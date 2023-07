'เอพี'ลุยโอนคอนโดพร้อมอยู่ใหม่"ASPIRE ปิ่นเกล้า–อรุณอมรินทร์"มูลค่า 1,200 ลบ.ปลื้มกวาดยอดจองกว่า 90%

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” เดินหน้าส่งมอบคอนโดพร้อมอยู่ เผยโฉมครั้งแรก “ASPIRE ปิ่นเกล้า – อรุณอมรินทร์” ต้นแบบแมสเซกเมนต์ที่ดีที่สุด เต็มอิ่มกับ 3 ไฮไลต์ดีที่สุดในย่าน ส่วนกลางสไตล์รีสอร์ตสวนสีเขียว ยูนิตห้องชุดดีไซน์ใหม่ บนสุดยอดที่ดินหายาก เชื่อมต่อ Medical & Education Hub ใกล้ รพ. ศิริราช ฟีดแบ็กแรง กวาดยอดจองไปแล้วกว่า 90% ตอบโจทย์การอยู่อาศัยและการลงทุนปล่อยเช่า พบแพ็กเกจราคาดีที่สุดกับห้อง 1 BED ใหญ่ เริ่มต้น 3.19 ล้านบาท กับแคมเปญเปิดตึกสุดปัง! READY TO MOVE IN ดาวน์ 0 บาท พร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ ฟรี! เฟอร์นิเจอร์

สัมผัสสเปซจริงก่อนใคร วันที่ 15-16 ก.ค.นี้

“กระแสการตอบรับคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ที่คัมแบคต่อเนื่อง โดยหลังจากที่เอพีได้จัดงาน AP HAPPY DAY ชวนคุณเลือกความสุขพร้อมอยู่ ทุกโครงการที่ AP ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่ามีลูกค้าทยอยนัดหมายเข้ามาดูโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่เครือเอพี และล่าสุดกับโครงการ ASPIRE ปิ่นเกล้า – อรุณอมรินทร์ ที่พร้อมเปิดโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบห้องชุดให้กับลูกค้าตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แบรนด์ ASPIRE โครงการที่ 2 ของปีต่อจาก ASPIRE รัตนาธิเบศร์ เวสต์ตัน ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีเช่นกัน นับเป็นสัญญาณที่ดีเป็นอย่างมาก สะท้อนกำลังซื้อของตลาด Real Demand กลุ่มลูกค้าซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองและกลุ่มลูกค้าปล่อยเช่าระยะยาว ที่มองหาคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ใหม่ ในทำเล City Zone ในแพ็กเกจราคาที่คุ้มค่า” นางสาวกมลทิพย์ กล่าว

ติดถนนใหญ่เชื่อมต่อเยาวราช สามย่าน สีลม ตอบโจทย์ทั้งมิติการอยู่อาศัยและการลงทุนปล่อยเช่า ด้วยผลตอบแทนการปล่อยเช่าประมาณ 5% ต่อปี ในราคาที่ดีที่สุด กับห้อง 1 BED ใหญ่ที่สุดในย่าน เริ่มต้นเพียง 3.19 ล้านบาท





รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ "AP" กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม เดินหน้าตามแผนส่งมอบคอนโดมิเนียมใหม่พร้อมอยู่ ประเดิมไตรมาส 3 ด้วย ASPIRE ปิ่นเกล้า–อรุณอมรินทร์ มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ต้นแบบแมสเซกเมนต์ที่ดีที่สุด อีกหนึ่งไฮไลต์คอนโดพร้อมอยู่จากเอพี ไทยแลนด์ ชู 3 จุดต่าง สร้างความโดดเด่นให้กับโครงการ ด้วยส่วนกลางสไตล์รีสอร์ตสวนสีเขียว ยูนิตห้องชุดดีไซน์ใหม่ ปลดปล่อยอิสระในทุกมิติ เพื่อชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ในทุกไลฟ์สไตล์แบบไฮบริด โดยโครงการ ASPIRE ปิ่นเกล้า–อรุณอมรินทร์ เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ ASPIRE ที่ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเปิดพรีเซล โดยล่าสุดได้สร้างยอดขายไปแล้วกว่า 90% เตรียมโอนกรรมสิทธิ์ และเปิดชมส่วนกลางครั้งแรกวันที่ 15-16 กรกฎาคมนี้โครงการ ASPIRE ปิ่นเกล้า – อรุณอมรินทร์ มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท สูง 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร เพียง 395 ยูนิต กับคอนเซ็ปต์ SERENE AS YOU ASPIRE ปลดปล่อยอิสระในทุกมิติชีวิต หนึ่งเดียวบนสุดยอดที่ดินหายาก ใกล้โรงพยาบาลศิริราช ตอบทุกไลฟ์สไตล์แบบไฮบริดของคนยุคใหม่ ที่พร้อมส่งมอบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ชู 3 จุดต่างของโครงการ ได้แก่ VACAY AS YOU ASPIRE มิติใหม่ของการพักผ่อน ด้วยส่วนกลางสไตล์รีสอร์ตและสวนสีเขียวสุดร่มรื่นพร้อมห้อง Co-Working Space, The Gym ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ทุกการผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรก, FULFILL AS YOU ASPIRE ผังยูนิตพร้อมสเปซฟังก์ชันดีไซน์ใหม่ ลงตัวทั้งความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างอิสระ รองรับทุกไลฟ์สไตล์แบบไฮบริด และ BALANCE AS YOU ASPIRE ความลงตัวในทุกมิติของชีวิต ทั้งการทำงาน การพักผ่อน และการเดินทาง ด้วยทำเลที่ตั้งบนสุดยอดที่ดินหายาก เชื่อมต่อทุกการเดินทางอย่างลงตัวกว่าที่เคย เพียง 2 นาที ถึงโรงพยาบาลศิริราช ใกล้ MRT บางขุนนนท์ และท่าเรือสัมผัสสเปซจริงก่อนใคร วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 นี้ เปิดชมส่วนกลางครั้งแรก กับแคมเปญเปิดตึกสุดแรง READY TO MOVE IN อยู่เองสะดวก ปล่อยเช่าคุ้มค่า ดาวน์เพียง 0 บาท รับแพ็กเกจพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ และฟรี! เฟอร์นิเจอร์ ในราคาที่ดีที่สุด กับห้อง 1 BED ใหญ่ เริ่มต้นเพียง 3.19 ล้านบาท ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษและข้อมูลเพิ่มเติม คลิกhttps://apth.ly/AspirePinklaoArunAmmarin.