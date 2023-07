ALL ถูกเรียกคืนหนี้หุ้นกู้กว่า 2.2 พันล.สิ้น ก.ค.นี้ -ผิดนัดรับหมายฟ้อง

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ หุ้นกู้ของ หุ้นกู้มีประกันของ ALL ครั้งที่ 3/2564 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (ALL244A) ได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยจำนวน 10,535,719.92 ล้านบาท เมื่อ 3 ก.ค.66 เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอโดยเมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ส่งหนังสือที่1324/2566 เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลัน โดยให้บริษัทชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงิน 733,237,361.54 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 9.00% ต่อปีนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 ก.ค.66ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่เข้าเงื่อนไขการ Cross Default แต่หากบริษัทไม่ชำระเงินต้นและพร้อมดอกเบี้ยตามที่บอกกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.66 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ส่งหนังสือที่ 1318/2566 ขอให้ ALL ชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,483,698,475.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราบวกเพิ่ม 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติและจำนวนเงิน นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ก.ค.66สำหรับ หุ้นกู้ ALL244A ออกเมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เม.ย.67 จำนวนเสนอขาย 709.90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 573 ราย และก่อนหน้านี้บริษัทก็ได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ALL230A วงเงิน 380 ล้านบาท , ALL235A วงเงิน 631.90 ล้านบาท , ALL242Aวงเงิน 168.20 ล้านบาท และ ALL252A วงเงิน 251.60 ล้านบาท