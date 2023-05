อนันดาฯ อัดอีเวนต์ “Ananda Urban Caravan on Tour” เพื่อคนเมือง เสิร์ฟโปรสุดคุ้ม!! แต่งครบ* ฟรียกห้อง*

"อนันดาฯ" โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำตลาดคอนโดฯ ติดรถไฟฟ้า เตรียมจัดหนักจัดเต็มอย่างต่อเนื่องกับ “Ananda Urban Caravan on Tour” อีเวนต์เพื่อคนเมือง หลังประสบความสำเร็จจากการจัดบิ๊กอีเวนต์ Ananda Urban Caravan ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี ครั้งนี้เตรียมเสิร์ฟสินค้าพร้อมอยู่บนทำเลที่ดีที่สุด ตกแต่งครบ ได้อย่างที่เห็น โดยมีการจัดกิจกรรม Caravan On Tour ที่สำนักงานขายโครงการ ทั้งคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ติดรถไฟฟ้า และโครงการบ้าน ทาวน์โฮม ทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 พ.ค.-4 มิ.ย.2566 ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เอาใจคนเมืองด้วยโปรโมชันสุดคุ้ม เช่น ห้องคอลเลกชันใหม่ แต่งครบ* ฟรียกห้อง* กู้ 100%* ฟรีค่าโอน* มั่นใจกำลังซื้อที่อยู่อาศัยพร้อมอยู่พร้อมโอนติดรถไฟฟ้ายังไปได้ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับไตรมาส 2 มีทิศทางที่สดใส ปัจจัยบวกที่ส่งผลให้อสังหาริมทรัพย์เติบโต คือ กำลังซื้อเริ่มสูงขี้นจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงการกระตุ้นจากภาครัฐอย่างการลดค่าโอน ค่าจดจำนอง และการขยายตัวของรถไฟฟ้า รวมถึงความต้องการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะสินค้าพร้อมอยู่พร้อมโอนติดรถไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตขึ้น เห็นได้จากความสำเร็จจากการจัดบิ๊กอีเวนต์ “Ananda Urban Caravan” ครั้งที่ 1 ภายใน “งานมหกรรมบ้านและคอนโด” ที่ผ่านมา ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยมียอดลูกค้าเข้าชมและซื้อคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก อนันดาฯ จึงจัดกิจกรรมต่อเนื่องขึ้นเป็นครั้งที่ 2 คือ “Ananda Urban Caravan on Tour” อีเวนต์เพื่อคนเมืองพร้อมเสิร์ฟโครงการพร้อมอยู่ให้ถึงมือลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อนันดาฯ ยังคงทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบแคมเปญการตลาดสู่กลุ่มลูกค้าคนเมือง พร้อมโปรโมชันที่โดนใจและตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงเวลานี้ในด้านความคุ้มค่าทั้งราคาและข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับ “Ananda Urban Caravan on Tour” ครั้งนี้เตรียมเสิร์ฟสินค้าพร้อมอยู่บนทำเลที่ดีที่สุด ตกแต่งครบ ได้อย่างที่เห็น โดยจะมีการจัดกิจกรรมที่สำนักงานขายโครงการ ทั้งคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ติดรถไฟฟ้า และโครงการบ้าน ทาวน์โฮมสำหรับอีเวนต์ Ananda Urban Caravan on Tour ลูกค้าสามารถพบกิจกรรมได้ที่สำนักงานขายโครงการ ทั้งคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ติดรถไฟฟ้า และโครงการบ้าน ทาวน์โฮมที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการคุณภาพ ไอดีโอ โมบิ ไอดีโอ เอลลิโอ และยูนิโอ ราคาเริ่ม 1.49-12.9 ล้านบาท** รับข้อเสนอพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น สำหรับโปรโมชันเด็ดแต่ละโครงการที่จัดไว้รอลูกค้าทุกท่าน เช่น แต่งครบ* ฟรียกห้อง* คุ้ม!! อยู่ฟรี 2 ปี* ราคาสุดท้ายก่อนปิดโครงการ* ผ่อนเริ่ม 5,400 บาท/เดือน* ฟรีส่วนกลาง 1 ปี* และแต่งทั้งห้อง ได้ตามที่เห็น* โดยจะจัดเต็มทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 พ.ค.-4 มิ.ย.2566“อนันดาฯ เดินหน้าทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของ ANANDA URBAN CARAVAN นำโครงการพร้อมอยู่ไปเสิร์ฟถึงมือให้กลุ่มลูกค้าคนเมืองตลอดทั้งปี เพื่อรองรับการกลับมาจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และไม่หยุดที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้า และเตรียมพบกับกิจกรรม Ananda Urban Caravan ครั้งต่อไปในไตรมาส 3 นี้” นายประเสริฐ กล่าว