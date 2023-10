"สโคป หลังสวน" ปิดการขาย "เพนต์เฮาส์" 436 ล้าน คอนโดฯ แพงสุด ตร.ม.ละ 1 ล้าน

โครงการ “สโคป หลังสวน” (SCOPE Langsuan) โครงการคอนโดมิเนียมระดับแฟลกชิปโครงการของบริษัท สโคป จำกัด (บริษัทร่วมทุน SC Asset) หลังจากได้เปิดตัวห้องเพนต์เฮาส์ราคา 436 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรสูงที่สุดในไทยในปัจจุบันที่ราคา 1,000,000 บาท รวมถึงห้องยูนิตพิเศษ Exclusive residence furnished by CHANINTR ในราคา 167 ล้านบาท ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ล่าสุดหลังเปิดให้ลูกค้าคนสำคัญเข้าเยี่ยมชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้ไม่ถึง 1 สัปดาห์ ซึ่งถือเป็นสุดยอดสถิติที่สะท้อนคุณภาพในการพัฒนาโครงการ SCOPE Langsuan ภายใต้แนวคิด THE SENSORY OF FINEST LIFE ที่มอบความพิถีพิถันในการสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เป็นที่สุดในทุกรายละเอียดห้องเพนต์เฮาส์ของสโคป หลังสวน คือสิ่งที่ถูกตั้งใจสร้างให้เป็น ‘เพนต์เฮาส์ซึ่งเป็นที่สุดของที่สุด’ บนพื้นที่ 436 ตารางเมตร (ตร.ม ) ออกแบบของ ‘โทมัส ยูล-ฮาลเซน’ (Thomas Juul-Hansen) สถาปนิกระดับโลกที่ใช้เวลากว่า 8 เดือน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานระดับ Masterpiece ที่เปี่ยมไปด้วยความประณีตขั้นสุดทั้งด้านดีไซน์ฟังก์ชัน เพื่อให้สมฐานะความเป็นเพนต์เฮาส์ของโครงการระดับ Crown Jewel ที่มีศักดิ์ศรีสูงที่สุดในย่านนี้ด้านห้องชุดยูนิตพิเศษ THE EXCLUSIVE FULLY-FURNISHED RESIDENCE ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือของ ชนินทร์ (CHANINTR) ผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ระดับลักชัวรีชั้นแนวหน้าของไทย พิเศษขนาด 3 ห้องนอน บนพื้นที่กว่า 247 ตร.ม.ให้โดดเด่นเหนือใคร ภายใต้แนวคิด Eclectic Luxury ที่เป็นการผสมผสานเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อีกทั้งหลายชิ้นยังเป็นงานดีไซน์ระดับไอคอนชิ้นมาสเตอร์พีซประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโคป จำกัด กล่าวว่า SCOPE LANGSUAN (สโคป หลังสวน) คอนโดฯ ระดับ Ultimate Class มูลค่าโครงการ 9,800 ล้านบาท บนทำเลหลังสวนที่ราคาที่ดินที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดพร้อมพิถีพิถันในทุกรายละเอียดภายใต้แนวคิด THE SCOPE OF FINEST SENSORIAL ปัจจุบันปิดการขายไปแล้วกว่า 60%