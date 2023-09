“DR:SIA19” อ้างอิงหุ้น Singapore Airlines เทรดวันแรกคึก

DR:SIA19 อ้างอิงหุ้น Singapore Airlines สายการบินอันดับหนึ่งและดีที่สุดในโลก เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก ราคาเปิดสอดคล้องกับราคาหุ้นที่ซื้อขายอยู่ที่ตลาด SGX ชูจุดแข็งรายได้-กำไร-มาร์เกตแคปเหนือกว่าสายการบินคู่แข่งในภูมิภาค และปัจจัยบวกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกฟื้นตัว





ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อ้างอิงหุ้น Singapore Airlines สายการบินอันดับหนึ่งและดีที่สุดในโลก ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ DR:SIA19 เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย(SET) เป็นวันแรก ราคาเปิดสอดคล้องกับราคาหุ้นที่ซื้อขายอยู่ที่ตลาด SGX จากราคาที่เสนอขายนักลงทุนครั้งแรก (IPO) ที่ 18 บาทนายชาญศักดิ์ ธนเตชา กรรมการผู้จัดการ ประธานสายผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ราคาตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ DR:SIA19 ที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ในวันนี้ (19 ก.ย.) เป็นวันแรก ราคาเปิดสอดคล้องกับราคาหุ้นที่ซื้อขายอยู่ที่ตลาด SGX ได้อย่างเป็นอย่างดี สะท้อนให้นักลงทุนเห็นว่า DR ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ Initiate โดยบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า หรือ SIA19 ในตลาดหลักทรัพย์ไทย สามารถเป็นตัวแทนสำหรับการลงทุนในหุ้นอ้างอิงที่อยู่ในต่างประเทศได้ดี และเรายังสนับสนุนให้มีปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอสำหรับผู้ลงทุนดังนั้น หากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในหุ้นสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็สามารถเลือกให้ SIA19 เป็นตัวแทนสำหรับการลงทุนของท่าน โดยมีจุดแข็งที่โดดเด่นเหนือกว่าสายการบินคู่แข่งในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในแง่ของภาพรวมของรายได้ กำไร รวมถึงมาร์เกตแคปซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งกว่า 10 เท่า โดยสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2566 มีรายได้รวมกว่า 4.56 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 5.5 หมื่นล้านบาท มาร์เก็ตแคปกว่า 5.31 แสนล้านบาทสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ได้รับการการันตีว่าเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกจาก Skytrax World Airline Awards 2023 มากถึง 4 รางวัล ประกอบด้วย World's Best Airline Best First Class Airline Best First Class Comfort Amenities และ Best Airline in Asia และเป็นสายการบินในเครือข่าย The Star Alliance ครอบคลุม 1,250 จุดหมายปลายทาง ใน 195 ประเทศทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่า DR:SIA19 หุ้นสิงคโปร์ แอร์ไลน์ จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่สนใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและสายการบินในปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยหุ้นสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นหุ้นสายการบินที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเห็นได้ชัดเจนว่าสิงคโปร์ แอร์ไลน์ มีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญและเป็นหุ้นที่น่าจับตามองโดยในช่วงที่เปิดให้นักลงทุนจองซื้อระหว่างวันที่ 11-15 กันยายนที่ผ่านมา มีลูกค้าและนักลงทุนสนใจจองซื้อ IPO เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าและนักลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจกับ DR:SIA19 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในตราสารชนิดนี้เป็นอย่างมาก