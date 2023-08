แสนสิริเผย7เดือนรายได้29,700 ล้านทะลุ70%ของเป้าทั้งปี41,000 ล้านบาท

แสนสิริเผย 7 เดือน Secured Revenue แล้วกว่า 70% หรือคิดเป็น 29,700 ล้านบาท จากเป้ารายได้จากการขาย 41,000 ล้านบาท เตรียมโอน 3 โครงการแนวสูง - แนวราบ มูลค่า 3,100 ล้านบาท พร้อมจ่อคิวเปิดตัวบ้านรักชัวรี่ ก.ย.นี้ ดันรายได้ครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ทั้งปี66ตามเป้า แจงยอดขาย 7 เดือน ทะลัก 27,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบ 50% จากเป้าหมายยอดขาย 55,000 ล้านบาท หลังปิดการขาย 10 โครงการ มูลค่ารวม 20,200 ล้านบาท เผยครึ่งปีหลังเตรียมเปิด 39 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 56,700 ล้านบาท ตามสัญญาณเศรษฐกิจ ไฮไลท์บ้านเดี่ยวแบรนด์ “เศรษฐสิริ” 10 โครงการใหม่ และ New Luxury Condominium ในสุดยอดทำเลศักยภาพของกรุงเทพฯ ได้แก่ “ราชเทวี”และ “อารีย์”





กล่าวว่านอกจากนี้ แสนสิริยังมีผลงานการโอนที่โดดเด่นในรอบ 7 เดือน โดยมียอดโอน โครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ 19,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46% จากเป้าหมายยอดโอน 41,000 ล้านบาท โดยครึ่งปีหลัง แสนสิริยังเตรียมโอนอีก 3 โครงการแนวสูง - แนวราบ มูลค่า 3,100 ล้านบาท ได้แก่ เฮย์ หัวหิน คอนโดแต่งพร้อมอยู่ และ เนีย บาย แสนสิริ คอนโดซีรี่ย์ One of a Kind Project ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส พระโขนง ใกล้ฮาบิโตะ มอลล์ (Habito Mall) ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้มอลล์ใจกลาง T77 ราคาเริ่มต้น 2.59 ล้านบาท โดยพร้อมจะโอนในเดือน ก.ย. นี้สำหรับครึ่งปีหลังของปี แสนสิริมีแผนไฮไลท์ด้วยการเปิดตัว New Luxury Condominium ในสุดยอดทำเลศักยภาพของกรุงเทพฯ ได้แก่ “ราชเทวี”และ “อารีย์” เพื่อผลักดันการเติบโตของยอดขายและตุนยอดรับรู้รายได้ในอนาคต