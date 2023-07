'CP LAND' กางโรดแมปรุกแนวราบ ขยายฐานตลาดต่างจังหวัด-พร้อมรีเฟรชแบรนด์ใหม่

ธุรกิจอสังหาฯ ในกลุ่มซี.พี.แลนด์ เร่งเครื่องสร้างการเติบโตครั้งใหญ่ เดินหน้าสู่กลยุทธ์เข้าสู่ตลาด Blue Ocean โฟกัสตลาดแนวราบมากขึ้น ลดพอร์ตโครงการคอนโดฯ รองรับกำลังซื้อหลักในตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบ ไต่ระดับสู่กลุ่มราคา 7-10 ล้านบาทมากขึ้น ชูเรื่อง 'QUALITY-Service' หัวใจสำคัญการสร้างแบรนด์ พร้อมวางแผนแต่ละปีเปิดโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,500-3,000 ล้านบาท ดึง 5 ศิลปินดังร่วมสร้างแคมเปญใหญ่ “CP LAND Presents เจอสุข เจอนั่น เจอนี่” ล่าสุดครั้งที่ 4 กับศิลปิน 'สิงโต นำโชค' กับโครงการ “พาร์ค คอนโด ดรีม นครราชสีมา”

"ผลจากโควิด-19 ทำให้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ๆ โดยเฉพาะแนวราบมากขึ้น ซี.พี.แลนด์ จึงต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่ เริ่มจากในปี 2566 ที่จะสร้าง CP LAND ให้เป็น NEW CP LAND เน้นพัฒนาโครงการแนวราบมากขึ้น เป็นตลาดที่มีเรียลดีมานด์อีกมาก โฟกัสตลาด Blue Ocean ในเซกเมนต์ที่ต่างจากเดิม จากในอดีตเน้นหนักพัฒนาคอนโดฯในสัดส่วนถึงร้อยละ90 เรามองตลาดคอนโดฯ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักลงทุนมากกว่าเรียลดีมานด์ ซึ่งในแผน 3-5 ปีข้างหน้า (2566-2570) ซี.พี.แลนด์ ปรับโปรดักต์ใหม่ โดยขยายฐานตลาดแนวราบเข้าสู่กลุ่มราคาใหม่ 7-10 ล้านบาทขึ้นไปมากขึ้น เป็นสัดส่วนร้อยละ 75 โดยการพัฒนาโครงการแนวราบนั้น จะต้องใช้ที่ดินในการพัฒนาอย่างน้อย 20 ไร่ขึ้นไปจึงจะคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งปกติโครงการบ้านเดี่ยวโดยทั่วไปขนาด 50 ตารางวา หากพัฒนาบนที่ดินจำนวนไร่ดังกล่าวจะได้ประมาณ 100 ยูนิต แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาบ้านเดี่ยวได้มากกว่า 100 ยูนิต"

ดึง 5 ศิลปินร่วมรีเฟรชแบรนด์ใหม่

“CP LAND Presents เจอสุข เจอนั่น เจอนี่”

