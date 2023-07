อารียาฯ ชวนออกแบบชีวิตแนบชิดธรรมชาติ พร้อมส่งเซตไอเทม เอ็กซ์คลูซีฟ อินสไปร์จากโครงการ COMO Botanica II

เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่โลกของเราต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกในทุกๆ มิติ ทั้งเทรนด์ใหม่ที่จะคงอยู่ตลอดไปอย่างการทำงานแบบไฮบริด การเว้นระยะห่างทางสังคม การหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ตลอดจนการหันมาให้ความสำคัญกับสร้างพื้นที่สีเขียวในที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในร่ม การแบ่งพื้นที่มาทำสวนผักเล็กๆ เพื่อให้ร่างกายได้ใกล้ชิดธรรมชาติแบบที่ไม่ต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆ ก็ได้ครีเอตพื้นที่แสนร่มรื่นและดีต่อใจในบ้านของเราเอง

เมื่อธรรมชาติพร้อมย้ายเข้าอยู่ใจกลางเมือง ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป

“อารียา พรอพเพอร์ตี้” กับเซตไอเทมในธีม “ธรรมชาติใกล้ๆ พร้อมย้ายเข้าอยู่ (Nature Ready to Move In)”

“ออกแบบชีวิตให้ชิดธรรมชาติ (Craft Your Own Nature)”

Grand Opening ในวันที่ 22-23 ก.ค.นี้ ณ Sale Gallery โครงการ COMO Botanica II

เข้าใจอินไซต์ของคนเมืองในยุคปัจจุบันที่โหยหาพื้นที่ส่วนตัวอันร่มรื่นที่มองไปกี่ทีก็รู้สึกสดชื่นสบายใจ และจะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนในครอบครัวได้อยู่ในบ้านที่ทำให้เราใกล้ชิดธรรมชาติได้ในทุกๆ วัน อารียา พรอพเพอร์ตี้ จึงชวนคนเมืองมาอยู่ท่ามกลางป่ากลางเมืองสุดร่มรื่นสไตล์ Tropical แล้วมาออกแบบชีวิตให้ชิดธรรมชาติ (Craft Your Own Nature) กับโครงการ COMO Botanica II บ้าน* สไตล์ Urban Botanical ที่ผสมผสานระหว่างความเขียวขจีของธรรมชาติกับพื้นที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว พร้อมยังจัดเต็มกับการสร้าง Brand Experience ที่พิถีพิถันในทุกดีเทลตามแบบฉบับของเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ได้ครอบครองบ้าน* ในโครงการ COMO Botanica II พร้อมชวนทุกคนมา Unbox กล่องสุดพิเศษที่ COMO Botanica II ได้รังสรรค์ขึ้นทุกไอเทมในเซต เปี่ยมด้วยฟังก์ชันที่จะพาทุกคนออกสำรวจ และไม่พลาดทุกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นรอบๆ บ้าน ภายในเซต “Nature Ready to Move In” ประกอบด้วย กล้องส่องทางไกล กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ เข็มทิศ รวมถึงมีเมล็ดพันธุ์ พร้อมด้วยชุดเครื่องมือทำสวน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านอีกด้วยเกิดขึ้นจากความตั้งใจของอารียา พรอพเพอร์ตี้ ที่จะครีเอตพื้นที่ที่ทำให้ครอบครัวคนเมืองได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติในทุกๆ นาทีแบบไม่ต้องออกไปตามหาธรรมชาติข้างนอกเมือง จากการดึงอินไซต์ของคนเมืองมาออกแบบพื้นที่ใช้สอย เพราะเข้าใจว่าพื้นที่สีเขียวคือสิ่งมีค่าสำหรับคนเมืองในปัจจุบัน จึงเกิดไอเดียในการรังสรรค์ธรรมชาติที่พร้อมให้คนเมืองสัมผัสและจับจองมุ่งเน้นการออกแบบบ้านให้ใกล้ชิดกับป่าเมืองร้อน ที่โอบล้อมด้วยแมกไม้สุดร่มรื่นสไตล์ Tropical ในทุกๆ มุม ทั้งในบ้าน บริเวณสวนนอกบ้าน ตลอดจนคลับเฮาส์ของโครงการที่มีพื้นที่ส่วนกลางท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวชอุ่ม เสมือนยก Tropical Resort มาไว้ใจกลางเมือง ให้ทุกครอบครัวได้ออกแบบกิจกรรมร่วมกันได้อย่างอิสระ จะทำกิจกรรมสนุกๆ อย่างแคมปิ้งในสวนหลังบ้าน หรือการปลูกผักสวนครัวในร่ม ก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารว่าการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติพร้อมๆ ไปกับการใช้ชีวิตติดเมืองนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงที่ COMO Botanica II อารียา พรอพเพอร์ตี้ จึงสร้าง Brand Experience สุดเอ็กซ์คลูซีฟในแบบที่จับต้องได้ด้วยการครีเอตเซตไอเทมพิเศษสำหรับผู้ที่ได้ครอบครองบ้านในโครงการ เพื่อตอกย้ำแคมเปญในคอนเซ็ปต์พร้อมต่อยอดไอเดียเป็นเซตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Nature Ready to Move In” ทุกๆ ไอเทมที่รังสรรค์ขึ้นล้วนคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของครอบครัวที่โหยหาการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ สร้างกิมมิคเก๋ๆ ที่มาพร้อมฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์การสร้างธรรมชาติในแบบของแต่ละบ้านได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ เพื่อย้ำว่าชีวิตที่ติดธรรมชาติในแบบที่ไม่ต้องออกจากเมือง เป็นไปได้จริงๆ ที่ COMO Botanica IIชวนทุกคนวาร์ปไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกับที่อยู่อาศัยที่เชื่อมต่อชีวิตใจกลางเมืองกับป่าเขียวชอุ่มสไตล์ Tropical ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่ COMO Botanica II บ้าน* สไตล์ Urban Botanical ใกล้ชิดธรรมชาติเพียง 104 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 6.99 ล้านบาท* โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพโซนบางนา เพียง 5 นาที* จากเมกา บางนา ชูการออกแบบโดยเลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืนเพื่อความลงตัวสำหรับทุกการอยู่อาศัย อีกทั้งยังเป็นโครงการแรกของอารียา พรอพเพอร์ตี้ ที่ติดตั้ง Solar Roof ฟรีให้ทุกยูนิต* เพื่อประหยัดพลังงานและช่วยลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน เพราะธรรมชาติใกล้ๆ พร้อมย้ายเข้าอยู่มีอยู่จริงสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านที่จะพาหัวใจของคุณโอบกอดธรรมชาติอีกครั้ง เตรียมพบกับงานพิเศษสุด! สำหรับผู้ที่จองและโอน 10 ท่านแรก รับฟรีเซตต้นไม้จากร้าน Garden Atlas มูลค่า 10,000 บาท* และเก้าอี้สนาม (Deck Chair)* ที่จะชวนทุกคนมานั่งชิดติดกับธรรมชาติไปพร้อมกัน ติดตามอัปเดตข่าวสารล่าสุดได้ทาง Facebook: Areeya Home, LINE @areeyahome และเข้าชมเว็บไซต์ www.areeya.co.th หรือสอบถาม 1797 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด