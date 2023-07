“พฤกษา โฮลดิ้ง” มุ่งยกระดับบุคลากร เร่งพัฒนาองค์กรสร้างการเติบโตยั่งยืน

กล่าวว่าคือเพื่อส่งมอบการอยู่อาศัยที่อยู่ดีมีสุข (Heart to Home)ในทุกกระบวนการผลิตเพื่อลดโลกร้อน (Heart to Earth)ให้ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม (Heart to Society) และ(Heart to Health)ด้วยธุรกิจหลักและการสร้าง Recurring Income ผ่านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง“การเตรียมความพร้อมของพนักงานในสายงานการเงินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราคือ backbone หรือกลุ่มคนหลังบ้านซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายการลงทุนออกไปในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังนั้น การส่งเสริมศักยภาพของพนักงานจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของเรา ทั้งการ Upskill และ Reskill ผ่านการบริหารงานแบบ Center of Excellence หรือการบริหารงานแบบศูนย์กลางสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งบริหารจัดการและแชร์ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งบุคลากร ความชำนาญ และเทคโนโลยีด้านการบริการของหน่วยงานบัญชี การเงิน การบริหารเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ให้บริษัทในเครือ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดึงศักยภาพของพนักงานที่มีความชำนาญในแต่ละรูปแบบ พร้อมทั้งลดต้นทุนการดำเนินงานระหว่างกลุ่มบริษัท"นอกจากนี้น.ส.สุวรีย์ กล่าวว่ากล่าวว่าที่ผ่านมา อินโน พรีคาสท์ใช้นวัตกรรมแผ่นพรีคาสท์ชนิดมีรูกลวง (Hollow Core) การออกแบบคานคอดิน (Ground Beam) การเชื่อมซีเมนต์ (Cement Jointing) การทำ Zero Waste รวมถึงการรีไซเคิลภายในโรงงานเพื่อทำให้เป็นโรงงานสีเขียวเต็มรูปแบบ (Green Factory) และในปีนี้ได้นำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้อย่างต่อเนื่องด้วยการเดินหน้าติดตั้งโซลาร์เซลล์ และใช้นวัตกรรม “คาร์บอนเคียว” (Carbon Cure) เป็นรายแรกในกลุ่มพัฒนาอสังหาฯ ผลิตแผ่นพรีคาสท์ที่มีคาร์บอนต่ำ อีกทั้งยังได้เลือกใช้ปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้แก่ ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) มาเป็นส่วนผสมหลักของการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์และฉลากลดโลกร้อน ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำแห่งเดียวในประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่า บ้านทุกหลังที่สร้างจากแผ่นพรีคาสท์ของอินโน พรีคาสท์เป็นบ้านคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย