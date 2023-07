อารียาฯ เตรียมเผยโฉม “COMO Primo” All New Series บ้านเดี่ยวสไตล์ Luxury Pool Villa

อารียา พรอพเพอร์ตี้ เตรียมเผยโฉม “COMO Primo” All New Series บ้านเดี่ยวสไตล์ Luxury Pool Villa ให้คุณได้ใช้ชีวิตเสมือนการพักผ่อนในทุกๆ วัน มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,000 ล้านบาท ชู Concept “Elegant Relaxation” มอบอิสระให้ชีวิตได้พักผ่อน เตรียมพบกับงาน Pre - sales ในวันที่ 19-20 ส.ค.นี้ ราคาเริ่มต้น 10.9 ล้านบาท

ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการพัฒนาโครงการบ้านสไตล์รีสอร์ต ซึ่งเป็น Product ที่บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนารายแรกๆ ในตลาดอสังหาฯ ด้วยความที่เราเข้าใจอินไซต์ของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอย่างดี ทำให้บ้านสไตล์รีสอร์ตยังคงมีดีมานด์อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ “COMO Primo” เป็นหนึ่งในแบรนด์บ้านสไตล์รีสอร์ตของอารียาฯ ซึ่งมีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2564 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการดีไซน์ให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากขึ้น ในรูปโฉมใหม่ “COMO Primo” All New Series โดยยังคงชู Concept “Elegant Relaxation” กับบ้านเดี่ยวที่ได้แรงบัลดาลใจจาก Luxury Pool Villa ให้คุณได้ใช้ชีวิตเสมือนการพักผ่อนในทุกๆ วันดีไซน์ใหม่ล่าสุดจากอารียา พรอพเพอร์ตี้ กับโครงการ “COMO Primo” All New Series มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,000 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “Elegant Relaxation” มอบอิสระใช้ชีวิตได้พักผ่อน ที่มาพร้อมกับแคมเปญ “Home Cure” สร้างประสบการณ์ไปกับแบรนด์ ผ่าน 3 ไอเทม ฮีลใจจากคอลเลกชัน Home Cure สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งรังสรรค์ขึ้นสำหรับผู้ที่ได้จะครอบครองโครงการ COMO Primo All new series เท่านั้น เช่น ช็อกโกแลตแสนอร่อย 9 รสชาติ นาฬิกาทรายดีไซน์คลาสสิกเรียบหรู และเซ็ตผลิตภัณฑ์ Home Cure Kit ประกอบด้วย Room Diffuser, Body Wash, Body Lotion ในกลิ่นสุดรีแลกซ์ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะโครงการ “COMO Primo” All New Series ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพบางนา บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 3 ห้องนอน 3-4 ห้องน้ำ หน้าบ้านกว้างจอดรถได้ 2-3 คัน บนขนาดที่ดินเริ่มต้นที่ 50.1 ตารางวา และพื้นที่ใช้สอย 182-257 ตารางเมตร โดยมีการออกแบบ Glass House Dining หน้าต่างกระจกบานใหญ่ ที่สามารถเปิดเพิ่มพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมในวันพักผ่อนของคนในครอบครัวได้ ภายในตกแต่งโดยเน้นวัสดุจริง เช่น หิน หรือวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ ทำให้ทุกย่างก้าวภายในบ้าน เปรียบเสมือนการพักผ่อนตากอากาศที่ Luxury Villa ในทุกๆ วัน สำหรับ Master Bedroom มาพร้อม Walk-in Closet ขนาดใหญ่แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน ตอบรับการอยู่อาศัยโดยเฉพาะ Gen Y ที่เป็นกลุ่ม Growing Family มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น Clubhouse ขนาดกว่า 400 ตร.ม. สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ และตอบรับ Eco Friendly ด้วย Zero Waste System ระบบคัดแยกขยะทุกหลัง และ Food Waste Composter*โดดเด่นด้วยทำเลศักยภาพบนที่ดินกว่า 33 ไร่ มอบความเป็นส่วนตัวเพียง 144 ยูนิต ติดเมกาบางนา อยู่ใกล้จุดขึ้นทางด่วนเพียง 5 นาที* เชื่อมต่อทุกการเดินทาง รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เช่น เมกาบางนา อิเกีย บางนา เซ็นทรัล บางนา รวมถึงสถานศึกษาชั้นนำ เช่น คอนคอร์เดียน เวอร์โซ TCIS ICS เซนต์แอนดร์ส โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว โรงเรียนบางกอกพัฒนา โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ โรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆ อีกมากมายชวนทุกคนมาพบกับประสบการณ์ “Elegant Relaxation” และยกระดับการพักผ่อนที่บ้านด้วยดีไซน์และฟังก์ชันครบครัน ด้วยแรงบัลดาลใจจาก Luxury Pool Villa ที่ให้คุณได้ใช้ชีวิตเสมือนการพักผ่อนตากอากาศที่ Luxury Villa ในทุกๆ วัน ให้บ้านทำให้เรารู้สึกว่า อยากจะพักเมื่อไหร่ก็แค่กลับบ้าน“COMO Primo” All New Series พร้อมแล้วที่ทำให้คุณได้หลีกหนีทุกความวุ่นวาย และพักผ่อนได้อย่างเต็มที่...ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในบ้าน เชิญพบกับงาน Pre - sales ในวันที่ 19-20 สิงหาคมนี้ ราคาเริ่มต้น 10.9 ล้านบาท*