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดโครงการ บริการหลังการขายและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 กลุ่มธุรกิจ ได้เข้าสู่หมวด Go Go Go ครั้งใหญ่ โดยผู้บริหารได้กล่าวถึงก้าวสำคัญของบริษัทฯ ว่า ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้มีการส่งเสริมและสร้างแบรนด์มากนัก แต่ได้มีการลงทุนและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรวม 31 โครงการ ครอบคลุมถึง 22 จังหวัด รวม 7,000 ยูนิต และสามารถสร้างยอดขายที่ดีได้ต่อเนื่อง จนปัจจุบันเหลือที่อยู่ระหว่างการขาย 21 โครงการ จำนวนเพียง 1,771 ยูนิต รวมมูลค่าที่จะเป็นรายได้ประมาณ 3,500 ล้านบาทแบ่งเป็นภาคเหนือ 5 โครงการ ได้แก่ 1.พาร์ค คอนโด ดรีม พิษณุโลก 2.กัลปพฤกษ์ ซิตี้พลัส พิษณุโลก 3.พาร์ค คอนโด ดรีม แม่สอด 4.กัลปพฤกษ์ แกรนด์พาร์ค เชียงราย และ 5.พาร์ค คอนโด ดรีม ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 โครงการ ได้แก่ 6.กัลปพฤกษ์ ซิตี้ พลัส สกลนคร 7.กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค อุดรธานี 8.กัลปพฤกษ์ แกรนด์ อุบลราชธานี 9.กัลปพฤกษ์ มหาสารคาม 10.เดอะ คอร์ทยาร์ด เขาใหญ่ 11.บ้านเขาใหญ่ 12.พาร์ค คอนโด ดรีม นครราชสีมา และ 13.พาร์ค คอนโด ดรีม บุรีรัมย์ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 6 โครงการ ได้แก่ 14.เดอะซีซั่น ศรีนครินทร์ 15.เอส คอนโด สมุทรสาคร 16.พาร์ค คอนโดดรีม กาญจนบุรี 17.พาร์ค คอนโด ดรีม ปราจีนบุรี 18.เดอะ คอร์ทยาร์ด ระยอง และ 19.ทัสคานีมีนบุรี-ประชาร่วมใจ 37และภาคใต้ 2 โครงการ ได้แก่ 20.กัลปพฤกษ์ แกรนด์ สุราษฎร์ธานี และ 21.พาร์ค คอนโด ดรีม ตรังทั้งนี้ กลยุทธ์ในการปั้นแบรนด์นั้นจะให้ความสำคัญในเรื่อง 1.QUALITY พัฒนาสินค้าให้ตรงเซกเมนต์ ราคา และวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตามที่กำหนด และ 2.Service ด้วยการสร้างแบรนด์ให้ดี น่าเชื่อถือ แต่เราจะไม่เล่นในเรื่องสงครามราคา โดยวิธีที่จะเข้าสู่ตลาดอสังหาฯ ในต่างจังหวัดจะต้องพิจารณาในหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การสำรวจข้อมูล ระบบขนส่งมวลชน การแข่งขัน ความต้องการผู้บริโภค ดูจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และต้องสร้างขนาดของการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตเบื้องต้นคงเข้าไปพัฒนาใน 4 จังหวัด ใน 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ซึ่งเป็นจังหวัดเดิมๆ ที่บริษัทฯ เคยเข้าไปพัฒนาอยู่แล้ว ซึ่งการพัฒนาโครงการแนวราบบริษัทฯ ตั้งเป้าจะปิดการขายให้ได้ภายใน 3 ปี เพราะเวลาที่เลื่อนออกไปจะมีผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและกำไรลดลงปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นผู้นำในต่างจังหวัด ได้แก่ บริษัท ศุภาลัยฯ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาฯ และบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ฯ ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าภายในระยะเวลา 10 ปี (ปี 2575) จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดแนวราบในต่างจังหวัดอย่างแน่นอน ซึ่งโครงการที่จะเปิดใหม่ต้องมีมูลค่าการเติบโตต่อเนื่องปีละประมาณ 2,500-3,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีสต๊อกรองรับการขายและสร้างรายได้ต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม จากการที่จัดแคมเปญซึ่งเป็นการประกาศรีเฟรชแบรนด์ในธุรกิจอสังหาฯ ใหม่ในรอบ 10 ปี ด้วยการนำ 5 ศิลปินมาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นปิดการขายโครงการให้ได้มากที่สุด โดยที่ผ่านมา โครงการของบริษัทฯ ได้รับความสนใจและเข้าถึงได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ช่วยผลักดันยอดขายอสังหาฯ ในตลาดต่างจังหวัดของ CP LAND เพิ่มขึ้นถึง 60% สร้างรายได้ที่เติบโตกว่า 800 ล้านบาทภายในแค่ช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้น โดยมั่นใจในปี 2566 รายได้อสังหาฯ จะเกินเป้าที่วางไว้ที่ 1,200 ล้านบาทสำหรับแคมเปญ “CP LAND Presents เจอสุข เจอนั่น เจอนี่” ในครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ โครงการ “พาร์ค คอนโด ดรีม นครราชสีมา” โดยศิลปิน “สิงโต นำโชค” โดยคอนโดฯ ดังกล่าวมีขนาดตั้งแต่ 28-40 ตารางเมตร ในราคาพิเศษ เริ่มต้น 1.49 ล้านบาท และแคมเปญ “CP LAND Presents เจอสุข เจอนั่น เจอนี่” ครั้งที่ 5 จะพบกับนักร้อง ป็อป ปองกูล ณ โครงการทัสคานีมีนบุรี-ประชาร่วมใจ 37 ในวันที่ 2 กันยายน 2566