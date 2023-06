"แบงก์ชาติสวิต" ประกาศเดินหน้าแผนใช้เงินจริงทดสอบระบบ CBDC

wCBDC ระบุว่าโครงการดังกล่าว จะถูกเปิดใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล SIX ของสวิตเซอร์แลนด์และจะเปิดให้ใช้เป็นเวลาจำกัด ขณะที่ด้านประธานของ SIX Group ซึ่งเป้นผู้ให้บริการ กิจการตลาดหลักทรัพย์ของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยโธมัส กล่าวขณะที่ โธมัส โมเซอร์ สมาชิกคณะกรรมการการควบคุมของ SNB ได้กล่าวกับ Cointelegraph ในปีที่แล้วว่า CBDC อาจทำงานได้ดีกับการเงินที่ไม่มีกลางหลังจากที่ SNB ได้รวม wCBDC เข้าสู่ระบบการทำงานคู่ขนานกับ ระบบหลังบ้านของธนาคาร 5 แห่งในตอนเริ่มต้นของปีที่ผ่านมา โดยในกรณีศึกษาชื่อ "โครงการ Helvetia" ซึ่งก่อนหน้านี้เคยทดลองพิสูจน์ความเป็นไปได้ของ wCBDCนอกจากนี้จากการอ้างอิงของ โธมัส จอร์แดน ยังได้กล่าวถึง retail CBDC ว่า "ในขณะนี้เราระมัดระวังเล็กน้อย" แต่เขาไม่ได้ปฏิเสธโอกาสในการนำเข้าสู่ระบบการใช้จ่ายด้วยเช่นกันด้านสมาชิกคณะกรรมการการควบคุม SNB แอนเดรีย แมคเลอร์ กล่าวในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากจอร์แดน โดยเธอระบุใน Point Zero Forum ว่าปีนี้ว่าธนาคารกลางไม่คาดการณ์ว่าเงินสดจะถูกแทนที่ในประเทศ โดย แมคเลอร์ กล่าวในปีที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ SNB ลงความเห็นว่า