SCB Abacus รีแบรนด์สู่ ABACUS digital-ตั้งเป้าหมาย IPO ปี68

เปิดเผยว่า บริษัทตัดสินใจรีแบรนด์ชื่อเป็น ABACUS digital เพื่อสะท้อนในวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้สร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้แก่ทุกคน (Give Everyone a Real Chance) ผ่านการใช้เทคโนโลยีของตัวเอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน และสร้างโอกาสทางการเงินให้กับกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยเฉพาะคนเครดิตน้อยที่ปัจจุบันใช้เงินกู้นอกระบบ ทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละจังหวะชีวิต รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองนี้ไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต“จากสินเชื่อออนไลน์ MoneyThunder ที่ช่วยตอบโจทย์ในมิติการให้โอกาสคนเครดิตน้อยได้มีสภาพคล่อง ในขั้นต่อไป ABACUS digital วางเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ในมิติการสร้างสินทรัพย์ สร้างธุรกิจ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า โดยเหตุผลที่สนับสนุนความเชื่อมั่นในการขยายธุรกิจที่กว้างมากกว่าสินเชื่อนั้น เนื่องจากสินเชื่อเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางการเงินของลูกค้าทั้งนี้ ABACUS digital เริ่มต้นธุรกิจจากการให้บริการสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน MoneyThunder ด้วยจุดเด่นการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองที่เรียกว่า Abacus Core Technology (ACT) engine ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์สินเชื่อแบบเรียลไทม์ช่วยเปิดโอกาสให้คนที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ด้วยทีมงานไม่ถึงร้อยคน จนสามารถปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กให้กับลูกค้าที่ต้องการเริ่มสร้างเครดิตด้วยวงเงิน 800 บาท ไปจนถึงวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท โดยปัจจุบัน MoneyThunder มีผู้สนใจสมัครสินเชื่อสูงถึง 200,000 รายต่อเดือนนอกจากนี้ ด้วยความเข้าใจในตลาดสินเชื่อออนไลน์ และการมีเทคโนโลยีของตัวเองสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนระดับโลกว่าบริษัทมีศักยภาพมากเพียงพอและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง สามารถระดมทุนรวมได้กว่า 1,500 ล้านบาททั้งในระดับซีรีย์ A และซีรีย์ B ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงสุดในกลุ่มธุรกิจ Digital Lending ของไทยเพื่อรองรับการให้บริการสินเชื่อที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเฉลี่ย 3-4 เท่าต่อปีนางสุทธาภา กล่าวต่อว่า ABACUS digital อยู่ระหว่างการระดมทุนในระดับซีรีย์ C เพื่อรองรับการเติบโตในปี 2567 พร้อมกันนี้ ได้วางแผนในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมฐานทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวางรากฐานธุรกิจที่มากกว่าสินเชื่อออนไลน์ ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลักเพื่อก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วยMax Your Options เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ยืดหยุ่น จากปัจจุบัน 40% ของลูกค้า MoneyThunder เป็นกลุ่มที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารมาก่อน ,Design Your Life ตอบโจทย์ลูกค้าแบบ 360 องศาด้วยบริการทางการเงินที่หลากหลาย นอกเหนือจากบริการด้านสินเชื่อ และ Empower Your Tech ต่อยอดให้กับธุรกิจของพาร์ทเนอร์ด้วยเทคโนโลยี in-house ของบริษัท