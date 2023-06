คิวช่าง เปิดตัว Q-CHANG ACADEMY เปิดสูตรสร้างคน สร้างงาน จิ๊กซอว์สู่เบอร์หนึ่งผู้ให้บริการงานช่าง

ก้าวสู่ปีที่ 5 Q-CHANG (คิวช่าง) ศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร ครอบคลุมทุกบริการเรื่องบ้าน...ครบจบในที่เดียว “ล้าง ซ่อม ติดตั้ง ต่อเติม” กับการเติบโตที่ไม่หยุดนิ่งทั้งด้านรายได้ และทีมช่างที่เข้าร่วมในแพลตฟอร์ม





“จากความสำเร็จดังกล่าว มาจากเราให้ความสำคัญอย่างมากกับการยกระดับมาตรฐานฝีมือและคุณภาพชีวิตของช่างในแพลตฟอร์ม เพื่อให้ช่างสามารถส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับกลุ่มลูกค้าเจ้าของบ้าน พร้อมกันนี้ถือเป็นการช่วยลดความเลื่อมล้ำในสังคมตามแนวทางของ ESG ด้วย”

‘ชีวิตทุกวันช่างง่าย’ เสริมแกร่งเครือข่ายช่างทั่วประเทศ

ตั้งเป้าขยาย Q-CHANG Shop Service ทั่วปท.

โดย นายศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก ผู้บริหาร Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร หนึ่งในธุรกิจที่บ่มเพาะโดย Nexter Incubator กล่าวว่า ที่ผ่านมา Q-CHANG (คิวช่าง) สร้างการเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดนับจากปี 2562 ด้วยยอดจองบริการ 6 ล้านบาทสู่ 250 ล้านบาทในปี 2565 และสร้างรายได้ให้ช่างในแพลตฟอร์มไปแล้วกว่า 385 ล้านบาท พร้อมกับตั้งเป้าหมายยอดจองบริการในปี 2566 ไว้ที่ 500 ล้านบาทโดยกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากรช่างในปีนี้ ทาง Q-CHANG (คิวช่าง) ได้ทำการเปิดตัว Q-CHANG ACADEMY ศูนย์ฝึกอบรมช่าง เป็นครั้งแรกที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) ในวันที่ 6 มิถุนายน 66 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการทำงานของช่าง ด้วยการพัฒนาทั้งด้าน Soft Skill, Hard Skill และ Business Skill รวมถึงการพัฒนางานบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้คาดว่าจะรองรับการอบรมช่างจากทั่วประเทศได้ประมาณ 2,000 คนต่อปีสำหรับหลักสูตรการอบรมของ Q-CHANG ACADEMY เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทักษะช่างและอัพเดทความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งช่องทางออนไลน์ (Online) และ ณ ศูนย์ฝึกอบรมช่าง (On-site) เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับอาชีพช่างในด้านต่าง ๆ โดยช่วงที่ผ่านมาได้เริ่มจัดสอนในช่องทางออนไลน์แล้วกว่า 35 คอร์สเรียน อาทิ คอร์สเสริมความรู้ด้านช่าง ในกลุ่มงานบริการล้าง ซ่อม ติดตั้ง ต่อเติม กลุ่มบริการงานแอร์ บริการงานหลังคา คอร์สอบรมความรู้ด้านการทำบัญชี เป็นต้น โดย Q-CHANG (คิวช่าง) ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมสอนอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), บริษัทกรี อิเลคทริค ประเทศไทย (ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศแบรนด์ Gree) เพจคุยกับลุงช่าง และ CONTAX (ผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษี) เป็นต้นโดยหนึ่งในคอร์สอบรมความรู้ที่ช่างให้ความสนใจและมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมาก ก็คือ บริการติดตั้ง EV Charger ตามกระแสการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงบริการการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างสูงภายในงานเปิดตัว Q-CHANG ACADEMY ยังมีกิจกรรมอีเวนท์ “I AM Q-CHANG: Home’s Calling ภารกิจเรียกรวมตัวคนคิวช่าง” ปีที่ 2 ด้วยคอนเซ็ปต์ “ชีวิตทุกวันช่างง่าย” ซึ่งมีช่างและแม่บ้านในแพลตฟอร์มเข้าร่วมกว่า 300 คนพร้อมมอบทุนการศึกษาให้บุตรของช่าง และประกาศรางวัล Q-CHANG of the Year เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เป้าหมายร่วมกัน ตอกย้ำความเข้มแข็งของเครือข่ายช่างที่มีมากที่สุดในประเทศไทย โดยงานกิจกรรมอีเวนท์ “I AM Q-CHANG: Home’s Calling ภารกิจเรียกรวมตัวคนคิวช่าง” นี้จะดำเนินการจัดขึ้นทั่วทุกภาคทั่วประเทศหลังจากนี้นายศรัณย์วิศว์ กล่าวว่า ในส่วนของการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย Q-CHANG (คิวช่าง) ได้ดำเนินการขยายสาขา Q-CHANG Shop Service หรือจุดให้บริการคิวช่างในร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศไปแล้วกว่า 80 สาขา ทั้งนี้เราตั้งเป้าขยายสาขาให้ได้ 100 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2566 เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจ Q-CHANG (คิวช่าง) เติบโตได้แบบก้าวกระโดด โดยไตรมาสที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตของยอดจองบริการกว่า 130%“เรามีความมุ่งมั่นให้ Q-CHANG (คิวช่าง) เป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของช่างไปพร้อมกับการช่วยยกระดับมาตรฐานงานช่างของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น”.