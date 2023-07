BAM รับโล่รางวัล International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023 จาก ESQR ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

นายบัณฑิต อนันตมงคล

ESQR ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวเทนบริษัทรับโล่รางวัล International Diamond Prize for Excellence in Quality 2023 จากสถาบัน European Society for Quality Research หรือซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรในระดับสากลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กรและสังคม สำหรับงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ Hotel Le Plaza กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม