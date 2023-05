CP Tower North Park ผนึกไนท์แฟรงค์ สานฝันคนอยากมีออฟฟิศวิวสวน มอบดีลสุดพิเศษถึง 31 ต.ค.66

อาคาร CP Tower North Park อาคารสำนักงานให้เช่าพรีเมียมในรูปแบบ Smart Building วิวสวน ทำเลศักยภาพกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ ใจกลางวิภาวดี ภายใต้บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ร่วมกับบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Knight Frank จัดงาน “Agent Day” ต้อนรับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ร่วมรับฟังข้อมูล พร้อมพาชมโครงการสำนักงานคุณภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Office in the Parkโดยนายกีรติ ศตะสุข (คนกลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ (คนกลางซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ CP LAND นายชัยวัฒน์ เอมวงศ์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CP LAND และนายศุภศิษฏ์ วิกุลโรนจน์พัฒน์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านงานวิศวกรรมกลาง CP LAND ให้เกียรติเป็นประธานในงาน Agent Day ที่อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค (CP Tower North Park) ตั้งอยู่ในโครงการนอร์ธปาร์ค บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่า CP Tower North Park สำนักงานเช่าให้เช่าใหม่พรีเมียม วิวสวนใจกลางวิภาวดีฯ ภายใต้การบริหารงานของ CP LAND ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยตัวอาคารอยู่ในทำเลที่แวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Office in the Park มีการจัดวางผังสำนักงานให้ยืดหยุ่น สอดคล้องไปกับความต้องการธุรกิจทุกรูปแบบ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการภายในอาคารให้เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยถือเป็นอีกโครงการภายใต้มาตรฐานของ CP LAND ที่มีความตั้งใจในการสร้างสำนักงานคุณภาพแห่งนี้ให้เกิดเป็น Ecosystem ที่ดี เป็นที่ทำงานสร้างความสุข ความมีชีวิตชีวา สามารถดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท และหน่วยงานที่มีเช่า เนื่องจากตัวอาคารมีความสวยงาม และยังลายรอบไปพื้นที่สีเขียว CP Tower North Park จึงนับเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่ตอบโจทย์การทำงานในยุคใหม่โดยผู้ที่กำลังหาสำนักงานให้เช่า CP LAND พร้อมมอบดีลสุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น