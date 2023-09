ครม.ไฟเขียว "ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์" นั่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากต่ออีกหนึ่งวาระ

อนึ่ง นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ อายุ 50 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน) กรรมการองค์การเภสัชกรรม กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ด้านคุณวุฒิการศึกษา นายทรงพล จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา และการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต B.S. Finance, University of Findlay ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เช่น นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย