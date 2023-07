“บล.ลิเบอเรเตอร์” ขึ้นแท่นโบรกฯ ที่มียอดเปิดบัญชีสูงสุด

บล.ลิเบอเรเตอร์ ปลื้มร่วมงาน SET in the City ปีแรกได้รับความสนใจจากนักลงทุนล้นหลาม ยอดเปิดบัญชีหุ้นและ TFEX ในงานพุ่งเกินคาดกว่า 400 บัญชี ภายใน 2 วัน เตรียมเดินหน้าเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนครบวงจร พร้อมตอกย้ำพันธกิจเพื่อโลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน

น.ส.ภาวลิน ลิมธงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator เปิดเผยว่า “บริษัทฯ เข้าร่วมงาน SET in the City 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาดจากนักลงทุนสำหรับบริษัทฯ ที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก โดยทำสถิติยอดเปิดบัญชีหุ้นและ TFEX รวมแล้วกว่า 400 บัญชี ถือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มียอดเปิดบัญชีสูงสุดภายในงานครั้งนี้”"งาน SET in the City ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีซึ่งเป็นที่จับตามองและรอคอยของนักลงทุนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มานาน เรามองว่าการที่บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ลงทุนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างล้นหลาม เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มนักลงทุนในปัจจุบันสามารถลงทุนได้ด้วยตัวเอง ผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในหลายๆ รายการได้ เราเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ว การสร้างสรรค์แพลตฟอร์มที่ใส่ใจคอมมูนิตีนักลงทุนอย่างแอปพลิเคชัน Liberator และการเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวลิเบอเรเตอร์จะช่วยสร้างโลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากันได้ในที่สุด"บล.ลิเบอเรเตอร์มุ่งสู่การเป็น Social Investment Platform ที่ตอบโจทย์และสนับสนุนคอมมูนิตีนักลงทุนอย่างเท่าเทียม และมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์การลงทุนและนวัตกรรมการเงินอื่นๆ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เพื่อให้นักลงทุน บริหารการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชาว Liberator สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ ได้ทาง Facebook Page: Liberator Securities, เว็บไซต์ www.liberator.co.th และ Line Official Account @Liberator เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น