ธนาคารกรุงเทพ-ยูเนี่ยนเพย์-ซีทริป-ร่วมจัดแคมเปญหนุนท่องเที่ยว

ร่วมเปิดตัวโปรโมชัน ‘แฟนไทยสติก’ (Fan“Thai”stic) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ นายไซ เจียนป๋อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล นายธำรงศักดิ์ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ นายหวัง ฮุ่ย รองประธานกลุ่มซีทริป รวมไปถึงตัวแทนจากธนาคารไอซีบีซี (Industrial and Commercial Bank of China) ธนาคารการเกษตรแห่งประเทศจีน (Agricultural Bank of China) ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ธนาคารเพื่อการก่อสร้างแห่งประเทศจีน (China Construction Bank) ธนาคารแห่งการสื่อสาร (Bank of Communications) ธนาคารไชน่า เมอร์เชนท์ส แบงก์ (China Merchants Bank) ธนาคารอินดัสเทรียลแบงก์ (Industrial Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนาผู่ตงเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Pudong Development Bank) และธนาคารแห่งเซี่ยงไฮ้ (Bank of Shanghai)“หลังจากการออกมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ธนาคารกรุงเทพและยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมกันจัดโปรโมชันนี้ เพื่อมอบประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวกสบายและคุ้มค่าให้แก่นักท่องเที่ยวจีน สำหรับความร่วมมือกับยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปีนี้ ธนาคารมียอดออกบัตรยูเนี่ยนเพย์ครบ 9 ล้านใบ และมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะช่วยให้ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลและธนาคารกรุงเทพบรรลุความก้าวหน้าทางนวัตกรรมอีกมากมาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความเป็นผู้นำธุรกิจการชำระเงินในระดับภูมิภาคได้ และธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อต่อยอดความร่วมมือในด้านต่างๆ อีกในอนาคต” นายชาติศิริ กล่าวสำหรับ โปรโมชัน ‘แฟนไทยสติก’ เป็นการมอบส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์จองโรงแรมในไทยกับซีทริป จองตั๋วเครื่องบินกับการบินไทย และซื้อสินค้ากับร้านค้าในประเทศไทยที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังมอบสิทธิประโยชน์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกรรมที่ชำระด้วย QR Code ในประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์ในไทยได้ที่เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับชำระเงินที่ร้านค้า และร้านค้าหลายแสนร้านที่รับชำระด้วย QR Code ยูเนี่ยนเพย์ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล มาเป็นเวลา 10 ปี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดทางเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย และธนาคารกรุงเทพยังเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ออกบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ เพื่อสนับสนุนการชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR Code ของยูเนี่ยนเพย์ นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สามารถทำรายการชำระเงินด้วย QR Code ในประเทศจีนได้เช่นกัน