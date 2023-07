เอพี เปิดตัวแคมเปญ AP HOME x VATANIKA ยกทัพบ้านเดี่ยวหรู มอบ “โปรบ้านเป๊ะ” ส่วนลดสูงสุด 5 ลบ.

เอพี ไทยแลนด์ ยืนหนึ่งผู้นำตลาดบ้านเดี่ยว ปั้นแคมเปญใหญ่ AP HOME x VATANIKA ย้ำต้นแบบบ้านที่เข้าใจทุกชีวิตของครอบครัวเมือง ตอกย้ำแนวคิดในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวเอพี ที่ใส่ใจและลงลึกในทุกรายละเอียด ผ่านจุดต่างที่นำมาซึ่งความสำเร็จของแบรนด์ THE CITY, CENTRO และ MODEN มอบข้อเสนอพิเศษ “โปรบ้านเป๊ะ” #ของมันต้องมี บ้านยูนิตสวย จัดเต็มรับโปรฯ ที่ใช่!! แพ็กเกจแต่งบ้านเป๊ะจากแบรนด์ดัง ส่วนลดรวมสูงสุด 5 ล้านบาท ราคาพิเศษเริ่ม 5.39 - 45 ล้านบาท เริ่มวันนี้ – 30 ก.ย.นี้เท่านั้น

“คนช่างเลือก - เลือกสิ่งที่ดีที่สุด”

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน บริหารแบรนด์และพัฒนาสินค้าบ้านเดี่ยว บมจ. เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” กล่าวว่า สำหรับไตรมาส 3/2566 นี้ กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวเอพี พร้อมย้ำภาพความแข็งแกร่งผู้นำตลาดบ้านเดี่ยว ที่มุ่งสู่การส่งมอบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ นำเสนอแคมเปญใหญ่ AP HOME x VATANIKA เปิดประสบการณ์ใหม่ นำเสนอการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและดีที่สุดในทุกรายละเอียดภายในบ้านเดี่ยวเครือเอพี โดยเน้นเจาะลูกค้าครอบครัวที่มีความสนใจบ้านเดี่ยว ครอบคลุมทุกระดับราคาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล กับ 3 แบรนด์บ้านเดี่ยวคุณภาพ THE CITY บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ดีไซน์ใหม่เซกเมนต์ไฮเอนด์ CENTRO บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ดีไซน์โมเดิร์นสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวเซกเมนต์กลางบน และ MODEN บ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์มินิมอลตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Gen Z รวมทั้งสิ้นกว่า 40 โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญเพื่อสะท้อนจุดต่างของการจัดแคมเปญใหญ่ในครั้งนี้ บ้านเดี่ยวเอพี ได้ดีไซน์เนอร์แถวหน้า ที่ทั่วโลกต่างยอมรับอย่างมาเป็นตัวแทนและร่วมถ่ายทอดมุมมองของสำหรับลูกค้าที่สนใจบ้านเดี่ยวหลังใหม่ 3 แบรนด์คุณภาพ THE CITY, CENTRO และ MODEN ไม่ควรพลาดกับ “โปรบ้านเป๊ะ” เพราะ #ของมันต้องมี มีไว้ใช้ มีไว้โชว์ รับแพ็กเกจแต่งบ้านเป๊ะ เลือก Voucher จริตที่ใช่จากแบรนด์ดัง และส่วนลดรวมสูงสุด 5 ล้านบาท และสิทธิพิเศษเหนือระดับอีกมากมาย“โดยเฉพาะเอกลักษณ์การออกแบบรายละเอียด ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละสเปซฟังก์ชันภายในบ้านเดี่ยวเอพี กับการเป็นต้นแบบ ‘บ้านที่เข้าใจทุกชีวิต’ ที่ใส่ใจการคิดอย่างพิถีพิถัน และลงลึกในทุกดีเทลรายละเอียดมาเป็นอย่างดี กับบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ ตั้งแต่บ้านเดี่ยวเริ่มต้นที่ 164 ตารางเมตร หลังใหญ่สุดมีพื้นที่ใช้สอยถึง 580 ตารางเมตร โดยเฉพาะการถ่ายทอดมุมมองอันสะท้อนถึงการใช้ชีวิตของเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ผ่านพื้นที่พิเศษในบ้านเดี่ยวเอพี อาทิ Double Volume Living ที่นอกจากให้ประสบการณ์และผสานเสน่ห์อันน่าดึงดูดแล้ว ยังสะท้อนถึงการเชื่อมต่อกันของรสนิยมเเละความหรูหราที่ลงตัว โซนนั่งเล่นขนาดใหญ่รังสรรค์มิติฟังก์ชันที่ซ่อนความเป็นส่วนตัวและการใช้งานร่วมกัน ส่วน Pantry – Dining สำหรับรับประทานอาหารที่ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวขนาดใหญ่ เพิ่มความพิเศษไม่เหมือนใคร และ Master Suite Bedroom ห้องนอนขนาดใหญ่ สเปซที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุด พร้อมตอบการพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นต้น”โดยเตรียมสัมผัสประสบการณ์ความเป๊ะ กับ AP HOME x VATANIKA ได้แล้ว ที่บ้านเดี่ยวแบรนด์ดังจากเอพี THE CITY, CENTRO และ MODEN รวมกว่า 40 โครงการ ครอบคลุมทุกทำเลทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับลูกค้าที่สนใจบ้านเดี่ยวหลังใหม่ไม่ควรพลาดกับ “โปรบ้านเป๊ะ” เพราะ #ของมันต้องมี มีไว้ใช้ มีไว้โชว์ รับแพ็กเกจแต่งบ้านเป๊ะ เลือก Voucher จริตที่ใช่จากแบรนด์ดัง และส่วนลดรวมสูงสุด 5 ล้านบาท