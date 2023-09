บ.คริปโตดังจ่อฟ้องพันล้าน!! สะเทือนเวทีนาง

วานนี้ (25 ก.ย.) บริษัท ทีซีจี.โซเชียลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (TCG) แจ้งมายังสื่อมวลชน วันนี้ เวลา 10.00 น. เตรียมยื่นต่อศาลอาญาฟ้อง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ในข้อหาหมิ่นประมาท มาตรา 326 และมาตรา 327 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (นำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์) พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายมูลค่า 1,000 ล้านบาทสำหรับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ทีซีจี.โซเชียลมีเดีย กรุป จำกัด (TCG) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Crypto ด้วยการออกเหรียญดิจิทัลประเภท Gold Baked Coin แบบเป็นทางการ เพื่อยกระดับ Gold Backed Coin ที่จากเดิมมีการใช้ทองปริมาณจำกัดมาร่วม Back Up มูลค่าเหรียญ Token ในการออกระดมทุน แต่ในโปรเจกต์ Digital Gold Coin ภายใต้ TCG จะเป็นการ Back Up ด้วยเหมืองทองคำที่ได้รับสัญญาสัมปทานจากประเทศแซมเบีย ภายใต้กลุ่มบริษัท Royal Carats Gems Company ซึ่งมีผลผลิตจากเหมืองทองในระยะเวลา 10 ปี ได้รับการประเมินมูลค่าเบื้องต้นไว้ไม่ต่ำกว่า 300 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 877 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สาเหตุของการฟ้องร้องดังกล่าวนั้นทางเพจหลักของเวทีมิสยูนิเวิร์ส ได้แก่ Hello Universe รวมถึงเพจต่างๆ ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของนักธุรกิจสาวข้ามเพศหมื่นล้าน “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงว่าขณะที่ล่าสุด ทางตัวแทนของบริษัท TCG Group ได้แก่ นายจักรพันธ์ พวงแก้ว, ทนายมงคล ศรีวิราช และ ทนายขจรยศ จะริยะมา ได้เดินทางมาที่ศาลอาญา ถนนรัชดา เข้ายื่นฟ้องบริษัท JKN Global (มหาชน) และ แอน จักรพงษ์ ในข้อหาหมิ่นประมาท มาตรา 326 และมาตรา 327 รวมถึงพรบ.คอมพิวเตอร์ เรียกร้องค่าเสียหายมูลค่า 1,000 ล้านบาท โดยนำภาพจากเพจต่างๆ ของทางเจเคเอ็นที่โพสต์ดังกล่าวมาเป็นหลักฐานด้วย