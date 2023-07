ออมสิน-กรุงไทยจัดโปรเด็ดร่วม Money Expo หาดใหญ่ 7-9 ก.ค.นี้

เข้าร่วมงาน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 13 ณ เซ็นทรัลหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค.2566 โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายที่จัดโปรโมชันสำหรับลูกค้าและผู้เข้าชมงานเฉพาะงานนี้เท่านั้น ได้แก่ แคมเปญสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ที่จัดอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีเสียงตอบรับจำนวนมากจากผู้ฝาก โดยยังคงรางวัลปกติที่มีเงินรางวัลที่ 1 จำนวน 30 ล้านบาท และเพิ่มรางวัลพิเศษ 30 ล้านบาท รวมมูลค่าเงินรางวัลสูงสุดถึง 60 ล้านบาท รับฝากทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัล เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life มอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ไม่จำกัดเงินฝากสูงสุด อัตราดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี รับฝากบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 15-69 ปีสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีโปรโมชัน สินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.11% นาน 3 เดือน เฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.819% ต่อปี ฟรีค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ โดยผู้สนใจต้องลงทะเบียนจองสิทธิระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค.2566 เท่านั้น อีกทั้งยังจัดโปรโมชันสินเชื่อเพื่อรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม กลุ่มผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภคตามกระแสอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำเสนอสินเชื่อ GSB Green Home Loan สำหรับผู้บริโภครายย่อยที่ต้องการซื้อบ้านประหยัดพลังงาน ส่วนผู้ที่ต้องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาระค่าไฟ ทั้งยังได้มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถใช้สินเชื่อ GSB Go Green สำหรับติดตั้งแผงโซลาร์ หรือซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือรถยนต์ไฮบริด ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% ต่อปี เงินงวดผ่อนต่ำ เดือนที่ 1-3 แสนละ 199 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อ GSB for BCG Economy สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนทำธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio/Circular/Green) เช่น โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดนาน 2 ปี รีไฟแนนซ์ได้ ผ่อนนาน 10 ปี และไม่จำกัดวงเงินกู้ทั้งนี้ ภายในมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ธนาคารออมสินจัดบูทภายใต้แนวคิด “GSB Journey to The Green Frontier : บนเส้นทางสู่โลกการเงินสีเขียว” สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นดำเนินการตามกรอบ ESG โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการจัดทำบูืที่เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมถึงมีกิจกรรมเชิญชวนดูแลสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมงานภายใต้แนวคิด "Growing Together for Sustainability เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน" เพื่อให้ลูกค้า ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างครบวงจร พร้อมคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องลูกค้าธุรกิจ คู่ค้า และซัปพลายเชน ด้วยสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี สินเชื่อ SME วงเงินสูง×3 รับวงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ขณะที่ลูกค้าบุคคลเข้าถึงแหล่งเงินทุน ธนาคารนำเสนอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money สำหรับผู้มีรายได้ประจำแต่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนาน 5 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน พิเศษสมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย รับ 2 ต่อ ฟรีค่าธรรมเนียมออกบัตร และรับส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต ด้วยสินเชื่อบ้านกรุงไทย อนุมัติทันใจ ผ่อนสบายนานสูงสุด 40 ปี กู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้านและรีไฟแนนซ์ วงเงินกู้สูงสุด 110% ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน เปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็นเงินก้อนโตได้ง่ายๆ วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) อัตราดอกเบี้ยต่ำ ฟรีค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พร้อม Krungthai NPA เหมาเหมา ซื้อทรัพย์ราคาพิเศษ เมื่อซื้อตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไปด้านผลิตภัณฑ์การออมเสนอเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน 7 ดอกเบี้ยเด็ด ฝากแค่ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.5% เงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี เงินฝาก Krungthai NEXT Savings เปิดบัญชีง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สะดวก ปลอดภัย ดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี ส่งเสริมการออมให้บุตรหลาน ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ Krungthai Kids Savings รับดอกเบี้ย 2 เท่าทุกเดือน พิเศษสมัครบัตรเดบิตกรุงไทย รับ 2 ต่อ ฟรีค่าธรรมเนียมออกบัตร และรับส่วนลดค่าธรรมเนียมปีแรก