‘ASW × TITLE’ เตรียมเปิดตัว 2 คอนโดฯ ใหม่ มูลค่ากว่า 5,150 ล้าน รับกำลังซื้อช่วงไฮซีซัน

บมจ.แอสเซทไวส์ ชี้ภายหลังรัฐบาลใหม่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยภาคการท่องเที่ยว ฟรีวีซ่าชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวจีน และคาซัคสถาน เชื่อตลาดท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้คึกคักแน่นอน หนุนตลาดท่องเที่ยวภูเก็ตโดดเด่น พร้อมเตรียมเปิดตัวคอนโดมิเนียม 2 โครงการใหม่ ผ่านบริษัท TITLE มูลค่าโครงการรวมกว่า 5,150 ล้านบาท ได้แก่ THE TITLE LEGENDARY BANGTAO มูลค่าโครงการ 3,750 ล้านบาท และ THE TITLE LEGENDARY NAIYANG มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท รับกำลังซื้อช่วงไฮซีซันที่จะถึงนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีนโยบายใช้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง 2566 และได้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ ด้วยการออกแคมเปญในการเดินทางเข้าประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และคาซัคสถาน โดยวีซ่าฟรีจะยกเว้น 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.2566-29 ก.พ.2567 คาดว่าจะส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงไฮซีซันที่จะถึงนี้ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้แล้วกว่า 18 ล้านคน ใกล้เคียงกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าจะเดินทางมาประเทศไทยทั้งปีที่ 25 ล้านคนอย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตถือเป็นเดสติเนชันจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เนื่องจากมีหาดทรายที่สวยงามขึ้นชื่อ แหล่งที่กิน แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนอีกมากมาย จนทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการเดินทางมาสัมผัส ซึ่งล่าสุดการบินไทยได้เตรียมเพิ่มเที่ยวบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ให้มีความถี่ต่อสัปดาห์มากขึ้น จึงเชื่อว่าในช่วงไฮซีซันที่จะถึงนี้จังหวัดภูเก็ตจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก และอาจเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้สูงให้ประเทศเป็นอันดับต้นๆได้แก่โครงการ THE TITLE LEGENDARY BANGTAO จำนวน 637 ยูนิต มูลค่าโครงการ 3,750 ล้านบาท และโครงการ THE TITLE LEGENDARY NAIYANG จำนวน 103 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท ซึ่งจากแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ดังกล่าว คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์สร้างการรับรู้รายได้ต่อเนื่องถัดจากโครงการ THE TITLE HALO 1 NAIYANG ที่ปัจจุบันมียอดขายแล้วถึง 80% จากจำนวนทั้งหมด 329 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,517 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาส 1/2567 และบริษัทยังได้ตั้งเป้ารายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า (2567-2569) ที่ระดับ 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งให้ผลให้ ASW ในฐานะบริษัทแม่มีรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งเฉลี่ย 20% ต่อปี“ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตในปัจจุบันมีความคึกคักมาก มีผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของคอนโดฯใหม่มีการปรับราคาขายต่อตารางเมตรเพิ่มขึ้นตามราคาที่ดิน จึงเป็นโอกาสดีของ TITLE เนื่องจากมีที่ดินเดิมที่พร้อมพัฒนาในจังหวัดภูเก็ตอีกกว่า 80 ไร่ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ถึง 9 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 14,000 ล้านบาท”