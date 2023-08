กสิกรไทยก้าวย่างสู่พม่า จับมือ KBZ Bank เปิดโอนเงินจ๊าตผ่าน K PLUS

เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีชาวพม่าที่ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 2 ล้านราย โดยมีการโอนเงินกลับไปที่พม่าเฉลี่ยคนละ 100,000-200,000 จ๊าตต่อเดือน (เทียบเท่า 1,250-2,500 บาท) เพื่อให้สอดรับกับธุรกรรมดังกล่าว ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับ KBZ Bank ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนอันดับ 1 ในพม่า ด้วยจำนวนเครือข่ายสาขาและเครื่องเอทีเอ็มมากที่สุด เปิดให้บริการโอนเงินจ๊าตผ่าน K PLUS ไปยังบัญชี KBZPay Wallet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอี-วอลเล็ต ที่เป็นนิยมของชาวพม่า มีผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านราย"บริการโอนสกุลเงินจ๊าตผ่าน K PLUS ให้บริการเป็นภาษาพม่า ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ และมีจุดเด่นที่ช่วยแก้ปัญหาของผู้ที่ต้องการโอนเงินไปที่พม่า ได้แก่ 1.ค่าธรรมเนียมถูก โดยจะมีโปรโมชันพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกรายการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566 2.ลูกค้าสามารถโอนเงินได้ด้วยตนเองผ่าน K PLUS ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อนายหน้าหรือเดินทางไปสาขาธนาคาร 3.ได้อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่มีมาตรฐานชัดเจน 4.ตรวจสอบการทำรายการได้ ทั้งชื่อผู้รับและมีแจ้งเตือนเมื่อเงินเข้าบัญชีปลายทาง ไม่ต้องเสี่ยงเงินสูญหาย ในขณะที่ผู้รับเงินในพม่าสามารถเบิกเงินสดได้ง่ายๆ ที่ KBZ Bank ทุกสาขา ตู้เอทีเอ็ม และจุดบริการ KBZPay กว่า 40,000 จุดทั่วประเทศพม่า"ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีมูลค่าธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศผ่าน K PLUS กว่า 14,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140% จากปีก่อนหน้า โดยปัจจุบันลูกค้าสามารถใช้ K PLUS โอนเงินไปต่างประเทศได้ 15 สกุลเงิน ครอบคลุม 62 ประเทศทั่วโลก รองรับสกุลเงินที่คนไทยนิยมโอน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์ ยูโร ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์ฮ่องกง หยวน เยน วอน เป็นต้น ธนาคารคาดว่า ภายในสิ้นปี 2566 นี้ จะมีมูลค่าธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศผ่าน K PLUS รวม 20,000 ล้านบาท และตั้งเป้าขยายจำนวนสกุลเงินโอนไปประเทศปลายทางทั่วโลก ภายในปี 2567นาย U Zaw Lin Aung ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KBZ Bank กล่าวว่า ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในโปรเจกต์ครั้งสำคัญนี้ จะช่วยให้ชาวพม่าทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น ทำให้ลูกค้าชาวพม่าในประเทศไทยจะสามารถโอนเงินกลับบ้านให้ครอบครัวและคนสำคัญได้ทันที โดยจะได้รับเงินเข้าบัญชี KBZPay e-Wallets แบบเรียลไทม์ และด้วยบริการนี้ ลูกค้าไม่จำเป็นเดินทางและไปรอคิวที่สาขา รวมถึงไม่ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวายอีกด้วยขั้นตอนโอนเงินจ๊าตผ่าน K PLUS ไปประเทศพม่า โอนได้ง่ายๆ ดังนี้1.เปิด K PLUS และเลือกเมนู “โอนเงิน”2.เลือกเมนู “โอนเงินต่างประเทศ”3.ในกรณีที่ทำรายการครั้งแรก ระบบจะให้ใส่ที่อยู่ที่ติดต่อได้เป็นภาษาอังกฤษ4.เลือก “พม่า” เป็นประเทศปลายทาง5.กรอกข้อมูลผู้รับเงิน เช่น เบอร์โทร. KBZPay จำนวนเงิน วัตถุประสงค์การโอน6.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดยืนยันการทำรายการ จากนั้นรับ e-Slip เป็นหลักฐาน