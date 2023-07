'อนันดา'ชี้คนซื้อนิยมคอนโดพร้อมอยู่ อัดโปรโมชั่นไตรมาส3 กระตุ้นตัดสินใจลูกค้า

อนันดาฯผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง และผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ชวนผู้บริโภคฉุกคิดก่อนเลือกซื้อคอนโดพร้อมอยู่ ด้วยแนวคิด “ไม่เห็น ไม่ครบ ไม่ซื้อ” กับแคมเปญ “Ananda Instant Living แต่งอย่างครบ” พร้อมโปรโมชั่น “จองเริ่ม 999 บาท กู้ 100% ฟรี! ค่าโอนฯ” เป็นต้น กับ 15 คอนโดฯพร้อมอยู่ติดรถไฟฟ้า ราคาเริ่ม 1.59 - 18.9 ลบ.

โดยแคมเปญ “ANANDA INSTANT LIVING แต่งอย่างครบ” จะมีโปรโมชั่นแต่ละโครงการ แต่ละยูนิต ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่กลับมาดีขึ้น หลังจากได้ดีมานด์คอนโดมิเนียมในกลุ่มชาวต่างชาติกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าในช่วงไตรมาส 3 นี้ ทำให้ผู้ประกอบการต่างออกแคมเปญ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าออกมาให้เห็นมากขึ้น และอนันดาฯผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าอันดับหนึ่ง บนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองที่มีสินค้าพร้อมอยู่ทุกโครงการในหลายระดับราคา ครอบคลุมทุกไพร์มโลเคชั่น พร้อมรองรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ระดับลักชัวรี่จนถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน จึงมั่นใจว่าการนำเสนอโครงการที่ตรงกับความต้องการลูกค้า พร้อมข้อเสนอดีๆ จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับในไตรมาส 3 นี้ อนันดาฯ ได้ออกแคมเปญ “Ananda Instant Living แต่งอย่างครบ” เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างสีสันให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ และตอบรับดีมานด์ของลูกค้าที่ต้องการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ แต่งครบก่อนขาย ทุกโครงการ พร้อมโปรโมชั่นดี ราคาดี ให้ตัดสินใจได้ทันที และเติมเต็มความสุขในการอยู่อาศัยภายใต้การดูแลด้วยมาตรฐาน Ananda Sure นอกจากนี้ อนันดาฯ ต้องการให้ผู้บริโภคได้คิดก่อนเลือกซื้อคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ด้วยแนวคิด “ไม่เห็น ไม่ครบ ไม่ซื้อ” หวังเจาะกลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่ ที่ชอบความรวดเร็ว ง่าย และสะดวกสบายประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แคมเปญ “ANANDA INSTANT LIVING แต่งอย่างครบ” เป็นแคมเปญต่อเนื่องจากแคมเปญ All New Collection หรือห้องสวยพร้อมเสิร์ฟ เริ่มจากอินไซด์ของคนเมือง และเหตุผลต่างๆที่เลือกซื้อจริงจากลูกค้าโดยมีแนวคิดหลักคือ “เลือกคอนโดพร้อมอยู่ ไม่เห็น ไม่ครบ ไม่ซื้อ” โดยได้นำเสนอ 15 โครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ แต่งครบ ก่อนขาย ทุกโครงการ เสนอพิเศษที่แตกต่างไม่เหมือนใครในแต่ละโครงการ อาทิ “จองเริ่ม 999 บ. กู้ 100% ฟรี! ค่าโอนฯ ฟรี! ค่าส่วนกลางสูงสุด 4 ปี และแต่งครบ ได้อย่างที่เห็น” ราคาเริ่ม 1.59 - 18.9 ล้านบาทสำหรับ 3 แนวคิดหลักในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ในปัจจุบัน “เห็น ครบ ซื้อ” คือ 1. เห็น การเห็นของจริง ทำเลจริง วิวจริงจากห้อง สร้างเสร็จพร้อมอยู่จริง 2. ครบ การตกแต่งครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่ง ได้ทุกอย่างตามที่เห็น สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาในการตกแต่งเอง และ 3. ซื้อ เมื่อเห็นของจริง แต่งครบ ก่อนขายและยังให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ ด้วยการจองเริ่ม 999 บ. กู้ 100% ฟรีค่าโอนฯ และฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 4 ปี1.จองเริ่ม 999 บาท สำหรับโครงการยูนิโอ รามคำแหง – เสรีไทย ทุกห้องชุด2.ฟรี ค่าบำรุงรักษาส่วนกลางสูงสุด 4 ปี แตกต่างกันไปตามแต่ละโครงการและยูนิตที่ร่วมรายการ คือ ฟรี ค่าบำรุงรักษาส่วนกลาง 4 ปี สำหรับโครงการไอดีโอ จุฬา-สามย่าน ฟรี ค่าบำรุงรักษาส่วนกลาง 3 ปี สำหรับโครงการยูนิโอ เอช ติวานนท์ ฟรี ค่าบำรุงรักษาส่วนกลาง 2 ปี สำหรับโครงการโคโค่ พาร์ค โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์ โครงการเอลลิโอ เดลเนส และโครงการยูนิโอ รามคำแหง – เสรีไทย ฟรี ค่าบำรุงรักษาส่วนกลาง 1 ปี สำหรับโครงการแอชตัน สีลม โครงการแอชตัน อโศก-พระราม 9 โครงการไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 โครงการไอดีโอ คิว วิคตอรี่ โครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ำ โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40 โครงการไอดีโอ พระราม 9-อโศก และโครงการเอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ3.แต่งครบ ได้อย่างที่เห็น เฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐานโครงการพร้อมของตกแต่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละโครงการและแต่ละยูนิต สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ที่ร่วมรายการและเฉพาะยูนิตที่กำหนดเท่านั้น4.กู้ 100% เป็นเงื่อนไขการพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อของธนาคาร5.ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ ประกอบด้วย 1.ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 2.ค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามอัตราที่บริษัทกำหนดและแตกต่างกันออกไปในแต่ละโครงการ 3. ค่ากองทุนส่วนกลาง ตามอัตราที่บริษัทกำหนดแคมเปญ “ANANDA INSTANT LIVING แต่งอย่างครบ” เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 316 2222.