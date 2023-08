‘OCC’ ออฟฟิศสูงสุดในไทย เปิดตัวผู้เช่าล่าสุด ‘คอร์ติน่า วอทช์ ประเทศไทย’ ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาหรูชั้นนำ

RML - มิตซูบิชิ เอสเตทฯ ผู้ร่วมทุนพัฒนาโครงการ OCC อาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัท คอร์ติน่า วอทช์ (ประเทศไทย) ตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาหรูชั้นนำของประเทศไทย เพื่อทำสัญญาเช่า OCC บนชั้น 21 ขนาดพื้นที่กว่า 500 ตร.ม.เป็น สำนักงานใหญ่ ใจกลางเพลินจิต

ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี และอัลตราลักชัวรี กล่าวว่า RML และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ร่วมทุนพัฒนาอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัท คอร์ติน่า วอทช์ (ประเทศไทย)ทั้งนี้ การที่คอร์ติน่า วอทช์ (ประเทศไทย) ย้ายสำนักงานมาที่ OCC เป็นการตอกย้ำว่า OCC เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กมหานครของเอเชียที่ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งทำเลที่ตั้งที่เชื่อมต่อตรงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต การเป็นอาคารที่มีความทันสมัย มีระบบ Smart Technology ที่ชาญฉลาด อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนือชั้น รวมถึงมีที่จอดรถที่มีระบบจัดการที่ทันสมัย จึงได้รับการไว้วางใจจากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลือกเป็นที่ตั้งของอาณาจักรสำนักงานใหญ่ ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของอาคาร OCC เป็นอย่างมากทั้งนี้ OCC เป็นอาคารสำนักงานลักชัวรี Grade A+ ที่มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 8,800 ล้านบาท มีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 61,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ใจกลางเพลินจิต ออกแบบด้วยดีไซน์โดดเด่นจากบริษัทที่ปรึกษาและดีไซน์ระดับโลก สกิดมอร์ โอวิงส์ และเมอร์ริล ไทยแลนด์ หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีความชำนาญในด้านการออกแบบอาคารสำนักงาน ซึ่งได้สร้างอาคารที่สูงที่สุดในโลกมามากมาย โดยทำงานร่วมกับบริษัทสถาปนิกชื่อดังในไทย เช่น ฉมา บริษัทภูมิสถาปนิก ชื่อดัง dwp บริษัทที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบระดับสากลที่มีประสบการณ์มาหลายสิบปีในไทย ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้นนอกจากนี้ OCC ยังเป็นอาคารที่ทันสมัยที่สุดอีกหนึ่งอาคารของไทยที่ทำให้การทำงานและการใช้ชีวิตสะดวกสบายรอบด้าน ทั้ง Smart Tenant Access Application ที่ให้ผู้เช่าสามารถเข้าออกอาคารได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเลี่ยงการสัมผัสร่วมกันด้วยเทคโนโลยี QR Code และระบบเรียกลิฟต์ผ่านแอปมือถือ Smart Elevator Access ด้วยการออกแบบที่ใส่ใจคุณภาพอย่างละเอียดนี้จึงทำให้โครงการได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากหลากหลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Fitwel โดย Center for Active Design (CfAD) จากสหรัฐอเมริกาในระดับ 2 ดาว ในฐานะอาคารที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นด้านคุณภาพและให้ความมั่นใจทางผู้เช่าเรื่องความเป็นมิตรต่อการทำงานและการใช้พื้นที่สำนักงาน และรางวัลการพัฒนาอาคารสำนักงานแห่งปี (Office Development of the Year) จากเวที Real Estate Asia Awards 2021 ในไทย ด้วยนวัตกรรมการจัดการโครงการที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก