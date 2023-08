พื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่น ครองอันดับหนึ่ง ความต้องการตลาด "เวิร์คสเปซ"

แนวโน้มของ Workspace หรือการใช้พื้นที่ทำงานในประเทศไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 พบว่า บริษัทหลายแห่งที่เป็นสมาชิกของ WeWork ได้มีการปรับการทำงานในรูปแบบผสมผสาน หรือ ไฮบริด โดยส่วนใหญ่จะให้พนักงานทำงานในออฟฟิศสัปดาห์ละ 3-5 วัน ซึ่งรวมถึงมีการทำงานจากที่บ้าน หรือทำงานจากพื้นที่อื่นของ WeWork ในวันอื่นๆ ของสัปดาห์

ธุรกิจ WeWork ในประเทศไทย กับความท้าทายที่เกิดขึ้น

ปัจจุบันกลยุทธ์ในการใช้พื้นที่ทำงาน ถูกนำขึ้นหารือในที่ประชุมระดับบอร์ดผู้บริหาร ซึ่งนั่นคือ โอกาสของเราจะสามารถเข้าไปเป็นพันธมิตรกับบริษัททุกๆ ขนาดอย่างไร ไม่ว่าจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม หรือแม้แต่การมุ่งเน้นความยืดหยุ่น, ใช้กลยุทธ์ speed to market, ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเคลื่อนย้ายหรือขยายพื้นที่ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการขยายไปสู่ตลาดอื่นๆ

อนาคต ของการใช้พื้นที่ทำงานในประเทศไทยจะเป็นในรูปแบบไหน

เตรียมแผนธุรกิจรับความเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ จากข้อมูลการจองพื้นที่ของสมาชิกแบบ All Access ในไตรมาส1/2566 เพิ่มขึ้น 64.7% (ซึ่งเป็นรูปแบบที่อนุญาตให้สมาชิกทำงานจากพื้นที่ใดๆ ของ WeWork ในกรุงเทพฯ และทั่วโลก) โดยเป็นการจองพื้นที่ตั้งแต่ไตรมาส4/2565โดยผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย WeWork กล่าวว่า การใช้พื้นที่สำนักงานที่เปลี่ยนไป หลายบริษัทต่างให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน ต่างจากวิธีการทำงานเดิมๆ ที่เน้นแต่ตัวงานเพียงอย่างเดียว การที่พนักงานกลับมาที่สำนักงานเพียงบางวัน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับ “การทำงานร่วมกันและการประชุมแบบตัวต่อตัวมากขึ้น” เพื่อให้การกลับมาทำงานที่สำนักงานนั้น “คุ้มค่ากับการเดินทาง” ซึ่งพบว่า ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกใน WeWork สูงขึ้น เห็นได้จากการจองห้องประชุมขนาดใหญ่ ใน WeWork เพิ่มขึ้นถึง 2.4 เท่าในไตรมาส 1/66 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ ผู้ให้บริการพื้นที่ทำงาน จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว ตลอดจนความสามารถจัดเตรียมทั้งทรัพยากรและสถานที่ เพื่อตอบโจทย์ทุกการทำงานในปัจจุบัน ผู้ให้บริการ จะต้องปรับปรุงการออกแบบและโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานให้สดใหม่มากขึ้น รวมถึงพื้นที่สำหรับการประชุมและการทำกิจกรรมร่วมกันที่มีความหลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันนอกจากนั้น ผู้ให้บริการพื้นที่ ต้องมีโซลูชันที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ นำไปปรับใช้กับการทำงานแบบไฮบริด ซึ่งในปัจจุบันไม่มีโซลูชันแบบใดเพียงแบบเดียว ที่จะเหมาะกับทุกความต้องการได้ บริษัทต่างๆ ต้องการแนวทางเชิงกลยุทธ์และความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับพื้นที่ทำงานโดยในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ มีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยของ ความยืดหยุ่น บริษัทที่อนุญาตให้พนักงาน ทำงานที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความต้องการ จะมีความได้เปรียบในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ อย่างในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมา ได้ตอกย้ำว่า ความยืดหยุ่น เป็นเครื่องมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ช่วยในการปรับขนาดขององค์กรได้เป็นอย่างดีอีกประการคือ การมุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เราพบรายงานมากมายเกี่ยวกับพนักงานที่ให้ความสำคัญกับตัวเลือกในการทำงานแบบยืดหยุ่น หรือการทำงานทางไกลมากขึ้น เมื่อพวกเขากลับไปทำงานที่สำนักงานอีกครั้ง และยังมีแนวโน้มที่พนักงานเหล่านั้นจะตัดสินใจลาออกกล่าวถึงความท้าทายในปัจจุบันว่า เรามองศักยภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง และยังมีโอกาสในการประยุกต์ใช้พื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่น ด้วยการเพิ่มการลงทุน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ ผลกระทบของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาค และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ไม่ได้หมายถึง ความต้องการพื้นที่ทำงานที่ลดลง แต่หมายถึงการมองหาแนวทางเชิงกลยุทธ์และความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับพื้นที่ทำงานเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้น เติบโตอย่างมีพลวัต ซึ่งขับเคลื่อนโดยอุตฯดิจิทัลและแรงงานคนรุ่นใหม่ โดยกลยุทธ์พื้นที่ทำงานแบบไฮบริด จะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้าน 1.ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น 2.ความสุขของพนักงาน และ 3.ต้นทุนที่ลดลงโดยเมื่อลักษณะของพื้นที่ทำงานได้เปลี่ยนแปลงไป WeWork ได้แปลงโซลูชันให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์การทำงานไฮบริด ได้แก่ บริการ All Access การสมัครสมาชิกรายเดือนที่ให้สมาชิกปลดล็อกการเข้าทำงานในพื้นที่ WeWork แห่งใดก็ได้ในโลก , บริการ On Demand เป็นโซลูชันการใช้พื้นที่แบบจ่ายค่าพื้นที่ตามการใช้งานจริงเพื่อเข้าถึงห้องประชุมและพื้นที่ทำงานของ WeWork บริเวณใกล้เคียงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และ WeWork Workplace เป็นซอฟต์แวร์การจัดการพื้นที่ทำงานใหม่ เป็นเครื่องมือในการสำรวจการทำงานแบบไฮบริด ผ่านประสบการณ์การจองพื้นที่ทำงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น และช่วยเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลอื่นๆความต้องการพื้นที่ทำงานของ WeWork ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและส่วนแบ่งการตลาดในด้านธุรกิจบริการพื้นที่ทำงานที่เพิ่มขึ้น เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความหลากหลายของสิ่งที่ WeWork นำเสนอให้กับลูกค้า การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทต่างๆ ที่ขยายธุรกิจเข้ามาสู่ภูมิภาคและขยายภายในภูมิภาคนี้ เพราะฉะนั้น การเติบโตในมุมมองของเรา จะหมายถึงหลายด้าน เช่น การมีโซลูชันใหม่ๆ อย่าง All Access เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การทำงานแบบผสมผสาน ไปจนถึงการดึงดูดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มองหาพื้นที่ทำงานที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน"ปัจจุบันผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่ผู้ให้บริการพื้นที่สำนักงานแบบดั้งเดิม ก็ขยายสาขาไปสู่พื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่น จึงยืนยันได้ว่า บริษัทต่างๆ ในปัจจุบันต้องการพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่น ความโดดเด่นของ WeWork เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น คือ เราเป็นทั้งผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานระดับโลกเพียงรายเดียว ตั้งแต่พื้นที่ตามการใช้งานตามต้องการ , การสมัครสมาชิกรายเดือนแบบ All Access, การให้บริการพื้นที่สำนักงานตามความต้องการ หรือบริหารแบบทั้งชั้นของอาคาร หรือบริการแบบโมเดล hub and spoke เป็นต้น".