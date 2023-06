GULF ไฟเขียวรับซื้อหุ้นทั้งหมดของ "Binance US" จาก "GULF HK" มูลค่า 695 ล้านบาท

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited (“Gulf HK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดที่ Gulf HK ถือใน BAM Management US Holdings Inc. (“Binance US”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Binance.US ให้แก่ Gulf International Investment Limited (“GIIL”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ “นายสารัชถ์ รัตนาวะดี” ซึ่งเป็นผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเท่ากับต้นทุนที่ Gulf HK ได้เข้าลงทุนใน Binance US ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯทั้งนี้รายการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิใน Binance US มีลักษณะเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นบุริมสิทธิที่ Gulf HK ถือใน Binance US ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคิดรวมกับมูลค่าของรายการจำหน่ายไปที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้แล้วมูลค่ารวมดังกล่าวยังไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 89/29 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 21-01 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน) เนื่องจาก GIIL มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กล่าวคือ GIIL เป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดย บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“GHT”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย GHT มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯโดยรายการนี้มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ฉบับสอบทาน) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนัยของมาตรา 89/11และ 89/12ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในการท รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 22-01 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ในการนี้บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้วตามรายละเอียดข้างต้น