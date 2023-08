ALL ร่วงติดฟลอร์ ตลท.แขวน C หลังส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50%

ราคาหุ้น ALl ร่วง 28.57% หรือลดลง 0.02 บาท มาที่ 0.05 บาท มูลค่าซื้อขาย 1.42 ล้านบาท เมื่อเวลา 14.35 จากราคาเปิด 0.05 บาท ราคาสูงสุด 0.06 บาท และราคาต่ำสุด 0.05 บาทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งข่าวขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) ในวันที่ 17 ส.ค.2566 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วสำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้โดยวานนี้ (15 ส.ค.) นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ALL ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1 ล้านบาท และ 0.83 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,943.07 ล้านบาท และ 1,912.83 ล้านบาท ตามลำดับและภาระผูกพันในการจ่ายชำระค่าซื้อที่ดินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 1,523.22 ล้านบาท และ 1,433.65 ล้านบาท ตามลำดับ กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้มีผลขาดทุนเกินทุนจำนวน 781.27 ล้านบาท และ 617.74 ล้านบาท ตามลำดับ และขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในปัจจุบันต่อได้ ผิดนัดชำระหนี้ทั้งจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ยืม จากบุคคลภายนอก เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ รวมถึงผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และผิดนัดชำระคืนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนเพื่อจ่ายชำระหนี้สินหมุนเวียนและภาระผูกพันที่ถึงกําหนดชำระดังกล่าวสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามแผนธุรกิจเดิมและแผนการขายสินทรัพย์เพื่อนำมาชำระหนี้มีความล่าช้า จึงทำให้มีความไม่แน่นอนที่มีอย่างมีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการชำระคืนหนี้สินของกลุ่มบริษัท และเมื่อวันที่ 2 ส.ค.2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และการจัดจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