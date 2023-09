TRC เพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้ ลุยเหมืองโปแตช

ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น เพิ่มทุน 299,598,338.75 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท อัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมออกหุ้นกู้ 2 พันล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุน "อาเซียนโปแตชชัยภูมิ" หวังแหล่งรายได้ใหม่เพิ่ม

นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 ก.ย.66 ว่าบอร์ดได้มีมติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมหุ้นสามัญเพิ่มทุนของในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (APOT) 4,409,467,100 บาท แบ่งออกเป็น 44,094,671 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาทดังนั้น บอร์ด TRC จึงให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 299,598,338.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,198,393,354.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,497,991,693.50 บาท พร้อมจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์ ) หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 479,357,342 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดวันที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 พ.ย.66พร้อมกับให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และชำระคืนเงินกู้รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดย TRC กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT ทาง TRC จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราว 1,534.7-1,734.7 ล้านบาท หุ้นกู้/เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,000 ล้านบาท และกระแสเงินสดภายในบริษัท 600-800 ล้านบาท รวม 4,334.7 ล้านบาททั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 66 ของ APOT ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ APOT เป็น 18,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 180 ล้านหุ้น พาร์ 100 บาท ด้วยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยในไตรมาสแรกปี 66 APOT เรียกเพิ่มทุนตามสัดส่วนไปแล้ว 450,930,000 บาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนตามสัดส่วนไปแล้ว 113,303,500 บาท ดังนั้น การเพิ่มทุนส่วนที่เหลือคือ 17,549,070,000.00 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้าง และพัฒนาโครงการเหมือง และโรงแต่งแร่โปแตชที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (โครงการเหมืองแร่โปแตช)ปัจจุบัน APOT อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตชโดยอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับสถาบันการเงินในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโครงการ ทั้งนี้หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญคือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติการเบิกใช้เงินกู้ตามอัตราส่วนที่สถาบันทางการเงินกำหนด โดยการเรียกเพิ่มทุนข้างต้นจะทยอยจัดสรรหุ้นตามมูลค่าการก่อสร้างจริงที่เกิดขึ้นตามสัญญารับเหมาก่อสร้างของ APOT และเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกใช้เงินของสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินพร้อมกันนี้ ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเห็นชอบ และ APOT ได้รับอนุมัติสินเชื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โปแตช คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ส่งผลให้บริษัททยอยจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระหุ้นเพิ่มทุนของ APOT 4,409,467,100.00 บาท โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของ APOT 44,094,671 หุ้น โดยกรอบระยะเวลาจะอ้างอิงตามแผนการเรียกเพิ่มทุนของ APOT ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขเบิกเงินกับสถาบันทางการเงินสำหรับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว TRC คาดว่าจะได้ผลประโยชน์คือหากการเพิ่มทุนของ APOT ประสบความสำเร็จ จะนำมาซึ่งความสำเร็จของสินเชื่อโครงการ หรือ Financial Close และการเข้าลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างที่บริษัทได้รับ Letter of Award ตั้งแต่ปี 2559 อันจะก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทอีกทั้งการทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงรายได้และกำไรสุทธิจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งมีความเสี่ยงจากการขาดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงที่สูง ที่สำคัญ TRC จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มหลังจาก APOT ดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งนี้ APOT เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท รวมร้อยละ 25.13 ประกอบด้วย TRC Investment Limited ที่สาธารณรัฐเมอริเชียสร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณัฐประชาชนจีน ร้อยละ 2.67 ขณะที่กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 20.00 และบริษัท ไทย-เยอรมัน ไมนิ่ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 16.13โครงการเหมืองแร่โปแตชของ APOT ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 285 กิโลเมตร และโครงการเหมืองแร่โปแตชได้จัดทำประชาพิจารณ์ ตลอดจนได้รับอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2557 แล้วสถานะโครงการเหมืองแร่โปแตชในปัจจุบันพร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ และอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ร่วมลงทุนใหม่ และขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ (Project Financing)