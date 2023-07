หุ้นกู้ทั้งปี 66 ทะลุ 1 ล้านล. เรตติ้ง A ยังขายดี-ไฮยีลด์ลำบาก

ว่าสถานการณ์ของธุรกิจรายใหญ่ภายใต้การส่งออกชะลอตัว และทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ทำให้คาดว่าในแง่สินเชื่อรายใหญ่ของระบบ ธนาคารพาณิชย์ คาดว่าจะทรงตัว หรือหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ทำให้ลูกค้ารายใหญ่ที่มีเรตติ้งค่อนข้างดีหันไปออกตราสารหนี้ เช่น กลุ่มเรตติ้งที่มีระดับ มีศักยภาพ (investment grade) ระดับ A เป็นต้น ดังนั้นกลุ่มเหล่านี้มีสัดส่วนในการออกตราสารหนี้มากกว่าการใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

ผลพวงของหุ้นกู้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) มูลค่ากว่า 9.1 หมื่นล้านบาท กำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุน โดยเฉพาะในตลาดไฮยิลด์ หลังจากการทุจริตภายในบริษัททำให้แทบไม่เหลือเงินในบัญชีมากพอจะจ่ายคืนหนี้หุ้นกู้ได้ หากใครคิดจะปิดตาข้างเดียวว่า “ปลาเน่าแค่ตัวเดียว” ตอนนี้คงต้องปิดตาทั้ง 2 ข้าง เพราะตอนนี้นอกจาก STARK ก็พบว่า บมจ.ช ทวี (CHO) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มยานยนต์ ก็เป็นอีกบริษัทที่ผิดนัดชำระรวม 745 ล้านบาท และล่าสุด บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) จดทะเบียนอยู่ในตลาด mai ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ตามมาติดๆกับหุ้นกู้ 7 รุ่นรวม 2.33 พันล้านบาทดังนั้นเมื่อมีความเข้มข้นในการตรวจสอบ ย่อมทำให้ต้นทุนที่ใช้ในการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะค่าบริการ และค่าทำธุรกรรมต่างๆที่บริษัทจดทะเบียนต้องจำใจแบกรับต้นทุนเหล่านี้ไว้ และยังพบว่า ดอกเบี้ยหุ้นกู้ในทุกเรตติ้งได้ขยับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว 0.10 – 0.25% โดยเฉพาะ “หุ้นกู้ไฮยีลด์” หรือ หุ้นกู้ประเภทเครดิตเเรตติ้งได้ต่ำ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูง ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มผลตอบแทนสูงเป็นการล่อใจ หลังเห็นสัญญาณว่าขายหุ้นกู้อาจขายไม่หมด เพราะกำลังซื้อถดถอยสิ่งที่เกิดขึ้น ถือเป็นการสะท้อนเชิงจิตวิทยาต่อความเชื่อมั่นของหุ้นในตลาดทั้งหมด มีความเป็นได้ที่ต่อจากนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเพียงการเสนอขายหุ้นกู้ที่ยากขึ้น ต้นทุนค่าบริการที่สูงขึ้น แต่อาจรวมไปถึงการขอสินเชื่อแบงก์ การระดมทุนขายหุ้นไอพีโอ ด้วยมีรายงานว่าสำหรับ หุ้นกู้ ที่ออกใหม่ มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 11 เดือนไปจนถึง 4 ปี จ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.50% ต่อปี จนถึง 7.40% ต่อปี และส่วนใหญ่ขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ อย่างไรก็ตามมีหุ้นกู้ที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือจำนวน 8 บริษัท ซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยสูง 4.60% - 7.40% ต่อปีเมื่อเร็วๆนี้ (6ก.ค.) ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) แสดงความเห็นถึงหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งสูง ๆ ระดับ A- ขึ้นไปว่า ยังคงสามารถดึงดูดนักลงทุนและขายได้อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อาทิ เช่น บมจ.ดุสิตธานี, บมจ.ออริจิ้น หรือ บมจ.ไทยเบฟฯ ฉะนั้นถ้าเป็นหุ้นกู้จากบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ยังมั่นใจว่าจะยังได้รับการตอบรับจากที่ดีจากนักลงทุน แต่อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของปริมาณการจองซื้อที่อาจจะลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนก็ไม่ได้คึกคักด้วยส่วนกรณีของ STARK แม้ว่าอาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งสูง ๆ แต่ก็จะส่งผลทำให้หุ้นกู้ในระดับเครดิตเรตติ้งได้ตั้งแต่ BB+ ลงมา รวมไปถึงหุ้นกู้ที่ไม่มีเรตติ้งได้ก็อาจจะขายได้ยากขึ้นปัจจุบัน บริษัทที่ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงที่เหลือของปีมูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเรตติ้งได้ระดับ BB+ ขึ้นไป และบริษัทที่ดีเป็นที่รู้จัก ไม่นับรวมกลุ่มไฮยีลด์บอนด์และเรตติ้งได้BB+ ลงมาโดยการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว (หุ้นกู้) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มีมูลค่า 6.17 แสนล้านบาท คิดเป็น 49% ของมูลค่าการออกทั้งปี 2565 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการออกสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร ทั้งนี้ หุ้นกู้ระยะยาวที่ออกในช่วงครึ่งปีแรก เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO : Public Offering) ในสัดส่วน 37% ของยอดการออกหุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งสูงขึ้นจากในปี 2565ดังนั้น การประมาณการยอดการออกหุ้นกู้ในปี 2566 คาดว่าน่าจะได้เห็นยอดการออกหุ้นกู้ระยะยาวไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท ด้วยมูลค่าการออกหุ้นกู้ระยะยาวในครึ่งปีแรกแล้วกว่า 6 แสนล้านบาท ประกอบกับส่วนที่จะออกเพื่อทดแทนรุ่นที่ครบกำหนดไถ่ถอนในครึ่งหลังของปี และการออกเพื่อระดมเงินทุนใหม่รวมกันไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาทดร.สมจินต์กล่าวส่วนมูลหุ้นกู้คงค้างที่มีปัญหาในช่วงก่อนโควิด-19 หรือในช่วงปี 2563 มูลค่า 14,401 ล้านบาท โดย Default จำนวน 5 บริษัท มูลค่า 12,874 ล้านบาท และอยู่ระหว่างขอผ่อนผันอีก 2 บริษัท มูลค่า 12,874 ล้านบาทขณะเดียวกันมูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่มีปัญหา ล่าสุด ณ วันที่ 5 ก.ค. 2566 มีหุ้นกู้ Default จำนวน 6 บริษัท มูลค่ารวม 2.36 หมื่นล้านบาท และหุ้นกู้ที่อยู่ระหว่างขอผ่อนผันอีก 14 บริษัท มูลค่า 1.33 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 3.7 หมื่นล้านบาท หรือไม่เกิน 1% อยู่ในระดับต่ำของมูลค่า NPL ซึ่งมองว่าไม่น่าเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ และส่วนที่เข้าสู่แผนพื้นฟู จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บมจ.การบินไทย (THAI), บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE), บมจ.ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น (RICH) มูลค่า 7.3 หมื่นล้านบาททั้งนี้ บว่า จะมีหุ้นกู้เอกชนที่จะครบกำหนดในช่วงที่เหลือของปีนี้ อยู่ที่ 3.3 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นครบกำหนดไตรมาส 3 มูลค่า 1.7 แสนล้านบาท และไตรมาส 4 มูลค่า 1.56 แสนล้านบาท โดยหากดูประเภทของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดพบว่า 90% ของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในครึ่งปีหลัง อยู่ในกลุ่มที่มีเครดิตเรตติ้งได้ที่ดี (Investment grade) โดยเป็นหุ้นกู้ที่มีเรทติ้ง ตั้งแต่ A ขึ้นไปราวคิดเป็น 73% หรือ 2.4 แสนล้านบาท และเป็นหุ้นกู้เรตติ้งระดับ BBB อยู่ที่ 5.4 หมื่นล้านบาท หรือ 17% และหุ้นกู้ที่เรตติ้งต่ำกว่า BBB- อีกราว 1.1 หมื่นล้านบาทหรือ ราว 4% และ สุดท้ายคือหุ้นกู้ ที่ไม่มีเรตติ้งได้ 2 หมื่นล้านบาท ที่คิดเป็นราว 6% ของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ในครึ่งปีหลังนี้อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและเตรียมออกเสนอขายเพื่อทดแทน หุ้นกู้เดิม (Roll over) เชื่อว่าหุ้นกู้ ที่มีเรตติ้งที่ดี ตั้งแต่ A ขึ้นไป จึงเชื่อว่าอาจไม่มีปัญหาในการระดมทุน ทั้งการ Roll over หรือการออกตราสารหนี้ใหม่ แต่หุ้นกู้ ที่มีเรตติ้งตั้งแต่ BBB ลงมา กลุ่มนี้อาจระดมทุนได้ยากขึ้น หากเทียบกับก่อนหน้านี้ เนื่องจากภาวะตลาดปัจจุบัน ไม่เอื้อ อีกทั้งนักลงทุนกังวล จากกรณี STARK ที่ผิด นัดชำระหนี้ (Default) ที่อาจส่งผล ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนบางกลุ่มได้นอกจากนี้ อาจกระทบต่อหุ้นกู้ที่เตรียมจะระดมทุนใหม่ด้วย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตเพื่อออกหุ้นกู้ ราว 3.5 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะหุ้นกู้ ที่ไม่มีเรตติ้ง ไฮยิลด์ ที่อาจระดมทุนยากขึ้นส่วนฝั่งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ล่าสุด “สุรศักดิ์ บุณยะชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM Securities กล่าวว่า ในไตรมาส 2/66 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนไปแล้วมากกว่า 2 พันล้านบาท สะท้อนภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อตัวบริษัทได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ มีรายงานว่า แนวโน้มสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วงที่เหลือของปี 2566 ประเมินว่าจะขยายตัวในกรอบบาง ๆ อยู่ที่ 0.5-2% หรือมียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 4.78 ล้านล้านบาท จากปี 2565 ที่มีอัตราการเติบโต -2.6% หรือยอดคงค้างอยู่ที่ 4.71 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามความต้องการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวในไตรมาสที่ 2/66 เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว และภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งมีผลต่อความต้องการบริโภคที่ลดลง ประกอบกับลูกค้าที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ระดับสูงจะระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้มากขึ้นขณะที่หากลูกค้ามีความเสี่ยงก็ต้องบริหารร่วมกับลูกค้าให้อยู่ในกรอบมาตรฐานของธนาคารมีรายงานสำหรับหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนที่กำลังเปิดจำหน่าย ณ ขณะนี้ได้แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TURE) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ เป็นครั้งแรกภายหลังการควบรวมทรูและดีแทค โดยบริษัทและหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ แนวโน้ม "คงที่" (Stable) จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.35 - 4.50% ต่อปี โดยคาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20 - 21 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยมีธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และทหารไทยธนชาต เป็นผู้จัดจำหน่าย และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ด้าน บมจ. วิลล่า คุณาลัย (KUN) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/66 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาทสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "BB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) บลูเบลล์ จำกัด โดยมีระยะเวลาการเสนอขาย วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2566นอกจากนี้ บมจ.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) เตรียมออกหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 2/66 จำนวน 2 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าเสนอขาย 8 ล้านหน่วย คิดเป็น 8 พันล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 2 ล้านหน่วย คิดเป็น 2,000 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท โดยระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 20-21 และ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566ด้าน บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) เตรียมออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/66 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี อายุ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 20,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมจำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 120,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 120 ล้านบาท ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค.66ขณะที่ บมจ.ศรีสวัสดิ์แคปปิตอล 1969 (SCAP) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อายุ 1 ปี 6 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75-4.00% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) อายุ 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50-4.70% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีระยะเวลาการจองซื้อ 3-4 และ 7 สิงหาคม 2566 สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด