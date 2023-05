DDD ลุยจัดทัพสินค้าใหม่ 'SNAILWHITE-OXE'CURE'

"ดู เดย์ ดรีม" คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวใหม่ "SNAILWHITE-OXE'CURE" ช่วยปกป้องดูแลผิว "คนแพ้อากาศร้อน คนแพ้ง่าย" ให้กระจ่างใสในทุกวัน พร้อมต้อนรับการเปิดประเทศด้วยชุดของขวัญสุดคุ้ม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง

น.ส.นันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม อุปกรณ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องครัวแบรนด์ดัง เช่น SNAILWHITE, NAMU LIFE, OXE’CURE, SPARKLE, LESASHA, JASON, EMJOI, BEAR, iLIFE และ @HOME เปิดเผยว่า “หนึ่งในกลยุทธ์หลักของ DDD Group คือ การเป็นผู้นำสินค้านวัตกรรม โดยเรามีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเราได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มบำรุงผิว ภายใต้แบรนด์ SNAILWHITE และ OXE'CURE ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายหรือแพ้อากาศร้อน ส่งผลให้เกิดสิวบนใบหน้าได้ง่าย เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ทยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาสำหรับแบรนด์ SNAILWHITE มีผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 รายการ ประกอบด้วย (1) SNAILWHITE GLOW BODY CREAM มีส่วนผสมของผลทับทิม และมี Anti-oxidant ประสิทธิภาพสูง ช่วยบำรุงผิวเสื่อมโทรมให้กลับมามีสุขภาพผิวที่ดีขึ้น (2) SNAILWHITE 2IN1 GLOW JELLY MASK AND SCRUB ช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวได้ในขั้นตอนเดียวด้วยสครับและมาสก์เนื้อเจลลี่ มีส่วนผสมของ Pomegranate Extract อุดมไปด้วย Anti-oxidant ที่เป็นสาเหตุของริ้วรอยก่อนวัย ช่วยรีชาร์จผิวด้วย Hibiscus Flower Extract และ AHA ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออก เพื่อผิวที่เรียบเนียน นุ่มน่าสัมผัส และ (3) SNAILWHITE EVERYDAY GLOW SUNSCREEN SPF50+ PA+++ ครีมกันแดดเนื้อน้ำบางเบา ไม่หนักหน้า ปกป้องผิวจาก UVA และ UVB ได้ในทุกวันส่วนแบรนด์ OXE'CURE มีผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 รายการ ประกอบด้วย (1) OXE'CURE DARK SPOT CLEARING POTION สำหรับผิวที่เป็นสิว ช่วยบำรุงผิวและช่วยให้สีผิวแลดูสม่ำเสมอขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี Triple AC-White Care ที่รวมส่วนผสมประสิทธิภาพอย่าง Oligopeptide ฟื้นบำรุงผิวให้ดูเรียบเนียนแลดูผิวสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ (2) OXE'CURE ACNE CLEAR OIL CONTROL MOISTURIZER เจลบำรุงผิวหน้า เนื้อบางเบาสำหรับผิวมันและผิวที่เป็นสิว ด้วยสารสกัด Encapsulated Pure Skin Botanicals ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้า และ (3) OXE'CURE ULTRA GENTLE MOISTURIZER ครีมบำรุงผิวหน้า เนื้อครีมบางเบาสูตรอ่อนโยนพิเศษสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย ใช้ได้ทุกวัน ด้วยส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพอย่าง 5X Ceramides จากประเทศเยอรมนีที่มีส่วนช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่ม ช่วยฟื้นฟูผิวให้เรียบเนียน ดูสุขภาพดีพร้อมดูแลผิวไม่ให้แห้งตึง เหมาะกับทุกสภาพผิว แม้ผิวแพ้ง่ายนอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันด้วยชุดของขวัญสุดคุ้ม ที่ซื้อแล้วคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ประกอบด้วย 4 ชุดของขวัญ จาก 2 แบรนด์ ประกอบด้วย (1) Moisture Glow Set เซตพิเศษเพื่อดูแลผิวสวยโกลว์ (2) Gold Beauty Set เซตพิเศษเพื่อดูแลผิวอ่อนเยาว์ (3) Beauty on the Go Set เซตพิเศษเพื่อดูแลผิวทุกขั้นตอนเหมาะสำหรับใช้พกพาเวลาเดินทาง และ (4) Total Acne Care Set เซตพิเศษสำหรับผู้มีปัญหาสิวในทุกขั้นตอน สินค้ากลุ่มชุดของขวัญ บริษัทฯ ตั้งใจต้อนรับการเปิดประเทศอีกครั้ง โดยเอาใจกลุ่มนักท่องเที่ยวและคนเดินทาง เพื่อซื้อเป็นของฝากหรือใช้ระหว่างเดินทาง”น.ส.นันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อไปว่า “สำหรับปีนี้ DDD เตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวนวัตกรรมที่ทันสมัยในผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์สินค้าเดิมและแบรนด์ใหม่มากมาย โดยมุ่งเน้นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้ผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน พร้อมด้วยแผนการบุกตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยโปรโมตผ่านอินฟลูเอนเซอร์ และโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ให้ครอบคลุมช่องทางการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคทั่วประเทศ”