อาคม ตั้ง 3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ด ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่ 11 พ.ค.66

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ล.ต. ได้แก่ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566นายปกรณ์ นิลประพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Master of Laws (Trade Practices Law) จาก The University of Sydney ออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบัญชีและการบริหารธุรกิจ จาก Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท M.A. (Economics) จาก Western Michigan University สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย