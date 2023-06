CP LAND รุกธุรกิจอาคาร สนง.ทั่วไทย วางเป้า 3 ปี ดันยอดเช่าพื้นที่ 13 อาคารทะลุ 90%

"ซี.พี.แลนด์" เดินหน้ารุกธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าทั่วไทย ชูความเป็นผู้นำ ‘First Mover’ อาคารสำนักงานส่วนภูมิภาค วางเป้ายอดเช่าอาคาร ภายใต้ชื่อ CP Tower ทั้ง 13 อาคาร ทะลุ 90% ภายในต้นปี 2568 เผยตลาดอาคารสำนักงานกำลังกลับเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวตามอุตสาหกรรมที่มีการฟื้นตัว



นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจสำนักงาน ภายใต้ CP LAND ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ประกาศปักธงเดินหน้ารุกธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งเป้ายอดอัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (Occupancy Rate : OCC) ของ CP LAND ภายใต้ชื่อ CP Tower (ซี.พี.ทาวเวอร์) ขยายตัวสู่ระดับ 90% ใน 13 อาคารทั่วประเทศ ภายในต้นปี 2568 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า โดยชูจุดแข็งความเป็นผู้นำ หรือ ‘First Mover’ อาคารสำนักงานในส่วนภูมิภาคกลางใจเมือง ตัวอาคารสำนักงานมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องสำหรับทุกธุรกิจ และนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับมาตรฐานคุณภาพ การบริการ ความสะดวก และความปลอดภัยของอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน หรืออีโคซิสเต็ม เอื้อต่อการแสดงศักยภาพของพนักงานยุคใหม่ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนายชัยวัฒน์ เอมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธุรกิจค้าปลีกและสำนักงาน CP LAND กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมของธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าของ CP LAND กำลังเข้ากลับเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวตามอุตสาหกรรมที่มีการฟื้นตัว โดยยอดอัตราการเช่าพื้นที่ทุกอาคารสำนักงานของ CP Tower ทั้งหมด 13 แห่ง อยู่ที่กว่า 50% แบ่งเป็นอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ 4 แห่ง มีอัตราการเช่าอยู่ที่ระดับ 80-90% ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอาคารสำนักงานให้เช่า ส่วนอาคารสำนักงานส่วนภูมิภาค อัตราการเช่าอยู่ที่ระดับ 40-50% CP LAND จึงมีแผนทางการตลาดโดยเน้นเจาะตลาดองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนจากส่วนกลางที่ต้องการหาพื้นที่อาคารสำนักงานมาตรฐานเทียบเท่าอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการตามความต้องการเป็นรายองค์กร พร้อมทั้งเสนอการตกแต่งอาคารสำนักงานให้พร้อมสำหรับเข้าทำงานได้ทันที หรือ Fully Furnished เพื่อดันยอดอัตราการเช่าทุกอาคารสำนักงาน CP Tower ขยายตัวสู่ระดับ 90% ภายในต้นปี 2568 ให้ได้ตามเป้าหมายอาคารสำนักงานให้เช่าของ CP LAND ภายใต้ชื่อ CP Tower มีทั้งหมด 13 แห่ง แบ่งเป็น 4 อาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ให้บริการองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 1.CP Tower 1 (สีลม) ใจกลางแหล่งที่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูงสุด 2.CP Tower 2 (ฟอร์จูน ทาวน์) มิกซ์ยูสที่มีโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนกรุงเทพ โลตัสซุปเปอร์มาร์เก็ต สำนักงาน และศูนย์การค้าฟอร์จูน ทาวน์ ตั้งอยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ พระราม 9 3.CP Tower 3 (พญาไท) ศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาชื่อดัง สำนักงานและ มีพื้นที่สำหรับค้าปลีก และ 4.CP Tower นอร์ธปาร์ค (ถนนวิภาวดีรังสิต)“CP Tower นอร์ธปาร์ค ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ทำเลศักยภาพกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ ถือเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ล่าสุดของ CP LAND มีความโดดเด่นที่สุดอีกแห่งในกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นอาคาร Smart Building ภายใต้คอนเซ็ปต์ในการออกแบบ ‘สำนักงานวิวสวน’ หรือ ‘Office in The Park’ ให้พนักงานสามารถสัมผัสการทำงานที่แวดล้อมด้วยพื้นที่ธรรมชาติสีเขียวขนาดใหญ่ มีการวางผังพื้นที่เช่าสำนักงาน มีความยืดหยุ่นสูงและเข้าใจธุรกิจ โดดเด่นด้วยขนาดของพื้นที่เช่าต่อชั้นที่ใหญ่ พร้อมรองรับความต้องการที่แตกต่างของทุกรูปแบบทางธุรกิจในปัจจุบัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของพนักงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความต้องการที่จะ Work Life Balance จึงเชื่อว่าเป็นอาคารสำนักงานคอนเซ็ปต์นี้จะสามารถผลักดันให้อัตราการเช่าพื้นที่ของอาคาร CP Tower นอร์ธปาร์ค เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 90% ได้ตามแผนการที่กำหนดอย่างแน่นอน” นายชัยวัฒน์ กล่าวสำหรับอาคาร CP Tower ในภูมิภาคนั้นถูกยกระดับมาตรฐานเทียบเท่ากับอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 9 อาคาร ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อาคาร ภาคใต้ 3 อาคาร และภาคเหนือ 1 อาคาร“อาคารสำนักงานให้เช่าส่วนภูมิภาค CP Tower เรียกได้ว่าเป็น ‘ผู้นำ หรือ First Mover’ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นหัวเมืองหลัก เนื่องจากอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเกินร้อยละ 50 โดย 3 จังหวัดที่มีอัตราการเช่าสูงที่สุด ได้แก่ 1.CP Tower ขอนแก่น ทั้งหมด 3 แห่ง อัตราการเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84 2.CP Tower หาดใหญ่ อัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 80 และ 3.CP Tower พิษณุโลก อัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 77 ทั้งนี้ ปัจจุบันลูกค้าหลักของ CP Tower ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย กลุ่มงานราชการ และกลุ่มบริษัทเอกชนธุรกิจบริการ ได้แก่ สินเชื่อ ประกันภัย และคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งกำลังขยายไปยังกลุ่มธุรกิจประเภทเทคโนโลยีและสุขภาพอีกด้วย” นายชัยวัฒน์ กล่าว