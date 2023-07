FLOYD รุกเปิดตลาด Green Building รับเทรนด์อาคารรักษ์โลก

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค และระบบดาต้าเซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสร้างอาคารสีเขียว หรือ Green Building ไม่ได้เพียงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้อาคาร ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ในอาคารมากกว่า 90%ทั้งนี้อาคารสีเขียวได้ถูกออกแบบ และก่อสร้างโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ทั้งในส่วนงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบปรับอากาศ และการจัดการพลังงานภายในอาคารเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เช่น LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) และ WELL Building Standard โดย Green Building ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารสำนักงาน และอาคารพักอาศัย อีกทั้งยังเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลกอีกด้วยFLOYD มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการรับเหมา ติดตั้ง งานวางระบบแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพงานและการบริการที่รวดเร็ว ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจอย่างยาวนาน สามารถรองรับงานโครงการ Green Building ที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนสูงกว่าโครงการทั่วไปได้เป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจว่างานระบบที่ติดตั้งทั้งหมดในโครงการ Green Building จะเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอย่างสูงสุดล่าสุด บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับเหมางานระบบโครงการอาคารสำนักงาน วี.วรรณ ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานสูง 44 ชั้น บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ใจกลางเมือง ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ซึ่งเป็นอาคารเขียวที่ออกแบบตามมาตรฐาน LEED ระดับ Gold และ WELL Building Standard โดย FLOYD จะเข้ามาดูแลด้านงานติดตั้งงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคครบวงจร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลนอกจากนี้ ในครึ่งปีหลังบริษัทฯ ยังได้เดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่มเติม เช่น งาน Data Center งานห้างสรรพสินค้า งานโรงพยาบาล งานโรงงาน และงานอาคารที่พักอาศัย รวมถึงการขยายงานก่อสร้างประเภทใหม่ๆ อย่างเช่นโครงการ Green Building เพิ่มเติมอีกประมาณ 3-4 โครงการ