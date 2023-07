ฮาบิแทท กรุ๊ป’ คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 ตอกย้ำการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

“ฮาบิแทท กรุ๊ป” ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2023 ในสาขา Green Leadership ยกย่ององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในโครงการ “Change for A Better Habitat" ที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระดับพรีเมียม เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย และการลงทุนในรูปแบบไลฟ์สไตล์ อินเวสเม้นท์ (Lifestyle Investment) มากว่า 10 ปี บริษัทฯคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ “Change for A Better Habitat" ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มอบความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ (Habitat Hospitality) และโรงแรมต่าง ๆ ภายในเครือล่าสุดได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากงาน Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2023 ในสาขา Green Leadership ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียที่มีการดำเนินงานและผลงานโดดเด่นด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากสำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุนที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงมาตรฐานการทำงาน ทั้งนี้เรายังคงมุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์และสร้างความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ต่อไป”ในส่วนของโครงการ "Change for A Better Habitat" ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2558 โดยหนึ่งในไฮไลท์ที่โดดเด่นคือการริเริ่มโครงการ Pattaya Beach Change Volunteer ที่ได้ทำร่วมกับโรงแรมในเครือของ ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ ได้แก่ เดอะวิลล์ จอมเทียน พูลวิลล่า (The Ville Jomtien Pool Villa), ครอส พัทยา โอเชียนเฟียร์ (Cross Pattaya Oceanphere), ครอส ไวบ์ พัทยา ซีเฟียร์ (Cross Vibe Pattaya Seaphere) และเบย์เฟียร์ โฮเทล พัทยา (Bayphere Hotel Pattaya) โดยมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาด 1-2 ครั้งในทุกเดือน ๆ ร่วมกับทีมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และพนักงานของโรงแรมนอกจากนี้ ฮาบิแทท กรุ๊ป ยังมีแผนขยายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สนับสนุนการศึกษาและสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ผ่านความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน รวมถึงโครงการริเริ่มลดขยะและทำความสะอาดถนน“การได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2023 สะท้อนเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นและความทุ่มเทของ ฮาบิแทท กรุ๊ป ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านโครงการ "Change for A Better Habitat" ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของสังคมไปพร้อมกัน” นายชนินทร์ กล่าว.