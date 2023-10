MQDC ขน10โครงการระดับมาสเตอร์พีซ จัดงานเอ็กซ์โปกระตุ้นยอดขายไตรมาส4 ครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปี

'แมกโนเลียฯ' จัดมหกรรมส่งเสริมการขายครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปี กับงาน "MQDC Well Living Expo" ขนทัพที่อยู่อาศัยหลากแบรนด์ถึง 10 โครงการ มูลค่าโครงการระดับแสนล้าน พร้อมข้อเสนอพิเศษสุดจาก 3 ธนาคารใหญ่ ดอกเบี้ยคงที่ 2.8-3% คงที่3ปีคาดยอดขายทะลุ 1,000 ล้าน ต่อเนื่องหลังงานเพิ่มอีก 500 ล้าน เผย'เดอะ ฟอเรสเทียส์'โครงการระดับเวิลด์คลาสมีมูลค่าขายทะลุ 22,000 ล้านบาท พร้อมเตรียมเปิดรับลูกค้าเข้าอยู่ในโครงการปี 2567

"ทุกโครงการของเราเกิดจากความตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดทุกมิติ ตามแนวทางของ MQDC ที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินงานตามเป้าประสงค์หรือ purpose-driven หรือการพัฒนาโครงการด้วยเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาโครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทุกสรรพสิ่ง และนั่นทำให้เราเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยเพียงรายเดียวที่สามารถมอบการดูแล 30 ปี warranty ให้กับลูกบ้านได้" นายอัษฎา กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้นำโครงการที่อยู่อาศัยแบรนด์หรูตั้งบนทำเลสุดพรีเมี่ยมใกล้รถไฟฟ้า เหมาะแก่การอยู่อาศัยและการลงทุน อาทิเช่น มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท (Mulberry Grove Su-khumvit) เดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ (The Strand Thonglor) วิสซ์ดอม อินสไปร์ สุขุมวิท (Whizdom Inspire Sukhumvit) และ วิสซ์ดอม โคเอ็กซ์ ปิ่นเกล้า (Whizdom Coex Pinklao) โดยมีโครงการที่เข้ารวมถึง 10 โครงการ คัดเลือกมาโครงการละ 20-30 ยูนิต มีระดับราคาที่ต่างกัน เฉลี่ยตั้งแต่ 200,000-400,000 บาทต่อตารางเมตร มีราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาท ไปจนถึงแพงสุดที่เป็นบ้านเดี่ยวหรู มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ราว 300 ล้านบาท เป็นต้น

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) หนึ่งใน กลุ่มบริษัทดีที กล่าวถึงการจัดงาน MQDC Well Living Expo ว่า เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ปีนับแต่ก่อตั้งมา เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมา MQDC พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด “For All Well-Being” มาโดยตลอด ซึ่งแต่ละโครงการผ่านการออกแบบภายใต้แนวคิดความยั่งยืนตามหลักการหรือนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่ MQDC ทุ่มเทคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีและยั่งยืนแก่ทุกสรรพสิ่ง ทางบริษัทจึงรวบรวมโครงการเหล่านี้มานำเสนอให้ลูกบ้านและผู้คน ได้เห็นวิสัยทัศน์ การสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อความยั่งยืนในแบบ MQDC อย่างแท้จริงทั้งนี้ โครงการทั้งหมดที่นำมาจัดแสดง ล้วนเป็นโครงการที่พักอาศัยระดับมาสเตอร์พีซของ MQDC ที่มีทั้งโครงการพร้อมอยู่และอยู่ระหว่างกาขาย ทั้งโครงการรูปแบบ Themed project อย่าง เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการหลากหลายแบรนด์ที่มีคอนเส็ปต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของผู้อยู่อาศัยครบทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น วิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Whizdom The Forestias) ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Aspen Tree The Forestias) มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Mulberry Grove The Forestias) เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซิกเนเจอร์ ซีรีส์ (The Forestias Signature Series) และ ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ (Six Senses Residences The Forestias)"โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ เป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ที่รองรับความต้งการของลูกค้าแต่กลุ่ม แต่ละวัย และผู้สูงวัย ที่ต้องการดูแลตลอดไป โดยผลสำเร็จมียอดขายไปแล้วกว่า 22,000 ล้านบาท และในปี 2567 จะเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้ คาดมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าจะได้สัมผัสโครงการระดับเวิลด์คลาส ที่เป็นเมืองแห่งความสุขพร้อมที่อยู่อาศัยบนผืนป่าใหญ่”นายอัษฎา กล่าวนาย อัษฎากล่าวอีกว่าในงานนี้ จะได้พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของโครงการ วิสซ์ดอม คราฟต์ส สามย่าน (Whizdom Craftz Samyan) คอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุดภายใต้แบรนด์วิสซ์ดอม ที่สามย่าน ซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่เปิดตัวไตรมาส 4 ของปี 2566 โดยตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนพระรามที่ 4 ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Craftz Your Fu-ture” เพื่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตใจกลางเมืองอย่างไร้ขีดจำกัดนอกจากนี้ ในงานยังมี The Estate (Thailand) ตัวแทนผู้ให้บริการด้านการ ซื้อ ขาย เช่า และ บริหารจัดการทรัพย์สินและที่ปรึกษาด้านการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ ในเครือ MQDC ได้ขนทัพอสังหาริมทรัพย์หลากหลายทำเลมาร่วมจัดแสดงในงานอีกด้วยโดยผู้เข้าชมงาน MQDC Well Living Expo จะได้พบกับไฮไลท์ต่างๆภายในงาน โดยเฉพาะสิทธิพิเศษที่นำมามอบให้เฉพาะผู้ที่จองซื้อภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอสุดพิเศษจาก แต่ละโครงการ และของรางวัลสุดพรีเมี่ยมต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งจากโครงการและพาร์ทเนอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของพาร์ทเนอร์ อาทิ ผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ Boundary โรงแรมยู เขาใหญ่ โรงแรม Waldorf Astoria Bangkokนอกจากแบรนด์ที่อยู่อาศัยต่างๆ ที่จัดแสดงตลอด 4 วัน ภายในงานยังมีการเสวนาแบบเชิงลึก เพื่อแนะแนวความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ โดยผู้บริหารและแขกรับเชิญ ที่มาร่วมแชร์ความรู้และประสบ การณ์ในแง่มุมต่างๆ รวมถึงสร้างสีสันบนเวที MQDC Well Living Ex-po โดยเราคาดว่าการจัดงานครั้่งนี้จะสร้างยอดขายสูงถึง 1,000 ล้านบาท และจะมียอดขายหลังงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า 500 ล้านบาท.