“วัน ออริจิ้น ผนึก โนมูระ”เปิดบริการ“วัน ออริจิ้น สุขุมวิท 24”

ซึ่งเป็นบริษัทแกนนำหลัก (Flagship Company) ของกลุ่มบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ในการประกอบธุรกิจพัฒนาและดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่ากล่าวว่าโครงการ One Origin Sukhumvit 24 ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 3-2-35 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 24 ชั้น 1 อาคาร และอาคาร 30 ชั้น 1 อาคาร ผสมผสานระหว่าง 2 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่(IHG) แบรนด์ Staybridge Suites แห่งที่ 2 ในไทยและเอเชียแปซิฟิก มุ่งสร้างประสบการณ์การพักผ่อนภายใต้คอนเซ็ปต์ “We Are Your Home Away from Home” จำนวนห้องพักรวม 411 ห้อง ขนาดห้องพักตั้งแต่ 28-70 ตรม.โดยเจ้าของชาวญี่ปุ่น อาทิ ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์มาร์เก็ต แบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตดังจากญี่ปุ่น สาขาที่ 5 ในไทย ฯลฯ ขณะเดียวกัน ยังมีร้านค้าและบริการคุณภาพจากในเครือ ORI อาทิ ออริจิ้น เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและความงามในรูปแบบคลินิกเมดิเพล็กซ์นายปิติ กล่าว