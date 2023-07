Thailand Building Fair และ Secutech Thailand งานแสดงสินค้านานาชาติครบวงจร

เมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต และ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ร่วมมือกับ วัซซาดุ ดอท คอม แถลงข่าวจัดงาน Thailand Building Fair และ Secutech Thailand งานแสดงสินค้านานาชาติครบวงจรด้านอาคาร และ งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมกับ InnovatorX 2023 เวทีการทอล์คด้าน Building & Technology และ Total Security Solutions จากนวัตกรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ครบมากที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. 2566 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

“Building the Future of Work and Living”

จัดขึ้นภายใต้แนวคิดงานแสดงสินค้านานาชาติครบวงจรด้านอาคาร นวัตกรรมอาคารเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของการทำงานและอยู่อาศัย ร่วมกับ Secutech Thailand 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Fire & Safety, Smart Living และ Total Security Solutions” การจัดงานมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเลือกสรรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และโอกาสใหม่ ๆ ต่อผู้เข้าร่วมงาน และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้ติดตามแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรมล่าสุด ช่วยเพิ่มการเป็นที่รู้จักในวงการ การแสวงหาเครือข่ายคอนเนคชั่นทางธุรกิจและตลาดใหม่และรวมไปถึงการสร้างยอดขายและขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียนสำหรับกิจกรรมและ Exhibition ภายในงานจะมี Key Highlight ที่สำคัญ ประกอบด้วย1.นวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ประเภทต่างๆ 2.เทคโนโลยีระบบอาคารยุคใหม่แห่งอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 3.การผลักดันวาระ Net Zero & Low Carbon ด้วยกระบวนการออกแบบยุคใหม่ 4.Total Solution for Security ครบวงจรโซลูชันเพื่อความปลอดภัย 5.Cyber Security Forum เวทีแห่งการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 6.งาน InnovatorX เวทีการทอล์ค ด้าน Building & Technology และ Total Security Solutions จากนวัตกรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศInnovatorX เวทีการทอล์คด้าน Building & Technology และ Total Security Solutions มีหัวข้อและเนื้อหาจัดเต็มตลอดทั้งสามวันโดยมี Key Highlight ที่สำคัญ ได้แก่วันที่ 1 : การออกแบบอาคารสีเขียว Green Building & Green Cityวันที่ 2 : การออกแบบและเทคโนโลยี Intelligence Buildingวันที่ 3 : Climate Tech เทคโนโลยีฮีโร่ในการมุ่งสู่ Net Zero Buildingนายลูเซีย หว่อง ผู้จัดการทั่วไป เมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต ฮ่องกง กล่าวว่า เราหวังว่าการจัดงานระดับนานาชาติในครั้งนี้ จะยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกภาคส่วน และได้รับข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนวัตกรชั้นแนวหน้าของโลก โดยคาดว่าจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนางสาวเรจิน่า ไส ผู้จัดการทั่วไป เมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต ไต้หวัน กล่าวว่า Secutech Thailand 2023 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และความเป็นอยู่อัจฉริยะ รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเลือกสรรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของผู้เข้าร่วมงานนายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัซซาดุ ทรานส์มีเดีย จำกัด กล่าวเสริมว่า เราพร้อมนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรมและบริการที่ตอบโจทย์ครอบคลุม ทั้ง Building Material นวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ประเภทต่าง ๆ InnovatorX เวทีการทอล์คด้าน Building & Technology และ Total Security Solutionsนอกจากนี้มีการผลักดันวาระ Net Zero ด้วยกระบวนการออกแบบเพื่ออนาคต ตลอดจน Building Tech ก้าวสู่ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีระบบอาคารยุคใหม่งาน Thailand Building Fair และ Secutech Thailand 2023 งานแสดงสินค้านานาชาติครบวงจรด้านอาคาร และ งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมกับ InnovatorX 2023 งานทอล์คที่รวมสุดยอดนวัตกรด้าน Building & Technology และ Total Security Solutions จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานเริ่มตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น.