื้นที่สวนส่วนกลางเพื่อทุกชีวิตมาถ่ายทอดเรื่องราวพื้นที่ในฝันของคนที่คิดจะมีบ้านกับโมเมนต์ที่ดีต่อใจที่เกิดขึ้นได้จริงกับบ้านเดี่ยวเครือเอพีทุกโครงการ พร้อมรับ โปรโมชันพิเศษกับแคมเปญที่ชื่อว่า “โปรตัวตึง - #ตึงนักก็พักก่อน” เลือกทริปทั่วโลกแบบห้าดาว พร้อมส่วนลดสูงสุดมูลค่า 5 ล้านบาท เมื่อจองและโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวที่ร่วมแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566“มีรายงานระบุว่าชาวมิลเลนเนียล หรือ Gen Y (อายุ 27-42 ปี) ในสหรัฐอเมริกา กว่า 1 ใน 3 ตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรกเพราะสัตว์เลี้ยง เขามองหาบ้านที่มีพื้นที่หรือมีสวนสำหรับสุนัข/สัตว์เลี้ยง ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้สัตว์เลี้ยงคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว สำหรับแคมเปญ ‘โปรตัวตึง - #ตึงนักก็พักก่อน’ ที่เราเลือก เล่าเรื่องผ่านจุ๊มเหม่ง-เจได-ใจดี เพราะเรามองว่าสุนัขสามารถ Represent สเปซต่าง ๆ ตลอดจนพื้นที่ส่วนกลางของบ้านเอพีเราได้ในทุก Category เราเชื่อว่าโมเมนต์น่ารัก ๆ ที่เกิดขึ้นได้จริงภายในบ้านเดี่ยวเอพี น่าจะเป็น แรงบันดาลใจให้หลายคนที่กำลังมองหาบ้านในฝัน ยิ่งโดยเฉพาะครอบครัวคนรุ่นใหม่” นางพิมพรรณ กล่าวเสริม จากข้อมูลโดย Harris Poll และ Sun Trust Mortgageคุณแป้น - ณภัค ภักดีอิสรา แห่ง Japan จอมโหด and Friends กล่าวว่า ทุกวันนี้สัตว์เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว ทุกๆ สมาชิกในครอบครัวต่างต้องการพื้นที่ที่รองรับการใช้ชีวิต ซึ่งรวมถึง จุ๊มเหม่ง-เจได-ใจดี และตัวแป้นเอง เราจึงยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวผ่านแคมเปญ ‘โปรตัวตึง - #ตึงนักก็พักก่อน’ ร่วมกับกลุ่มบ้านเดี่ยวเอพี เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงทุกรายละเอียดของบ้านที่คำนึงและใส่ใจทุกๆ สมาชิกของครอบครัวจริงๆ และได้ร่วมแชร์โมเมนต์น่ารักๆ ที่เกิดขึ้นได้จริงภายในบ้านเดี่ยวเอพี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกบ้านที่เข้าใจชีวิต ให้กับท่านที่กำลังมองหาบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวสำหรับรายละเอียดแคมเปญประกอบด้วยต่อที่ 1 เลือกรับแพ็กเกจ ตามใจคุณ มูลค่า 200,000-1,000,000 บาท กับ 3 แพ็กเกจ ได้แก่ จุ๊มเหม่งพาท่องโลกแบบ ADVENTURE – เจไดพาเที่ยวสบายสไตล์ RETREAT – ใจดีพาตะลุยคว้าดาวมิชลินสตาร์ระดับโลกต่อที่ 2 ส่วนลดในทุกโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ แบรนด์ THE CITY รับส่วนลดสูงสุดถึง 4 ล้านบาท CENTRO รับส่วนลดสูงสุด 1.4 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวแบรนด์น้องใหม่ MODEN รับส่วนลดสูงสุด 400,000 บาท และต่อที่ 3 โปรลับ รับเพิ่ม! ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน แอร์ และผ้าม่าน ข้อเสนอพิเศษดังกล่าวนี้สำหรับผู้ที่จองและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นทั้งนี้ 42 โครงการ* ที่เข้าร่วมแคมเปญ “โปรตัวตึง - #ตึงนักก็พักก่อน” มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ THE CITY บ้านเดี่ยวเซกเมนต์ไฮเอนด์ พื้นที่ใช้สอย 225-580 ตารางเมตรราคา 10.9-45 ล้านบาท แบรนด์ CENTRO บ้านเดี่ยวดีไซน์โมเดิร์นสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวเซกเมนต์กลางบน ขนาดที่ดินเริ่มต้น 50 ตารางวาขึ้นไป พื้นที่ใช้สอย 154-305 ตารางเมตร ราคา 5.29-15 ล้านบาท และแบรนด์น้องใหม่ MODEN บ้านเดี่ยวสำหรับคน Gen Z ที่ให้ความรู้สึกใหม่ ขนาดที่ดินเริ่มต้น 50 ตารางวาขึ้นไป พื้นที่ใช้สอย 175-235 ตารางเมตร ราคา 5.39-9 ล้านบาทแคมเปญแจกโปรสูงสุดมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท เฉพาะผู้ที่จองและโอนบ้านเดี่ยวเครือเอพี วันนี้ - 31 ธันวาคมนี้ ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการพร้อมรับสิทธิพิเศษ ที่ https://apth.ly/ProTuaTuengนอกจากนี้ ไตรมาสสุดท้าย กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวเอพีเตรียมเปิด 11 โครงการใหม่มูลค่ารวม 18,450 ล้านบาท อัปเดตข่าวสารของทุกโครงการใหม่จากเอพี กับ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโด ตลอดปี 2023 นี้ คลิก https://apth.ly/APNewHome2023.