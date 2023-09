ตลาดทาวน์โฮมหรูคึกคัก 'สิรวิชญ์ เกิดพุฒ' ปั้นแบรนด์ 'POSH' สร้างชื่อรุกอสังหาฯ

ตลาดทาวน์โฮมหรูคึกคัก อสังหาฯ แบรนด์น้องใหม่ "304 ดีเวลลอปเม้นท์ฯ" ประกาศลงทุนเปิดโครงการใหม่ "POSH Nakniwas Ekkamai-Ramintra" ทาวน์โฮมหรู 4 ชั้น สไตล์โมเดิร์นลักชัวรี ชูจุดเด่น Multifunctional Home & Office กับ 6 จุดแข็ง เผยทีมงานแข็งแกร่ง เติบโตมาจากสายงานออกแบบ และพัฒนาที่อยู่อาศัย แย้มปี 67 พัฒนาบ้านเดี่ยวหรู ราคาเริ่มต้น 25 ล้าน ตอบโจทย์นักธุรกิจ

"POSH Nakniwas Ekkamai-Ramintra" (พอช นาคนิวาส เอกมัย-รามอินทรา)

อสังหาฯ น้องใหม่ต้อง 'ไฟแรง' เน้นเรื่องคุณภาพ-บริการที่ดี

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท 304 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการเข้าสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพว่า เดิมทำธุรกิจออกแบบตกแต่ง และปรับปรุงบ้าน อาคารสำนักงาน และโชว์รูมมากว่า 7 ปี ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบก่อสร้างตกแต่งโครงการต่างๆ มากมายหลายร้อยโครงการ จึงตัดสินใจตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา ต้องการเข้าสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตนเองรับผิดชอบ แต่มีขนาดธุรกิจใหญ่กว่าธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับการออกแบบ และธุรกิจการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (เทิร์นคีย์)สำหรับโครงการแรกที่เปิดตัวออกสู่ตลาด พัฒนาภายใต้ชื่อโครงการรูปแบบทาวน์โฮมหรู 4 ชั้น สไตล์โมเดิร์นลักชัวรีเหนือกาลเวลา หรือ Timeless Modern Luxury ด้วยดีไซน์ที่เรียบแต่ยังคงความหรู สวยงามไม่ล้าสมัย พร้อมดึงความเป็นธรรมชาติเข้ามาโอบล้อมบ้าน เน้นฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมออกแบบรองรับการขยายพื้นที่ในอนาคต"เราพัฒนาโครงการภายใต้คอนเซ็ปต์ความสมดุลในการใช้ชีวิต บ้านที่เราสร้างขึ้นมาจึงให้ความสำคัญในการตอบโจทย์ที่หลากหลายสำหรับผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะใช้เป็นบ้านหรือเป็นออฟฟิศ หรือแม้กระทั่งหากลูกค้าต้องการเปิดเป็นคลินิก หรือการพาณิชย์ต่างๆ สิ่งสำคัญต้องมองภาพของทำเลให้ออก จะพัฒนาอสังหาฯ ชนิดใดบนพื้นที่ตรงนั้น จะมีฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ดีที่สุดอย่างไร"โดย"POSH Nakniwas Ekkamai-Ramintra" เน้นคอนเซ็ปต์ในรูปแบบของ Multifunctional Home & Office หรือบ้านและสำนักงานแบบอเนกประสงค์ ที่มีจุดแข็ง ได้แก่1.Universal Design โฮมออฟฟิศ 4 ชั้น ที่ออกแบบรองรับทุกการใช้งานของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือออฟฟิศ พร้อมลิฟต์โดยสารส่วนตัวทุกยูนิต เพื่อความสะดวกในการใช้งานของทุกคน2.Nature Centered บ้านที่ดึงความเป็นธรรมชาติเข้าสู่ทุกพื้นที่ของบ้าน มี Private Courtyard โอบล้อมกลางบ้าน และแสงธรรมชาติที่เพิ่มความผ่อนคลายทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย3.Multifunction Space พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 389-548 ตร.ม. บนเนื้อที่ 41-63 ตร.ว. รองรับพื้นที่จอดรถ 4-6 คัน พื้นที่จัดเต็มพร้อมรองรับทุกไอเดียสร้างสรรค์4.Place for all Generation บ้านที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่ทั้ง 3Gen รวมไปถึงเป็นออฟฟิศสำหรับธุรกิจขนาดย่อม-ขนาดกลาง รองรับทีมงานได้ 20-30 คน5.City Life Location ด้วยทำเลใจกลางเมืองถนนนาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) และเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทำเลใจกลางเมืองที่น่าอยู่รายล้อมด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกชั้นนำของประเทศมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้า ไลฟ์ไสตล์มอลล์ แหล่งพบปะ ไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ คริสตัล ปาร์ค CDC ชิค รีพับลิค อยู่ใกล้ตลาดหัวมุม Market & More The Walk ถนนเกษตร-นวมินทร์ ทาวน์อินทาวน์ โรงเรียนชั้นนำ เช่น โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตวิทยา โรงเรียนเลิศหล้า โรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลนวเวช โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลสัตว์คริสตัลเพ็ท มีฟิตเนส และสวนสาธารณะ เป็นต้น6.All Area Connected ด้วยโลเกชันของโครงการที่เชื่อมต่อถนน 4 สาย ทั้งถนนลาดพร้าว ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย รามอินทรา ถนนเกษตรนวมินทร์ และถนนลาดพร้าว-วังหิน รวมไปถึงแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีเทา และสายสีน้ำตาล ทำให้สามารถเดินทางทะลุได้ทุกเส้นทางในกรุงเทพฯ อย่างสะดวกและง่ายดาย"โลเกชันเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา เป็นอีกหนึ่งเส้นเลือดใหญ่ของกรุงเทพฯ ซึ่งแตกแขนงเส้นทางต่างๆ เข้าสู่เมืองในรอบทิศของกรุงเทพฯ มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายครบครัน เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดในกรุงเทพฯ เราจึงมั่นใจว่าเราได้เลือกโลเกชันที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการแรกของเรา"นายสิรวิชญ์ กล่าวถึงจุดขายของแบรนด์ว่า เราเป็นแบรนด์น้องใหม่ เพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องไฟแรง และจะต้องตั้งใจ ทั้งคุณภาพในเรื่องของผลิตภัณฑ์และงานบริการที่ดี และหลากหลาย เช่น การออกแบบที่มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้อยู่อาศัยนายสิรวิชญ์ ฉายภาพตลาดอสังหาฯ ว่า เราเชื่อมั่นธุรกิจในสายงานพัฒนาอสังหาฯ นั้นยังเติบโตได้อีกมาก ถึงแม้ว่าการแข่งขันจะสูง แต่ถ้ารู้ถึงความต้องการของตลาดที่แท้จริง และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกค้า ที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ทำให้มั่นใจจะสามารถเดินไปได้อีกไกลในธุรกิจอสังหาฯ อย่างแน่นอน"ทางบริษัทได้เตรียมแผนรุกธุรกิจอสังหาฯ ในปี 2567 ต่อเนื่องไว้เรียบร้อยแล้วเจาะกลุ่มลูกค้านักธุรกิจที่ต้องการบ้านเดี่ยวหรูทำเลกลางเมือง"