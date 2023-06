ทิสโก้มองหุ้นไทย Q3/66 หัวเลี้ยวหัวต่อ รอการเมืองชัดเจน

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย(SET) ในไตรมาส 3/66 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ที่อยู่ในขั้นตอนเสนอโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าจะผ่านไปได้ราบรื่นหรือไม่ โดยให้กรอบเคลื่อนไหวในไตรมาส 3 นี้ 1,500-1,600 จุด แต่มองในกรณีที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น่ในเดือนส.ค. และมีเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมือง SET อาจหลุดแนวรับ 1,500 จุด ให้แนวรับถัดไปที่ 1,450 จุด แต่หากกรณีที่มีเหตุวุ่นวายทางการเมืองในประเทศและเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยด้วย SET ก็มีโอกาสถอยแนวรับที่ 1,400 จุดในไตรมาส 3/66 ปัจจัยการเมืองมีน้ำหนักอยู่มาก โดยประเด็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่แน่นอน เป็นช่วงที่ตลาดกังวล การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอาจดำเนินการหลายครั้งหากไม่ผ่าน หรืออาจมีโอกาสเปลี่ยนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกล มาเป็นพรรคเพื่อไทย ก็อาจเกิดความวุ่นวานขึ้นขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐ มองว่า เงินเฟ้อสหรัฐปรับลงช้ากว่าที่คาด ขณะที่เงินเฟ้อในช่วงครึ่งปีหลังอาจกลับมาขึ้นอีกก็จะส่งผลให้ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นบล.ทิสโก้ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บรรยากาศหุ้นต่างประเทศที่เดินหน้าขึ้นต่อเนื่อง จากความคาดหวังวัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้นของธนาคารกลางสำคัญ ๆ ของโลกใกล้สิ้นสุด ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังได้รับผลกระทบจำกัดจากสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้ตลาดหุ้นไทยที่ร่วง -6% ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ vs ตลาดหุ้นโลกโดยเฉลี่ย (MSCI World Index) ที่ปรับขึ้น +12% กลับมาดูน่าสนใจขึ้นในฐานะตลาดที่ยัง Laggard และในเชิงปัจจัยเทคนิคตลาดหุ้นไทยหลุดอิทธิพลจากแนวโน้มแกว่งซิกแซกลงของปีนี้แล้ว หลังจากที่ SET Index สามารถทะลุขึ้นออกจากกรอบ "Trendline" ขาลงที่บริเวณ 1,545 จุดได้สำเร็จ มีแนวโน้มยกตัวขึ้นจากกรอบแกว่งเดิมที่ 1,520-1,545 จุด เป็น 1,540-1,575 จุดอย่างไรก็ดี เรามองปัจจัยการเมืองในประเทศไม่แน่นอนสูง จากกรณีการถือหุ้นสื่อของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระบวนการสืบสวนไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จนถึงให้ศาลมีคำตัดสินจะต้องใช้เวลานานหลายปี ทำให้คาดว่าการโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกฯ จะไม่ราบรื่น และสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความวุ่นวายได้ ดังนั้น เรายังคงคาดว่า SET Index คงไม่แกว่งไปไหนได้ไกลตราบใดที่ปัจจัยการเมืองในประเทศยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นสำหรับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เมื่อวันที่ 13-14 มิ.ย. ที่ผ่านมา แม้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 5-5.25% ตามตลาดคาด แต่ปรับระดับอัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปีนี้ (Dot Plot) ขึ้นจากเดิม 5.1% เป็น 5.6% ซึ่งเป็นระดับ Terminal Rate บ่งชี้ว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ซึ่งถือว่าเข้มงวด (Hawkish) กว่าที่ตลาดประเมินไว้ อิงจากคาดการณ์ของตลาดโดยผ่าน Fed Fund Futures ประเมินว่า FED จะปรับดอกเบี้ยขึ้นอีกเพียง 1 ครั้งในเดือน ก.ค. ซึ่งแตกต่างจาก Dot Plot ของ FED อาจสะท้อนมุมมองของตลาดในแง่ดีเกินไปปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป คือ แนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ในเดือน พ.ค. ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 อยู่ที่ +4.0% YoY, +0.1% MoM ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ +4.1% YoY, +0.1% MoM แต่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) อยู่ที่ +5.3% YoY, +0.4% MoM (ตลาดคาด +5.2% YoY, +0.4% MoM) ยังทรงตัวในระดับสูง vs จุดสูงสุดที่ +6.6% YoY ในเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว ถือว่าเงินเฟ้อปรับลงช้า เรามองเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะลดลงแตะจุดต่ำสุดในเดือน มิ.ย. ที่ระดับต่ำกว่า 4% เป็นเดือนสุดท้าย เนื่องจากผลกระทบฐานสูงในปีที่แล้วหมดไปก่อนที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งอาจสร้างความกังวลแก่ตลาดได้เรามองแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะเห็นการชะลอตัวมากขึ้น, เงินเฟ้อที่จะดีดกลับในครึ่งปีหลัง และการส่งสัญญาณที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ FED จะเป็นปัจจัยเสี่ยงในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ สะท้อนความคาดหวังเชิงบวกไปในระดับราคาหุ้นปัจจุบันมากแล้ว โดยคิดเป็น Fwd. PER ปีหน้าที่สูงถึงเกือบ 19 เท่า vs ค่าเฉลี่ยระยะยาวในอดีตที่ประมาณ 15-16 เท่า หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับมากกว่า +1SDโดยสรุปช่วงนี้เราแนะนำใช้ในกรอบ SET Index 1,540-1,575 ในการเทรดดิ้ง-เก็งกำไรระยะสั้น ใช้กลยุทธ์ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยมี 5 ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจระยะสั้นดังนี้(1) หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ (China Play) - PTTEP, TOP, SCC, IVL, HANA, NER, TKN(2) หุ้นคาดเข้า SET50 - TLI, WHA / SET100 - AEONTS, BA, BTG, SISB, SNNP(3) หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - LH, PTTGC, SCGP, VGI(4) หุ้นที่กำไร Q2 เบื้องต้นคาดจะออกมาดี มี Upside มากกว่า 15% YoY & QoQ - ADVANC, BEM, BJC, CPALL, MAKRO, MOSHI, SAPPE, SCB, SPA / YoY - BDMS, CRC, PRM, TOA(5) หุ้น Bottom Fishing - BAM, EGCO, MEGA, PLT