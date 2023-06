ทีทีบี ออลล์ฟรี (ttb all free) ใช้เมื่อไหร่ก็ฟรี สมัครง่ายผ่านแอป ttb touch

ทุกวันนี้อะไร ๆ ก็ง่ายไปหมด จะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ง่าย แค่รูดปรื๊ด สแกนตื๊ด ไม่กี่ทีก็เสร็จเรียบร้อย ตัวเงินจริงแทบไม่ได้แตะ แม้แต่แบงก์ก็ไม่ได้ไป แต่ ... ความสะดวกสบายก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หลายคนกังวลกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บยิบย่อย แม้ไม่ใช่จำนวนที่มาก แต่รวม ๆ กันตลอดปีก็มิใช่น้อย ถ้าเช่นนั้นจะดีกว่าไหม ถ้ามีบัญชีที่ให้คุณโดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปบัญชีเงินฝากที่1)เบิกค่ารักษาฟรี คุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท เคลมออนไลน์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย 2)ทุกตู้ทุกธนาคาร 3)เมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศ เรทถูก ทุกสกุลเงินทั่วโลก และยิ่งคุ้มค่าเมื่อใช้คู่กับไม่ว่าจะในรูปแบบของบัตรแข็ง หรือบัตรดิจิทัล ก็ตามเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ ไม่จำกัดครั้ง และยังมีวงเงินคุ้มครองชีวิตให้ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชีหรือสูงสุด 3 ล้านบาท เพียงมีเงินติดบัญชีไว้ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาททุกวัน ตลอดทั้งเดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน ลูกค้าใหม่ รับความคุ้มครองทันทีในวันที่เปิดบัญชี ลูกค้าปัจจุบันรับความคุ้มครองฟรี ไม่ต้องสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย รับความคุ้มครองต่อเนื่องอัตโนมัติ เพียงคงเงินฝากไว้ทุกเดือนเข้ารักษาตัวกับสถานพยาบาล “ในเครือธนชาตประกันภัย” ไม่ต้องสำรองจ่าย แค่แสดงบัตร all free E-Care Card จากแอป ttb touch ก็เบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลที่ “ไม่ได้อยู่ในเครือ” สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ภายหลัง โดยสำรองจ่ายออกไปก่อน แล้วทำเรื่องเคลมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ของธนชาตประกันภัย คลิก https://www.thanachartinsurance.co.th/tnifrontend/tnieclaimnonmotor.aspx กด-โอน-จ่าย-เติม ฟรี ค่าธรรมเนียมข้ามเขต ที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ทั่วประเทศ หรือ สามารถถอนเงินไม่ใช้บัตรได้ที่ตู้ ATM ของ ttb โดยกดรับรหัสถอนเงินได้ผ่านแอป ttb touchใช้จ่ายในต่างประเทศ หรือ ช้อปออนไลน์ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ฟรี ค่าธรรมเนียม FX Rate 2.5% เรทถูก ทุกสกุลเงินทั่วโลก ไม่ต้องไปต่อคิวแลกเงินให้เสียเวลาปลอดภัย มั่นใจได้ กำหนดวงเงินเองได้ และเปิด/ปิดฟังก์ชันการใช้งานต่างประเทศได้ตลอดเวลาผ่านแอป ttb touchว้าวววว!!! ดีขนาดนี้ จะไม่ใช้ได้ไง1. เปิดบัญชีโดยเลือกสมัคร แอป ttb touch2. กดยืนยันข้อตกลงและเงื่อนไข3. เลือกเปิดบัญชีเงินฝาก all free4. ใส่เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) กรุณาปิดสัญญาณ Wi-Fi และใช้สัญญาณ 4G/5G จากโทรศัพท์ของคุณ5. เลือกวิธียืนยันตัวตนที่คุณสะดวก ผ่าน 7-Eleven หรือผ่านแอปธนาคารอื่น (National Digital ID (NDID)6. กรณีเลือกวิธียืนยันตัวตน ผ่าน 7-Eleven เพียงแสดง QR Code พร้อมบัตรประชาชนที่ 7-Eleven ใกล้คุณ7. เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบยืนยันเปิดบัญชีพิเศษสุด! เฉพาะสมัคร เปิดบัญชี ttb all free ที่ ทีทีบีทุกสาขา เท่านั้น รับฟรี freedom tote bag มูลค่า 490 บาท เฉพาะวันที่ 16 พ.ค. - 31 ก.ค. 66 หรือ จนกว่าของจะหมด จำกัด 16,500 ใบ ตลอดแคมเปญใครที่สนใจเปิดบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี สามารถติดต่อได้ที่ ทีทีบี ทุกสาขา หรือ เปิดบัญชีออนไลน์ผ่านแอป ttb touch หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทีทีบี ทุกสาขาทั่วประเทศ, ttb contact center 1428 หรือเว็บไซต์ https://www.ttbbank.com/deposit/allfree/wmgr #ttballfree #ทีทีบีออลล์ฟรี #ใช้เมื่อไหร่ก็ฟรี #ใช้ชีวิตฟรีรอบด้าน #ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange