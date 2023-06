PROUD แต่งตั้ง CBRE ตัวแทนขายโครงการ VI ARI บ้านเดี่ยวระดับอัลตราลักชัวรี

บมจ.พราว เรียล เอสเตท แต่งตั้งบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด “CBRE” เป็นตัวแทนขายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Agent) โครงการ Vi Ari บ้านเดี่ยวระดับอัลตราลักชัวรี บนสุดยอดทำเลหายากใจกลางอารีย์ซอย 3 จำนวนเพียง 6 หลัง ราคาเริ่มต้น 82 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 495 ล้านบาท พร้อมเปิดขายอย่างเป็นทางการและให้เข้าชมความงดงามของบ้านตัวอย่างได้ตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

ปัจจุบันโครงการ วี อารีย์ (VI ARI) พร้อมเปิดขายอย่างเป็นทางการและให้เข้าชมบ้านตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2566 เป็นต้นไป

ราคาเริ่มต้น 82 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวมกว่า 495 ล้านบาท

กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า บริษัทแต่งตั้งบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CBRE ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก มีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เป็นตัวแทนขายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Agent) ให้โครงการ วี อารีย์ (VI ARI) บ้านเดี่ยวระดับอัลตราลักชัวรี บนสุดยอดทำเลหายากใจกลางอารีย์ซอย 3 ซึ่งถือเป็นย่านพักอาศัยใจกลางเมืองในฝันของใครหลายคนโครงการ วี อารีย์ (VI ARI) เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับอัลตราลักชัวรี พร้อมความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนเพียง 6 หลัง บนที่ดิน 53-56.4 ตร.ว. พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวร่วมออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับโลก P49 Deesign, TK studio และ stu/D/O architects ภายใต้คอนเซ็ปต์ “MODERN TROPICAL HOUSE เชื่อมโยงศิลปะการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมจากบ้านเรือนในย่านอารีย์ยุค 70-80 พร้อม Private Courtyard พื้นที่สีเขียวและพันธุ์ไม้นานาชนิดภายในตัวบ้านที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น พื้นที่ใช้สอยสูงถึง 550 ตร.ม. ครบครันในทุกฟังก์ชันการใช้งาน พื้นที่พิเศษภายในบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนและเลือกการตกแต่งภายในได้ตามความต้องการ พร้อมระบบ Home Automation ซึ่งเป็นระบบหมุนเวียนอากาศ ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า แสงสว่างภายในบ้านและระบบรักษาความปลอดภัย The Next Zero System ที่ใส่ใจทั้งความปลอดภัย สะดวก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึง Prompt Management Solution ที่ตอบรับความสะดวกสบายของลูกบ้านตลอดการพักอาศัยที่โครงการ วี อารีย์ (VI ARI)น.ส.รุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นอกจากการออกแบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันแล้ว การที่โครงการตั้งอยู่ในทำเลหายากใจกลางย่านอารีย์ ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ในเรื่องการอยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่ดีอีกด้วย ถือเป็นโอกาสที่หาไม่ได้อีกแล้วที่จะมีโครงการดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นอีกใจกลางกรุงเทพฯ