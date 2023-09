CIMBT รุกขยายมาร์เกตแชร์ซื้อ-ขายหุ้นกู้ เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ "ก้อง สหรัถ" เสริมความมั่นใจ

เปิดเผยว่า CIMB Thai เน้นการลงทุนที่ซื้อง่าย ขายได้ ให้ความรู้ลูกค้าว่าหุ้นกู้ที่ลงทุนไปไม่จำเป็นต้องถือจนครบกำหนด จึงเลือก "ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา" ลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารมาสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ ใส่ใจควบคู่กับยุทธศาสตร์เชิงรุก บนแผนธุรกิจปี 2567 จะก้าวเป็น CIMB Thai Best Bond House ทำให้หุ้นกู้ซื้อง่าย ขายได้ทุกวัน ขยายฐานลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่ ดันยอดส่วนแบ่งตลาดจากปีก่อนที่ 36.3% ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 40% ในปีนี้"ในฐานะผู้นำตลาด เราไม่เคยหยุดพัฒนา มุ่งมั่นช่วยผลักดันให้ตราสารหนี้ตลาดรองเติบโต มีการซื้อขายได้ตลอด สนับสนุนลูกค้ารายย่อยปรับเปลี่ยนเงินออมมาเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ผ่านการทำธุรกิจเชิงรุก ทั้งกิจกรรมการตลาด ให้ความรู้ลูกค้าอย่างเข้มข้น ควบคู่กลยุทธ์การลงทุนจากทีม Market Research and Advisory และการพัฒนาช่องทางให้เหมาะกับนักลงทุนทุกช่วงวัย ผ่านเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนที่ประจำทุกสาขาของธนาคาร หรือผ่าน application CIMBTHAI Digital Banking ที่ยกระดับการลงทุนไปอีกขั้น ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และสอดรับกับยุทธศาสตร์ To be a digital-led bank with ASEAN reach ธนาคารอาเซียนขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล"นายตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย กล่าวเสริมว่า “Wealth Management เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้า CIMB Preferred ถึง 93,629 ราย มูลค่า AUM รวม 3.5 แสนล้านบาท สะท้อนถึงความสำเร็จด้าน Wealth Management ที่สามารถเติบโตได้เทียบเท่าธนาคารขนาดใหญ่ และได้รับการยอมรับจากลูกค้า โดยเรามุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมมานำเสนอ อย่างตอนนี้เราเห็นโอกาสของการลงทุนในต่างประเทศ เพราะนอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงแล้ว ยังให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ เรามีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้ง Offshore Bond และ Offshore ELN เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในหลายๆ มิติทั้งความต้องการและความชอบส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้ตอบโจทย์ในโลกยุคดิจิทัล ล่าสุด เราคว้ารางวัล Wealth Management Platform of the Year ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน (2020-2023) จากเวทีระดับโลก The Asian Banking & Finance Retail Banking Awards เป็นเครื่องการันตีความแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงินที่พร้อมส่งมอบบริการอันเป็นเลิศแก่ลูกค้า”พร้อมกันนี้ ‘ก้อง สหรัถ’ พรีเซ็นเตอร์ ได้ Release ซิงเกิลใหม่ในรอบกว่า 10 ปี ‘ก้องในใจ’ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณา ‘CIMB Thai ก้องในใจ หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน’ ชูจุดเด่นหุ้นกู้ซื้อง่าย ขายได้ ปลดล็อกความเชื่อแบบเดิมๆ ไม่ต้องรอหุ้นกู้ออกใหม่ ไม่ต้องรอหุ้นกู้ครบกำหนด แต่สามารถเปลี่ยนหุ้นกู้ในมือให้เป็นกำไร และนำเงินไปต่อยอดการลงทุนหุ้นกู้ใหม่ๆ ได้ทุกวัน แค่โทร.ปรึกษากัน