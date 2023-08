นับถอยหลังปิดตัว Binance Connect วันนี้ หลังเปิดใช้งานมาเพียง 1 ปี

อาจไม่พร้อมใช้งานในบางประเทศ:

อาจมีค่าธรรมเนียม:

Dear Biswappers,



The Biswap team keeps abreast of the latest DeFi news and aims to inform you right away.



After a thorough consideration, @binance has made a difficult decision to disable @Binance_Connect on 15 August due to its provider closing the supporting card payments… pic.twitter.com/HcooyLn4sg— Biswap (@Biswap_Dex) August 15, 2023