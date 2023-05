แบงก์กรุงเทพผนึกเพอร์มาตา ดัน L/C on Blockchain รุกตลาดเคมีภัณฑ์ไทย-อินโดฯ

เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ธนาคารได้พัฒนานวัตกรรมด้านการบริการเลตเตอร์ออฟเครดิตบนบล็อกเชน หรือ L/C on Blockchain ซึ่งเป็นบริการที่นำ Distributed Ledger Technology (DLT) หรือ Enterprise Blockchain Platform มาเป็นส่วนสำคัญในการทำงาน เพื่อให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ธนาคารได้ผนึกความร่วมมือกับธนาคารเพอร์มาตา นำเสนอนวัตกรรมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของทั้ง 2 ธนาคารในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยธนาคารประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (TPE) บริษัทในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ซึ่งส่งออกเม็ดพลาสติกจากไทยไปอินโดนีเซีย สามารถยื่นเอกสารเรียกเก็บเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Full electronic presentation) สำหรับการขนส่งทางทะเลแบบตู้คอนเทนเนอร์ ลดการใช้กระดาษ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บตู้สินค้าชั่วคราวไว้ในลานภายในท่าเรือ ทำให้คู่ค้าในประเทศอินโดนีเซียได้รับสินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ คู่ค้าทั้ง 2 ฝ่ายมีความพึงพอใจ ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเริ่มใช้บริการรวมทั้งยังให้บริการ L/C on Blockchain สำหรับการส่งออกสินค้าไปให้แก่บริษัท Lautan Luas ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของ TPE ในอินโดนีเซีย โดยบริษัท Lautan Luas อยู่ในธุรกิจจัดหาเคมีภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กว่า 2,000 ราย ในอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริการนี้ช่วยให้คู่ค้าทั้ง 2 ฝ่ายสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในร่างใบคำขอเปิด L/C ระหว่างกันได้ตลอดเวลา ยกระดับความโปร่งใสในการทำธุรกรรม ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางดิจิทัล สร้างความพึงพอใจให้คู่ค้าทั้ง 2 ฝ่าย และได้มีแผนในการใช้บริการนี้อย่างต่อเนื่อง"ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายการให้บริการของธนาคารกรุงเทพและธนาคารเพอร์มาตา ที่จะประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสนับสนุนธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ ผ่านบริการ L/C on Blockchain ที่สามารถปรับใช้เข้ากับธุรกิจต่างๆ ได้หลากหลายตามความต้องการและลักษณะธุรกิจของลูกค้า เช่น รองรับการส่งออกและยื่นเอกสารเรียกเก็บเงินหลายครั้ง ภายใต้ L/C เดียวกัน เป็นต้น"กล่าวว่า จากความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพและธนาคารเพอร์มาตา ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการทำธุรกรรม L/C กับคู่ค้าบริษัท Lautan Luas Tbk ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ติดตามสถานะธุรกรรมจากทุกฝ่ายได้ทันที โปร่งใส ในกระบวนการร่างใบคำขอเปิดรับ L/C และยื่นเอกสารเรียกเก็บเงินในรูปแบบดิจิทัลได้ทั้งกระบวนการ ไม่เพียงแต่ลดระยะเวลาและการใช้กระดาษในการทำธุรกรรมลงอย่างมาก แต่ยังช่วย Lautan Luas ลดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่อาจเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายค่าลานสำหรับการเก็บตู้สินค้าไว้ที่ท่าเรือกรณีสินค้าถึงท่าเรือปลายทางก่อนใบตราส่งสินค้าทางทะเล ทำให้ Lautan Luas ได้รับความพึงพอใจ และมุ่งหวังจะทำธุรกรรม L/C on Blockchain กับ TPE อย่างต่อเนื่อง